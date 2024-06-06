1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Милан: историческое путешествие от Медиолана до современности
Загляните в сердце Ломбардии с экскурсией, раскрывающей вековые тайны и современный ритм Милана
Начало: В районе метро Cairoli Castello
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180€135 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Индивидуальная фотосессия в историческом центре Милана
Погрузитесь в атмосферу Милана во время фотопрогулки и сохраните лучшие моменты в красивых снимках
Начало: Дуомо
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€227 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Милан для новичков»: уникальный маршрут и истории
Познакомьтесь с Миланом: от величественного Дуомо до тайн Леонардо да Винчи в уютной атмосфере
Начало: В районе собора Санта-Мария-делле-Грацие
13 июня в 12:00
15 июня в 17:00
€140 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Милан: классика и импровизация - путешествие по историческим местам
Познайте Милан с новой стороны: от Дуомо до скрытых уголков, которые оживят историю города
Начало: В районе площади Duomo
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
200€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Милан - не только Дуомо и Ла Скала
Экскурсия по Милану, раскрывающая тайны города: от призраков и римских развалин до секретных дворцов и легенд о Леонардо да Винчи
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Милан - город искусства: эксклюзивное путешествие по культурным жемчужинам
Погрузитесь в мир миланского искусства с экспертом, открывая тайны знаменитых музеев и архитектурных шедевров
17 июня в 09:00
30 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по эпохам Милана: от Дуомо до замка Сфорца
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, открыв его историю и культурное наследие вместе с экспертом
Начало: Piazza del Carmine
17 июня в 09:00
30 июня в 09:00
160€136 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Какой он, Милан?»: путешествие по сердцу Италии
Погрузитесь в мир Милана: история, культура и гастрономия ждут вас на уникальной экскурсии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€185 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Главное в Милане за 1 день: от Дуомо до Ла Скалы
Погрузитесь в атмосферу Милана: исторические памятники, архитектурные шедевры и секреты местных жителей в одной экскурсии
Начало: На piazzale Cadorna
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30
11 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€75 за человека
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Милан за три часа: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Милану: от готического Кафедрального собора до живописного канала Навильи. Узнайте, где найти розовых фламинго и лучшие аперитивы. Милан ждет вас
Начало: У памятника на площади Дуомо
17 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Шопинг-прогулка по Милану: индивидуальная экскурсия с посещением лучших магазинов
Шопинг-прогулка по Милану - это незабываемое путешествие по модным бутикам и старинным улицам города с профессиональным гидом
Начало: Duomo
17 июля в 10:00
18 июля в 10:00
от €130 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучная прогулка по Милану с детьми: путешествие по эпохам
Приглашаем на захватывающую прогулку по Милану, где история оживает в рассказах для всей семьи. Идеально подходит для детей и взрослых
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
€187 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гастро-историческая прогулка по Милану: путешествие через вкус
Погрузитесь в атмосферу Милана, открывая его исторические районы, уникальные вкусы и традиции итальянской кухни
Начало: Площадь Дуомо у конной статуи короля Витторио Эмма...
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Милан для детей: экскурсия с гидом-педагогом
Нескучная прогулка по историческому центру города
Начало: На площади Ла Скала
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
€160 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина6 июня 2024Сомневалась, нужна ли мне экскурсия, в итоге пошла и ничуть об этом не жалею! Продуманный маршрут, включая те места, до
- IInna5 июня 2024Маша провела отличную экскурсию влюбила нас в Милан! Маша великолепно знает историю и архитектуру города а также узнали много интересного
- ЭЭля4 июня 2024Супер все понравилось
- ДДениз2 июня 2024Мария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуре. Большое спасибо 🫶🏼 Grazie mille
- ИИрина1 июня 2024Когда я собиралась в Милан, мои друзья, которые там были без экскурсии, говорили мне:" Там нечего смотреть кроме Дуомо." Но Екатерина
- ИИзат1 июня 2024Все было супер интересно, спасибо большое
- ЗЗоя31 мая 2024Добрый день! Эта вторая экскурсия с гидом в Милане, Анастасию предупредили заранее. И знаете что, это было прям круто!!!!! Анастасия
- SSvetlana30 мая 2024Невероятная экскурсия!!! Полный восторг!!! Спасибо большое Марии за потрясающее путешествие по Милану!!!
- ААлла28 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия по Милану. Ирина - отличный гид с очень хорошей риторикой, глубокими познаниями и очень милая и обаятельная. Всем рекомеендуем.
- ЕЕлена27 мая 2024Посетила в эту поездку 3 города в Италии и в каждом брала экскурсию. И Милан, от которого ничего особенного уже
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Галерея Виктора Эммануила II»
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