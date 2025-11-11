Мои заказы

Миланские каналы: район Навильи

Погрузитесь в историю Милана, прогуливаясь по живописным каналам Навильи. Узнайте о роли Леонардо да Винчи и насладитесь атмосферой средневековья
Знаете ли вы, что Милан был 13-м портом Италии? Прогулка по Навильи откроет тайны строительства уникальной речной системы. Вы увидите древние шлюзы, связанные с Леонардо да Винчи, и насладитесь атмосферой средневековья. Не упустите шанс пройтись по кварталу Карроббио и взглянуть на инсталляцию «Стена кукол». Этот район удивит вас своей неформальной атмосферой и творческим духом

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Атмосферные каналы
  • 🏛️ История средневековья
  • 🎨 Художественные мастерские
  • 🔍 Уникальные инсталляции
  • 🕰️ Связь с Леонардо да Винчи
Что можно увидеть

  • Каналы Навильи
  • Шлюзовая система
  • Квартал Карроббио
  • Стена кукол

Описание экскурсии

Посетим атмосферный район каналов, где вдоль улочек расположились мастерские художников и ресторанчики, а по вечерам проходят знаменитые миланские аперитивы.

Я расскажу о строительстве невероятной рукотворной системы речных дорог — и о том, какую роль она сыграла в становлении Милана как важнейшего города Италии и Европы.

Окунёмся в Средневековье и увидим древнюю шлюзовую систему, скрытую во дворах. Выясним, какое отношение к этому проекту имеет Леонардо да Винчи.

Пройдемся по кварталу Карроббио — вплоть до конца 19 века это было самое страшное и опасное место города (где всё же происходили чудеса!)

Посмотрим жуткую инсталляцию «Стена кукол» и насладимся неформальной и творческой атмосферой совсем другого Милана.

И многое другое!

Организационные детали

Если церкви по маршруту будут открыты, а у вас будет желание их посетить — понадобятся €20 на входные билеты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариша
Ариша — ваш гид в Милане
Провёл экскурсии для 1017 туристов
Лицензированный гид, историк по образованию, автор статей для туристов о традициях и культуре Италии, об истории Милана и других городов. Обожаю свою профессию и не меньше обожаю делиться своей любовью
читать дальше

и знаниями о городе и стране! Посоветую лучший ресторан, как провести время в Милане, что посмотреть в городе того, что не найдете ни в одном путеводителе. Также детали обсуждаются индивидуально и возможны пожелания и программы по запросу Люблю всех своих путешественников, что, судя по отзывам, взаимно:)

