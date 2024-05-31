Экскурсии по району Навильи

Найдено 3 экскурсии в категории «Район Навильи» в Милане на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Богемный Милан - район Навильи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Богемный Милан: экскурсия по району Навильи с локальным гидом
Погрузитесь в атмосферу богемного Милана, где искусство и история сливаются в районе Навильи
Начало: У станции метро Genova
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Милан за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Влюбиться в Милан за три часа: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Милану: от готического Кафедрального собора до живописного канала Навильи. Узнайте, где найти розовых фламинго и лучшие аперитивы. Милан ждет вас
Начало: У памятника на площади Дуомо
17 июня в 10:00
19 июня в 10:00
180 за всё до 4 чел.
От Дуомо до каналов Навильи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
От Дуомо до каналов Навильи: индивидуальная экскурсия по Милану
Любители искусства и истории, этот маршрут для вас! Прогулка от Дуомо к Навильи откроет вам Милан с самых неожиданных сторон
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
254 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зоя
    31 мая 2024
    Влюбиться в Милан за три часа
    Добрый день! Эта вторая экскурсия с гидом в Милане, Анастасию предупредили заранее. И знаете что, это было прям круто!!!!! Анастасия
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    составила маршрут немного по другому:интересные истории, старинные кафе, история кофе и необычные места, скрытые от глаз туристов. Ну прям очень сочно и вкусно (по- итальянски), посоветовала еще и фильмы посмотреть чтобы продлить послевкусие после отпуска, посоветовала куда еще съездить! Однозначно рекомендуем

  • С
    Светлана
    30 апреля 2024
    Богемный Милан - район Навильи
    Елизавета отличный гид, было очень интересно и познавательно. Не смотря на отвратительную погоду - лил дождь. было холодно и сыро, экскурсия удалась!
  • Н
    Наталья
    17 апреля 2024
    Влюбиться в Милан за три часа
    Доброе всем утро!!! Всем туристам и гостям Милана советуем не бездумно ходить по кругу и снашивать ноги, а взять путешествие
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    по Милану с очаровательным гидом Анастасией!!! Масса информации, вы побываете на улочках и очаруетесь городом. Анастасия очень внимательна и общительна, очаровательна и пунктуальна. Спасибо нашему гиду за чудесную экскурсию!

  • А
    Алена
    4 апреля 2024
    Богемный Милан - район Навильи
    Татьяна безумно приятная и дружелюбная! Я поражена как много знаний в ее голове! Я просто в шоке! Экскурсия прошла великолепно! Даже не сомневайтесь брать или не брать экскурсии с Татьяной!
  • С
    Сергей
    30 марта 2024
    Влюбиться в Милан за три часа
    Анастасия, отличный гид. Классно погуляли, познакомились с историей и архитектурой города. Выпили вкусный кофе в секретном месте, съели по самому вкусному пирожку в мире и поужинали с золотым ризотто (это всё по рекомендации Анастасии)
    Анастасия, отличный гид. Классно погуляли, познакомились с историей и архитектурой города. Выпили вкусный кофе в секретномАнастасия, отличный гид. Классно погуляли, познакомились с историей и архитектурой города. Выпили вкусный кофе в секретномАнастасия, отличный гид. Классно погуляли, познакомились с историей и архитектурой города. Выпили вкусный кофе в секретномАнастасия, отличный гид. Классно погуляли, познакомились с историей и архитектурой города. Выпили вкусный кофе в секретномАнастасия, отличный гид. Классно погуляли, познакомились с историей и архитектурой города. Выпили вкусный кофе в секретномАнастасия, отличный гид. Классно погуляли, познакомились с историей и архитектурой города. Выпили вкусный кофе в секретномАнастасия, отличный гид. Классно погуляли, познакомились с историей и архитектурой города. Выпили вкусный кофе в секретном
  • Е
    Елизавета
    23 января 2024
    Богемный Милан - район Навильи
    Экскурсия с Наталией очень понравилась! Мы посетили все закоулки района Навилье, услышали интересные истории о районе и не только. Очень
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    было интересно посетить шлюз, в конструкции которого сам Леонардо да Винчи участвовал. Узнать, где начинался город при испанцах, а где был средневековый Милан. Мы задавали кучу вопросов и Наталия всегда давала исчерпывающий ответ! Благодарим за прекрасное путешествие!

  • к
    ксения
    17 января 2024
    От Дуомо до каналов Навильи
    Экскурсия очень понравилась. Увидели Милан другими глазами. Единственное, у нас были подростки, и экскурсоводу трудновато было удерживать их внимание. и у нас была другая экскурсия, мы в последний момент по договоренности с гидом заменили ее на обзорную
  • О
    Ольга
    20 августа 2023
    От Дуомо до каналов Навильи
    Прекрасная прогулка с гидом Екатериной! Очень познавательно и одновременно непринужденно. Много полезной информации, лучше эту прогулку брать в начале ваше отдыха. Спасибо большое за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Район Навильи»

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  6. Миланский собор Дуомо
  7. Пьяцца Дуомо
  8. Парк Семпионе
  9. Район Навильи
  10. Пинакотека Брера
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Район Навильи" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 254. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Район Навильи», 34 ⭐ отзыва, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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