Погрузитесь в историю Милана, прогуливаясь по живописным каналам Навильи. Узнайте о роли Леонардо да Винчи и насладитесь атмосферой средневековья
Знаете ли вы, что Милан был 13-м портом Италии? Прогулка по Навильи откроет тайны строительства уникальной речной системы. Вы увидите древние шлюзы, связанные с Леонардо да Винчи, и насладитесь атмосферой средневековья. Не упустите шанс пройтись по кварталу Карроббио и взглянуть на инсталляцию «Стена кукол». Этот район удивит вас своей неформальной атмосферой и творческим духом
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариша — ваш гид в Милане
Провёл экскурсии для 1017 туристов
Лицензированный гид, историк по образованию, автор статей для туристов о традициях и культуре Италии, об истории Милана и других городов. Обожаю свою профессию и не меньше обожаю делиться своей любовью читать дальше
и знаниями о городе и стране! Посоветую лучший ресторан, как провести время в Милане, что посмотреть в городе того, что не найдете ни в одном путеводителе. Также детали обсуждаются индивидуально и возможны пожелания и программы по запросу
Люблю всех своих путешественников, что, судя по отзывам, взаимно:)