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Почувствовать себя местным – экскурсии в Милане

Найдено 3 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Милане на русском языке, цены от €45, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Милан: мода, шоппинг и стиль по-итальянски
Пешая
3 часа
-
15%
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Милан: мода, шоппинг и стиль по-итальянски
Совместить удовольствие от прогулки по центру с грамотными покупками
Начало: У театра Ла Скала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €170€200 за всё до 7 чел.
Барное знакомство с Миланом
Пешая
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Барное знакомство с Миланом
Групповая экскурсия по барам Милана - это уникальная возможность узнать город через его легендарные заведения и увлекательные истории
Начало: В центре Милана
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 17:00
27 июл в 19:00
28 июл в 19:00
€45 за человека
Гастро-историческая прогулка по Милану
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Гастро-историческая прогулка по Милану
Совершить кулинарное путешествие по городу и прикоснуться к его хроникам
Начало: Площадь Дуомо у конной статуи короля Витторио Эмма...
15 сен в 10:00
16 сен в 10:00
от €200 за всё до 5 чел.
Милан за 90 минут: так, как его никто не покажет
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Милан за 90 минут: так, как его никто не покажет
Откройте для себя настоящий Милан: не глянцевый, а живой. Прогулка по знаковым местам и секретам города за 90 минут
Начало: На Piazza della Scala
25 июл в 09:00
26 июл в 09:00
от €80 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Милан: мода, шоппинг и стиль по-итальянски
Экскурсия нам очень понравилась! Мы совместили культурную программу и шопинг! Оксана очень интересно рассказывала и мы узнали очень много нового. Шоппинг был продуман для всех членов группы и все остались довольны! Обязательно повторим в будущем!
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Виктория
Гастро-историческая прогулка по Милану
Получилась очень милая прогулка по Милану. Основные достопримечательности были представлены отлично, при этом были милые гастрономические перерывы согласно тематике. От этого восприятие становится еще более комфортным)
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И
Гастро-историческая прогулка по Милану
Сегодня у меня была экскурсия с замечательным и профессиональным гидом💕Я получила массу полезной информации как по экскурсии,так и по личным
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вопросам! Поначала у меня была тревога,так как первый раз в Италии,но с появлением Таисии волнение пропали и остались только самые лучшие воспоминания о встрече!!! Спасибо большое за уделенное время(кстати,оно было дольше,чем положено)💕

Сегодня у меня была экскурсия с замечательным и профессиональным гидом💕Я получила массу полезной информации как по
Сегодня у меня была экскурсия с замечательным и профессиональным гидом💕Я получила массу полезной информации как по
Сегодня у меня была экскурсия с замечательным и профессиональным гидом💕Я получила массу полезной информации как по
Сегодня у меня была экскурсия с замечательным и профессиональным гидом💕Я получила массу полезной информации как по+1
Сегодня у меня была экскурсия с замечательным и профессиональным гидом💕Я получила массу полезной информации как по
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Роза
Гастро-историческая прогулка по Милану
С Таисиией очень комфортно, в темпе, вкусно! Красиво! И интересно! Рекомендуем! Советуем с утра, чтобы совместить интересное, с вкусным кофе и итальянскими" пирожками!
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Всего 6 отзывов в Милане в категории "Почувствовать себя местным"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Милан: мода, шоппинг и стиль по-итальянски;
  2. Барное знакомство с Миланом;
  3. Гастро-историческая прогулка по Милану;
  4. Милан за 90 минут: так, как его никто не покажет.
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Замок Сфорца;
  2. Королевский дворец;
  3. Озеро Комо;
  4. Леонардо да Винчи;
  5. Собор Дуомо;
  6. Миланский собор Дуомо;
  7. Галерея Виктора Эммануила II;
  8. Театр «Ла Скала»;
  9. Парк Семпионе;
  10. Галерея Витторио Эммануэле II.
Сколько стоит экскурсия по Милану в июле 2026
Сейчас в Милане в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 200 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Почувствовать себя местным», 6 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь