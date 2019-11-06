69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наш маршрут пройдёт по велодорожкам, паркам и тихим улочкам города. Мы начнем нашу прогулку в центре, но не будем надолго в нем задерживаться, а уедем в тихие и зелёные жилые районы, которые полны историй и легенд, и незаслуженно обделены вниманием путешественников.
Я покажу и расскажу вам про такие места, которые не описаны в путеводителях и не входят в экскурсионные маршруты. Вы познакомитесь с вызывающим монументом Маурицио Каттелана, посетите развалины времён Римской Империи, прокатитесь по аристократическому жилому району города, увидите необычный дом престарелых, виллу Сильвио Берлускони, дом владельца Альфа Ромео.
И конечно, во время прогулки мы сделаем остановку в типичном итальянском баре на чашечку кофе.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура в районе Tre Torri.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я не профессиональный экскурсовод, на экскурсиях я зеваю. Я люблю велосипеды и активный отдых, не люблю стандарты и банальности. Занимаюсь велопрокатом и организацией интересного досуга для любителей велосипедов. Стараюсь сломать стереотип о том, что Милан - это шоппинг и здесь нечего посмотреть.
Спасибо Полине. Все было очень хорошо. Кто хочет увидеть другой Милан, любит велосипед и хочет подискутировать на любые темы - Вам на эту экскурсию.
Сергей
1 октября 2019
Большое спасибо Полине за отличную экскурсию! Полина показала, что Милан действительно другой город нежели тот каким привыкли его представлять туристы.
Татьяна
14 сентября 2019
Полина заботливо подберёт для вас удобный велосипед, проложит маршрут в зависимости от ваших навыков управления велосипедом и покажет разнообразный Милан. Я не в первый раз заказывала экскурсию на великах. Осталась очень довольна. Милан прекрасный, уютный, зелёный город. Грацци Милле Полина!
Варвара
19 июля 2019
Если вы любите Милан, экскурсия вам понравится! Нам просто показалось, что в милане особо нечего посмотреть. Город не впечатлил! Только шоппинг! Гид максимально выжала из города, что могла))
В целом, прокатиться на велосипеде было приятно)
Константин
14 мая 2019
Приятная, легкая, интересная и познавательнаяэкскурсия на велосипедах. Гид учитываетвсе ваши интересы и предпочтения, на все вопросы получены исчерпывающие ответы. Полине огромная благодарность. Константин и Екатерина
Наталья
26 марта 2019
Отличная экскурсия! Остались довольны. Много чего посмотрели и совсем не утомительно. Рекомендую!
Serge
7 ноября 2018
Я и моя Юлия выражаем безграничную благодарность Полине за экскурсию!
Мы классно прокатились на великах , любезно предоставленных Полиной, по многим интересным местам, красивым улочкам и паркам, послушали несметное количество увлекательных фактов, легенд про Милан. Она прекрасно знает историю Милана и Италии, подаёт всю эту информацию очень вкусно и с юмором! Браво! Перфекто! Рекомендую всем и каждому!
Elena
1 ноября 2018
Великолепно! В сто раз лучше пешеходной. Посетили больше мест. Не устали, как те, кто взял пешеходную и бежал за экскурсоводом несколько часов без остановки. Мы ехали без напряга и останавливались в интересных местах. Выпили кофе в уютном местечке, поехали смотреть дальше. Все супер!
Марина
13 октября 2018
Необычный формат экскурсии позволяет получить новые впечатления и осмотреть большую территорию нежели пешком.
Елена
5 октября 2018
Замечательная экскурсия! Даже если вы в Милане не впервые, почерпнете много нового. Полина показала нам очень интересные места, о которых не пишут в путеводителях, познакомила с историей Милана. А средство передвижения - велосипед - позволяет успеть осмотреть массу достопримечательностей. К тому же Полина - хороший рассказчик и отлично знает предмет. Очень рекомендую, вы не будете разочарованы!