69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Кто сказал, что в Милане нечего делать, кроме экскурсии в Дуомо и похода по магазинам? Я хочу развеять этот миф и пригласить вас на велопрогулку по нетуристическим местам Милана. За 3 часа на велосипеде вы увидите больше, чем за 3 дня пешком!

Что вас ожидает

Наш маршрут пройдёт по велодорожкам, паркам и тихим улочкам города. Мы начнем нашу прогулку в центре, но не будем надолго в нем задерживаться, а уедем в тихие и зелёные жилые районы, которые полны историй и легенд, и незаслуженно обделены вниманием путешественников.

Я покажу и расскажу вам про такие места, которые не описаны в путеводителях и не входят в экскурсионные маршруты. Вы познакомитесь с вызывающим монументом Маурицио Каттелана, посетите развалины времён Римской Империи, прокатитесь по аристократическому жилому району города, увидите необычный дом престарелых, виллу Сильвио Берлускони, дом владельца Альфа Ромео.

И конечно, во время прогулки мы сделаем остановку в типичном итальянском баре на чашечку кофе.