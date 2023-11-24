читать дальше истории и культуре города, а так же рекомендации по ресторанам, шоппингу и интересным местам. Благодарность Таисии за захватывающий день истории и искусства!

Экскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия дала нам исчерпывающую информацию по