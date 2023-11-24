Необычные дома в Милане

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Милане на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Необычный Милан
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Необычный Милан: путешествие по скрытым жемчужинам
Загляните в укромные уголки Милана, где история и современность переплетаются в удивительном тандеме
Начало: У собора Дуомо
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:00
220 за всё до 5 чел.
Милан в стиле модерн
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Милан в стиле модерн: путешествие по архитектурным шедеврам
Погрузитесь в мир архитектуры модерна, где каждый уголок Милана расскажет свою уникальную историю
Начало: в районе Porta Venezia
1 июля в 13:30
2 июля в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Обратная сторона Милана: мистика и мифы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Обратная сторона Милана: мистика и мифы
Проникнуть в тайны храма на костях, церкви с оптической иллюзией и проклятого дома
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    24 ноября 2023
    Необычный Милан
    Просто потрясающая прогулка по Милану. Мы, к сожалению, опоздали, но смогли все равно, благодаря чудесному организатору, посмотреть многое в центре Милана, проникнуться городом. Спасибо большое!
    Просто потрясающая прогулка по Милану. Мы, к сожалению, опоздали, но смогли все равно, благодаря чудесному организаторуПросто потрясающая прогулка по Милану. Мы, к сожалению, опоздали, но смогли все равно, благодаря чудесному организатору
  • N
    Nataliia
    15 ноября 2023
    Необычный Милан
    Экскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия дала нам исчерпывающую информацию по
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    истории и культуре города, а так же рекомендации по ресторанам, шоппингу и интересным местам. Благодарность Таисии за захватывающий день истории и искусства!

    Экскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия далаЭкскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия далаЭкскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия далаЭкскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия далаЭкскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия далаЭкскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия далаЭкскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия далаЭкскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия дала

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Необычный Милан
  2. Милан в стиле модерн
  3. Обратная сторона Милана: мистика и мифы
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  2. Самое главное
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  6. Миланский собор Дуомо
  7. Пьяцца Дуомо
  8. Парк Семпионе
  9. Район Навильи
  10. Пинакотека Брера
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 220. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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