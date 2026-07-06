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Индивидуальная
до 7 чел.
Милан: мода, шоппинг и стиль по-итальянски
Совместить удовольствие от прогулки по центру с грамотными покупками
Начало: У театра Ла Скала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €170
€200 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Барное знакомство с Миланом
Групповая экскурсия по барам Милана - это уникальная возможность узнать город через его легендарные заведения и увлекательные истории
Начало: В центре Милана
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 17:00
27 июл в 19:00
28 июл в 19:00
€45 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Гастро-историческая прогулка по Милану
Совершить кулинарное путешествие по городу и прикоснуться к его хроникам
Начало: Площадь Дуомо у конной статуи короля Витторио Эмма...
15 сен в 10:00
16 сен в 10:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Милан за 90 минут: так, как его никто не покажет
Откройте для себя настоящий Милан: не глянцевый, а живой. Прогулка по знаковым местам и секретам города за 90 минут
Начало: На Piazza della Scala
25 июл в 09:00
26 июл в 09:00
от €80 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Экскурсия нам очень понравилась! Мы совместили культурную программу и шопинг! Оксана очень интересно рассказывала и мы узнали очень много нового. Шоппинг был продуман для всех членов группы и все остались довольны! Обязательно повторим в будущем!
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Получилась очень милая прогулка по Милану. Основные достопримечательности были представлены отлично, при этом были милые гастрономические перерывы согласно тематике. От этого восприятие становится еще более комфортным)
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И
Сегодня у меня была экскурсия с замечательным и профессиональным гидом💕Я получила массу полезной информации как по экскурсии,так и по личным
+1
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С Таисиией очень комфортно, в темпе, вкусно! Красиво! И интересно! Рекомендуем! Советуем с утра, чтобы совместить интересное, с вкусным кофе и итальянскими" пирожками!
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Всего 6 отзывов в Милане в категории "Почувствовать себя местным"
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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Почувствовать себя местным»
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