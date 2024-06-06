Экскурсии в галерею Виктора Эммануила II

Найдено 14 экскурсий в категории «Галерея Виктора Эммануила II» в Милане на русском языке, цены от €75, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
106 отзывов
Милан: историческое путешествие от Медиолана до современности
Загляните в сердце Ломбардии с экскурсией, раскрывающей вековые тайны и современный ритм Милана
Начало: В районе метро Cairoli Castello
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180135 за всё до 5 чел.
Фотосессия в Милане
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная фотосессия в историческом центре Милана
Погрузитесь в атмосферу Милана во время фотопрогулки и сохраните лучшие моменты в красивых снимках
Начало: Дуомо
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
227 за всё до 2 чел.
Милан для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Экскурсия «Милан для новичков»: уникальный маршрут и истории
Познакомьтесь с Миланом: от величественного Дуомо до тайн Леонардо да Винчи в уютной атмосфере
Начало: В районе собора Санта-Мария-делле-Грацие
13 июня в 12:00
15 июня в 17:00
140 за всё до 5 чел.
Милан - классика и импровизация
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
197 отзывов
Милан: классика и импровизация - путешествие по историческим местам
Познайте Милан с новой стороны: от Дуомо до скрытых уголков, которые оживят историю города
Начало: В районе площади Duomo
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
200180 за всё до 6 чел.
Милан - не только Дуомо и Ла Скала
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
19 отзывов
Милан - не только Дуомо и Ла Скала
Экскурсия по Милану, раскрывающая тайны города: от призраков и римских развалин до секретных дворцов и легенд о Леонардо да Винчи
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
280 за всё до 4 чел.
Милан - город искусства
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Милан - город искусства: эксклюзивное путешествие по культурным жемчужинам
Погрузитесь в мир миланского искусства с экспертом, открывая тайны знаменитых музеев и архитектурных шедевров
17 июня в 09:00
30 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Прогулка по эпохам Милана
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
75 отзывов
Прогулка по эпохам Милана: от Дуомо до замка Сфорца
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, открыв его историю и культурное наследие вместе с экспертом
Начало: Piazza del Carmine
17 июня в 09:00
30 июня в 09:00
160136 за всё до 4 чел.
Какой он, Милан?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Экскурсия «Какой он, Милан?»: путешествие по сердцу Италии
Погрузитесь в мир Милана: история, культура и гастрономия ждут вас на уникальной экскурсии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
185 за всё до 6 чел.
Главное в Милане за 1 день
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Главное в Милане за 1 день: от Дуомо до Ла Скалы
Погрузитесь в атмосферу Милана: исторические памятники, архитектурные шедевры и секреты местных жителей в одной экскурсии
Начало: На piazzale Cadorna
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30
11 июня в 09:30
13 июня в 09:30
75 за человека
Влюбиться в Милан за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Влюбиться в Милан за три часа: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Милану: от готического Кафедрального собора до живописного канала Навильи. Узнайте, где найти розовых фламинго и лучшие аперитивы. Милан ждет вас
Начало: У памятника на площади Дуомо
17 июня в 10:00
19 июня в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Шопинг-прогулка по Милану
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Шопинг-прогулка по Милану: индивидуальная экскурсия с посещением лучших магазинов
Шопинг-прогулка по Милану - это незабываемое путешествие по модным бутикам и старинным улицам города с профессиональным гидом
Начало: Duomo
17 июля в 10:00
18 июля в 10:00
от 130 за человека
Нескучная прогулка по Милану с детьми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Нескучная прогулка по Милану с детьми: путешествие по эпохам
Приглашаем на захватывающую прогулку по Милану, где история оживает в рассказах для всей семьи. Идеально подходит для детей и взрослых
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
187 за всё до 5 чел.
Гастро-историческая прогулка по Милану
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Гастро-историческая прогулка по Милану: путешествие через вкус
Погрузитесь в атмосферу Милана, открывая его исторические районы, уникальные вкусы и традиции итальянской кухни
Начало: Площадь Дуомо у конной статуи короля Витторио Эмма...
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:00
200 за всё до 5 чел.
Милан для детей: экскурсия с гидом-педагогом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Милан для детей: экскурсия с гидом-педагогом
Нескучная прогулка по историческому центру города
Начало: На площади Ла Скала
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
160 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Главное в Милане за 1 день
    Сомневалась, нужна ли мне экскурсия, в итоге пошла и ничуть об этом не жалею! Продуманный маршрут, включая те места, до
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    которых я бы сама не дошла, почти все время в движении, но при этом без спешки. Очень правильно, на мой взгляд, что включили посещение и экскурсию в соборе Дуомо, это экономит туристам время за счёт отсутствия очередей на покупку билетов и вход и даёт много интересной информации про собор. Экскурсовод Наталья много знающий и увлечённый человек. К тому же очень чутко относится к запросам туристов, а в случае необходимости помогает решать их проблемы. Большое спасибо и очень рекомендую!

