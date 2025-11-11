Знаете ли вы, что Милан был 13-м портом Италии? Прогулка по Навильи откроет тайны строительства уникальной речной системы. Вы увидите древние шлюзы, связанные с Леонардо да Винчи, и насладитесь атмосферой средневековья. Не упустите шанс пройтись по кварталу Карроббио и взглянуть на инсталляцию «Стена кукол». Этот район удивит вас своей неформальной атмосферой и творческим духом

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Милане

Ариша Ваш гид в Милане

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Посетим атмосферный район каналов, где вдоль улочек расположились мастерские художников и ресторанчики, а по вечерам проходят знаменитые миланские аперитивы.

Я расскажу о строительстве невероятной рукотворной системы речных дорог — и о том, какую роль она сыграла в становлении Милана как важнейшего города Италии и Европы.

Окунёмся в Средневековье и увидим древнюю шлюзовую систему, скрытую во дворах. Выясним, какое отношение к этому проекту имеет Леонардо да Винчи.

Пройдемся по кварталу Карроббио — вплоть до конца 19 века это было самое страшное и опасное место города (где всё же происходили чудеса!)

Посмотрим жуткую инсталляцию «Стена кукол» и насладимся неформальной и творческой атмосферой совсем другого Милана.

И многое другое!

Организационные детали

Если церкви по маршруту будут открыты, а у вас будет желание их посетить — понадобятся €20 на входные билеты.