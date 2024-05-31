1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Богемный Милан: экскурсия по району Навильи с локальным гидом
Погрузитесь в атмосферу богемного Милана, где искусство и история сливаются в районе Навильи
Начало: У станции метро Genova
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Милан за три часа: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Милану: от готического Кафедрального собора до живописного канала Навильи. Узнайте, где найти розовых фламинго и лучшие аперитивы. Милан ждет вас
Начало: У памятника на площади Дуомо
17 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
От Дуомо до каналов Навильи: индивидуальная экскурсия по Милану
Любители искусства и истории, этот маршрут для вас! Прогулка от Дуомо к Навильи откроет вам Милан с самых неожиданных сторон
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€254 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗоя31 мая 2024Добрый день! Эта вторая экскурсия с гидом в Милане, Анастасию предупредили заранее. И знаете что, это было прям круто!!!!! Анастасия
- ССветлана30 апреля 2024Елизавета отличный гид, было очень интересно и познавательно. Не смотря на отвратительную погоду - лил дождь. было холодно и сыро, экскурсия удалась!
- ННаталья17 апреля 2024Доброе всем утро!!! Всем туристам и гостям Милана советуем не бездумно ходить по кругу и снашивать ноги, а взять путешествие
- ААлена4 апреля 2024Татьяна безумно приятная и дружелюбная! Я поражена как много знаний в ее голове! Я просто в шоке! Экскурсия прошла великолепно! Даже не сомневайтесь брать или не брать экскурсии с Татьяной!
- ССергей30 марта 2024Анастасия, отличный гид. Классно погуляли, познакомились с историей и архитектурой города. Выпили вкусный кофе в секретном месте, съели по самому вкусному пирожку в мире и поужинали с золотым ризотто (это всё по рекомендации Анастасии)
- ЕЕлизавета23 января 2024Экскурсия с Наталией очень понравилась! Мы посетили все закоулки района Навилье, услышали интересные истории о районе и не только. Очень
- кксения17 января 2024Экскурсия очень понравилась. Увидели Милан другими глазами. Единственное, у нас были подростки, и экскурсоводу трудновато было удерживать их внимание. и у нас была другая экскурсия, мы в последний момент по договоренности с гидом заменили ее на обзорную
- ООльга20 августа 2023Прекрасная прогулка с гидом Екатериной! Очень познавательно и одновременно непринужденно. Много полезной информации, лучше эту прогулку брать в начале ваше отдыха. Спасибо большое за экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Район Навильи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Район Навильи" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 254. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Район Навильи», 34 ⭐ отзыва, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август