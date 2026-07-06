читать дальше уменьшить вопросам! Поначала у меня была тревога,так как первый раз в Италии,но с появлением Таисии волнение пропали и остались только самые лучшие воспоминания о встрече!!! Спасибо большое за уделенное время(кстати,оно было дольше,чем положено)💕

Сегодня у меня была экскурсия с замечательным и профессиональным гидом💕Я получила массу полезной информации как по экскурсии,так и по личным