  • I
    Inna
    5 июня 2024
    Прогулка по эпохам Милана
    Маша провела отличную экскурсию влюбила нас в Милан! Маша великолепно знает историю и архитектуру города а также узнали много интересного
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    о прошлом города и Италии в целом. Мы услышали много интересных фактов о работах Леонардо да Винчи а также других известных художниках, получили совет о множестве мест особенно соборах и фресках которые надо посетить Маша оказалась чудесным рассказчиком и полиглотом с которым очень интересно поговорить на любые темы волнующие мир💕 обязательно надо пойти на эту экскурсию чтобы увидеть настоящий Милан

  • Э
    Эля
    4 июня 2024
    Какой он, Милан?
    Супер все понравилось
  • Д
    Дениз
    2 июня 2024
    Прогулка по эпохам Милана
    Мария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуре. Большое спасибо 🫶🏼 Grazie mille
    Мария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуреМария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуреМария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуреМария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуреМария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуреМария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуре
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
    Когда я собиралась в Милан, мои друзья, которые там были без экскурсии, говорили мне:" Там нечего смотреть кроме Дуомо." Но Екатерина
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    раскрыла для нас Милан через призму истории, искусства и религии так увлекательно и полностью, что в восторге остались все– и старшие и подросток, которых непросто вовлечь и заинтересовать. Рекомендации наилучшие! Помимо профессионализма в подаче материала, отмечу человеческую отзывчивость и участие Екатерины. Она помогала и советовала в вопросах, которые были не связаны с экскурсией. Была любезно на связи и готова помочь при необходимости.

  • И
    Изат
    1 июня 2024
    Милан - не только Дуомо и Ла Скала
    Все было супер интересно, спасибо большое
  • З
    Зоя
    31 мая 2024
    Влюбиться в Милан за три часа
    Добрый день! Эта вторая экскурсия с гидом в Милане, Анастасию предупредили заранее. И знаете что, это было прям круто!!!!! Анастасия
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    составила маршрут немного по другому:интересные истории, старинные кафе, история кофе и необычные места, скрытые от глаз туристов. Ну прям очень сочно и вкусно (по- итальянски), посоветовала еще и фильмы посмотреть чтобы продлить послевкусие после отпуска, посоветовала куда еще съездить! Однозначно рекомендуем

  • S
    Svetlana
    30 мая 2024
    Прогулка по эпохам Милана
    Невероятная экскурсия!!! Полный восторг!!! Спасибо большое Марии за потрясающее путешествие по Милану!!!
  • А
    Алла
    28 мая 2024
    Милан для новичков
    Очень интересная и познавательная экскурсия по Милану. Ирина - отличный гид с очень хорошей риторикой, глубокими познаниями и очень милая и обаятельная. Всем рекомеендуем.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Милан - классика и импровизация
    Посетила в эту поездку 3 города в Италии и в каждом брала экскурсию. И Милан, от которого ничего особенного уже
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    и не ждешь, благодаря Еве, открылся с новой стороны. Это была лучшая экскурсия. Кроме интересной программы и душевной атмосферы произвели впечатление академические знания (у Евы базовое художественное образование) и идеальный русский язык. Ну и плюс забота впоследствии - Ева накидала полезных ссылок и помогла с некоторыми вопросами. В общем, моя благодарность Еве и горячие рекомендации тем, кто приезжает в этот город.

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Галерея Виктора Эммануила II»

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  4. Милан - классика и импровизация
  5. Милан - не только Дуомо и Ла Скала
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  6. Миланский собор Дуомо
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Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
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