69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Открой Милан с другой стороны: велопрогулка секретным уголкам города
Погрузитесь в уникальный Милан на велосипеде, открыв для себя скрытые уголки города. За три часа вы увидите больше, чем за три дня пешком
Милан - это не только знаменитый Дуомо и модные бутики.
На индивидуальной велопрогулке вы откроете для себя тихие улочки, зелёные парки и исторические районы, которые остаются вне внимания большинства туристов.
Маршрут включает читать дальшеуменьшить
посещение монумента Маурицио Каттелана, развалин времён Римской Империи, аристократического жилого района и многих других интересных мест. Во время прогулки предусмотрена остановка в типичном итальянском баре на чашечку кофе.
За 3 часа на велосипеде вы увидите больше, чем за 3 дня пешком, и получите уникальные впечатления от Милана
🏛 Исторические и современные достопримечательности
🌳 Прогулка по зелёным районам и паркам
☕ Остановка в типичном итальянском баре
📚 Узнаете интересные истории и легенды
Что можно увидеть
Монумент Маурицио Каттелана
Развалины времён Римской Империи
Аристократический жилой район
Необычный дом престарелых
Вилла Сильвио Берлускони
Дом владельца Альфа Ромео
Описание экскурсии
Велосипед — идеальный способ исследовать Милан: быстро, экологично и с полной свободой передвижения. Мы объедем пробки, избежим толпы и заедем туда, куда не доедет туристический автобус.
Что вас ожидает
Наш маршрут пройдёт по велодорожкам, паркам и тихим улочкам города. Мы начнём нашу прогулку в центре, но не будем надолго в нём задерживаться, а уедем в тихие и зелёные жилые районы, которые полны историй и легенд, и незаслуженно обделены вниманием путешественников.
Я покажу и расскажу вам про такие места, которые не описаны в путеводителях и не входят в экскурсионные маршруты. Вы познакомитесь с Миланом времён Римской Империи, прокатитесь по аристократическому жилому району города, увидите необычный дом престарелых, виллу Сильвио Берлускони, дом владельца Альфа Ромео. А также узнаете ультрасовременный Милан и познакомитесь с его городскими проектами.
И конечно, во время прогулки мы сделаем остановку в типичном итальянском баре на чашечку кофе.
Кому подойдёт прогулка
Для тех, кто хочет провести время активно и с пользой, увидеть больше, чем остальные путешественники, и прочувствовать атмосферу города, а не только сделать фото.
Организационные детали
В стоимость включено: аренда велосипедов, сопровождение русскоговорящего гида, шлем, бутылка воды
Уровень сложности прогулки: подойдёт для всех уровней подготовки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе в районе ж/д вокзала Porta Garibald
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 368 туристов
Я профессиональный экскурсовод, но на классических экскурсиях я зеваю. Я люблю велосипеды и активный отдых, не люблю стандарты и банальности. Занимаюсь велопрокатом и организацией интересного досуга для любителей велосипедов. Стараюсь читать дальшеуменьшить
сломать стереотип о том, что Милан - это шоппинг и здесь нечего посмотреть.
Я покажу вам город с необычной стороны: тайные дворики, уютные улочки и парочку мест, куда не доезжает ни один туристический автобус.
Будет весело, безопасно и очень по-милански. Велики, шлемы, хорошее настроение — всё включено. Поехали?
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 83 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
76
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Д
Денис
Замечательная поездка с Полиной по Милану! Очень понравилось. Были вдвоём, рекомендуем
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Ю
Юлия
Экскурсия прошла прекрасно, это было очень интересно и познавательно. Мы замечательно провели время, с удовольствием сходили бы еще раз на что нибудь подобное. Полина учла все наши пожелания, мы впервые были в Милане и были в восторге что удалось посмотреть столько мест за всего несколько часов и столько узнать о городе. Велосипеды новые. Большое спасибо Полине за такую чудесную экскурсию!
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Елена
Велопрогулка по Милану - лучшее решение) Интересно, красиво, ветер в лицо) кайф! З часа вполне достаточно - не много и не мало. Спасибо организаторам! Было круто! Готова рекомендовать друзьям 😃👍
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A
Aleksandr
Хорошая экскурсия! Полина провела нас по интересным местам и открыла Милан с удивительной стороны! На велосипедах 4 часа пролетели незаметно и легко! Рекомендуем!
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Е
Екатерина
Отличная прогулка на велосипедах позволяет увидеть широкий спектр интересных локаций Милана!
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Ирина
Заказывали четыре разноплановых экскурсии по Милану и окрестностям, велопрогулка с Полиной произвела самое яркое впечатление! мы рады что именно эту экскурсию мы включили в свою программу, и из четырех гидов читать дальшеуменьшить
- первое место отдаем Полине! И сама экскурсия, рассказ, маршрут… - если можно было бы поставить 6 звездочек с плюсом - она заслуживает! Полина привезла велосипеды в удобную для нас точку, показала действительно интересные и нестандартные места, о которых вы не узнаете в путеводителях (первое впечатление было - эээ, а нам точно туда надо ехать? …. ДА! Надо! и эмоции до сих пор не угасают, что мы там были, видели, узнали историю этих мест! … Не буду перечислять, пусть это будет сюрпризом, вы должны это сами попробовать и удивиться!). Я бы даже порекомендовала, если стоит выбор между какой-нибудь "исторической" экскурсией по "стандартным" местам - сделать выбор в пользу экскурсии с Полиной.
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