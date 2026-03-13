69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Милан - это не только знаменитый Дуомо и модные бутики.На индивидуальной велопрогулке вы откроете для себя тихие улочки, зелёные парки и исторические районы, которые остаются вне внимания большинства туристов.Маршрут включает

посещение монумента Маурицио Каттелана, развалин времён Римской Империи, аристократического жилого района и многих других интересных мест. Во время прогулки предусмотрена остановка в типичном итальянском баре на чашечку кофе. За 3 часа на велосипеде вы увидите больше, чем за 3 дня пешком, и получите уникальные впечатления от Милана

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Велосипед — идеальный способ исследовать Милан: быстро, экологично и с полной свободой передвижения. Мы объедем пробки, избежим толпы и заедем туда, куда не доедет туристический автобус.

Что вас ожидает

Наш маршрут пройдёт по велодорожкам, паркам и тихим улочкам города. Мы начнём нашу прогулку в центре, но не будем надолго в нём задерживаться, а уедем в тихие и зелёные жилые районы, которые полны историй и легенд, и незаслуженно обделены вниманием путешественников.

Я покажу и расскажу вам про такие места, которые не описаны в путеводителях и не входят в экскурсионные маршруты. Вы познакомитесь с Миланом времён Римской Империи, прокатитесь по аристократическому жилому району города, увидите необычный дом престарелых, виллу Сильвио Берлускони, дом владельца Альфа Ромео. А также узнаете ультрасовременный Милан и познакомитесь с его городскими проектами.

И конечно, во время прогулки мы сделаем остановку в типичном итальянском баре на чашечку кофе.

Кому подойдёт прогулка

Для тех, кто хочет провести время активно и с пользой, увидеть больше, чем остальные путешественники, и прочувствовать атмосферу города, а не только сделать фото.

Организационные детали