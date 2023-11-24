1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Необычный Милан: путешествие по скрытым жемчужинам
Загляните в укромные уголки Милана, где история и современность переплетаются в удивительном тандеме
Начало: У собора Дуомо
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:00
€220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Милан в стиле модерн: путешествие по архитектурным шедеврам
Погрузитесь в мир архитектуры модерна, где каждый уголок Милана расскажет свою уникальную историю
Начало: в районе Porta Venezia
1 июля в 13:30
2 июля в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обратная сторона Милана: мистика и мифы
Проникнуть в тайны храма на костях, церкви с оптической иллюзией и проклятого дома
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна24 ноября 2023Просто потрясающая прогулка по Милану. Мы, к сожалению, опоздали, но смогли все равно, благодаря чудесному организатору, посмотреть многое в центре Милана, проникнуться городом. Спасибо большое!
- NNataliia15 ноября 2023Экскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия дала нам исчерпывающую информацию по
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Необычные дома»
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Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 220. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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