69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Открой Милан с другой стороны: велопрогулка секретным уголкам города

Погрузитесь в уникальный Милан на велосипеде, открыв для себя скрытые уголки города. За три часа вы увидите больше, чем за три дня пешком
Милан - это не только знаменитый Дуомо и модные бутики.

На индивидуальной велопрогулке вы откроете для себя тихие улочки, зелёные парки и исторические районы, которые остаются вне внимания большинства туристов.

Маршрут включает
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посещение монумента Маурицио Каттелана, развалин времён Римской Империи, аристократического жилого района и многих других интересных мест. Во время прогулки предусмотрена остановка в типичном итальянском баре на чашечку кофе.

За 3 часа на велосипеде вы увидите больше, чем за 3 дня пешком, и получите уникальные впечатления от Милана

5
83 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚴‍♂️ Уникальный маршрут по нетуристическим местам
  • 🏛 Исторические и современные достопримечательности
  • 🌳 Прогулка по зелёным районам и паркам
  • ☕ Остановка в типичном итальянском баре
  • 📚 Узнаете интересные истории и легенды
Открой Милан с другой стороны: велопрогулка секретным уголкам города
Открой Милан с другой стороны: велопрогулка секретным уголкам города
Открой Милан с другой стороны: велопрогулка секретным уголкам города

Что можно увидеть

  • Монумент Маурицио Каттелана
  • Развалины времён Римской Империи
  • Аристократический жилой район
  • Необычный дом престарелых
  • Вилла Сильвио Берлускони
  • Дом владельца Альфа Ромео

Описание экскурсии

Велосипед — идеальный способ исследовать Милан: быстро, экологично и с полной свободой передвижения. Мы объедем пробки, избежим толпы и заедем туда, куда не доедет туристический автобус.

Что вас ожидает

Наш маршрут пройдёт по велодорожкам, паркам и тихим улочкам города. Мы начнём нашу прогулку в центре, но не будем надолго в нём задерживаться, а уедем в тихие и зелёные жилые районы, которые полны историй и легенд, и незаслуженно обделены вниманием путешественников.

Я покажу и расскажу вам про такие места, которые не описаны в путеводителях и не входят в экскурсионные маршруты. Вы познакомитесь с Миланом времён Римской Империи, прокатитесь по аристократическому жилому району города, увидите необычный дом престарелых, виллу Сильвио Берлускони, дом владельца Альфа Ромео. А также узнаете ультрасовременный Милан и познакомитесь с его городскими проектами.

И конечно, во время прогулки мы сделаем остановку в типичном итальянском баре на чашечку кофе.

Кому подойдёт прогулка

Для тех, кто хочет провести время активно и с пользой, увидеть больше, чем остальные путешественники, и прочувствовать атмосферу города, а не только сделать фото.

Организационные детали

  • В стоимость включено: аренда велосипедов, сопровождение русскоговорящего гида, шлем, бутылка воды
  • Уровень сложности прогулки: подойдёт для всех уровней подготовки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе в районе ж/д вокзала Porta Garibald
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 368 туристов
Я профессиональный экскурсовод, но на классических экскурсиях я зеваю. Я люблю велосипеды и активный отдых, не люблю стандарты и банальности. Занимаюсь велопрокатом и организацией интересного досуга для любителей велосипедов. Стараюсь
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сломать стереотип о том, что Милан - это шоппинг и здесь нечего посмотреть. Я покажу вам город с необычной стороны: тайные дворики, уютные улочки и парочку мест, куда не доезжает ни один туристический автобус. Будет весело, безопасно и очень по-милански. Велики, шлемы, хорошее настроение — всё включено. Поехали?

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 83 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
76
4
7
3
2
1
Д
Замечательная поездка с Полиной по Милану! Очень понравилось. Были вдвоём, рекомендуем
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Ю
Экскурсия прошла прекрасно, это было очень интересно и познавательно. Мы замечательно провели время, с удовольствием сходили бы еще раз на что нибудь подобное. Полина учла все наши пожелания, мы впервые были в Милане и были в восторге что удалось посмотреть столько мест за всего несколько часов и столько узнать о городе. Велосипеды новые. Большое спасибо Полине за такую чудесную экскурсию!
Экскурсия прошла прекрасно, это было очень интересно и познавательно. Мы замечательно провели время, с удовольствием сходили
Экскурсия прошла прекрасно, это было очень интересно и познавательно. Мы замечательно провели время, с удовольствием сходили
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Елена
Велопрогулка по Милану - лучшее решение)
Интересно, красиво, ветер в лицо) кайф!
З часа вполне достаточно - не много и не мало. Спасибо организаторам! Было круто! Готова рекомендовать друзьям 😃👍
Велопрогулка по Милану - лучшее решение)
Велопрогулка по Милану - лучшее решение)
Велопрогулка по Милану - лучшее решение)
Велопрогулка по Милану - лучшее решение)
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A
Хорошая экскурсия! Полина провела нас по интересным местам и открыла Милан с удивительной стороны!
На велосипедах 4 часа пролетели незаметно и легко!
Рекомендуем!
Хорошая экскурсия! Полина провела нас по интересным местам и открыла Милан с удивительной стороны!
Хорошая экскурсия! Полина провела нас по интересным местам и открыла Милан с удивительной стороны!
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Е
Отличная прогулка на велосипедах позволяет увидеть широкий спектр интересных локаций Милана!
Отличная прогулка на велосипедах позволяет увидеть широкий спектр интересных локаций Милана!
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Ирина
Заказывали четыре разноплановых экскурсии по Милану и окрестностям, велопрогулка с Полиной произвела самое яркое впечатление! мы рады что именно эту экскурсию мы включили в свою программу, и из четырех гидов
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- первое место отдаем Полине! И сама экскурсия, рассказ, маршрут… - если можно было бы поставить 6 звездочек с плюсом - она заслуживает!
Полина привезла велосипеды в удобную для нас точку, показала действительно интересные и нестандартные места, о которых вы не узнаете в путеводителях (первое впечатление было - эээ, а нам точно туда надо ехать? …. ДА! Надо! и эмоции до сих пор не угасают, что мы там были, видели, узнали историю этих мест! … Не буду перечислять, пусть это будет сюрпризом, вы должны это сами попробовать и удивиться!). Я бы даже порекомендовала, если стоит выбор между какой-нибудь "исторической" экскурсией по "стандартным" местам - сделать выбор в пользу экскурсии с Полиной.

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