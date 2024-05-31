З Зоя Влюбиться в Милан за три часа читать дальше составила маршрут немного по другому:интересные истории, старинные кафе, история кофе и необычные места, скрытые от глаз туристов. Ну прям очень сочно и вкусно (по- итальянски), посоветовала еще и фильмы посмотреть чтобы продлить послевкусие после отпуска, посоветовала куда еще съездить! Однозначно рекомендуем Добрый день! Эта вторая экскурсия с гидом в Милане, Анастасию предупредили заранее. И знаете что, это было прям круто!!!!! Анастасия

С Светлана Богемный Милан - район Навильи Елизавета отличный гид, было очень интересно и познавательно. Не смотря на отвратительную погоду - лил дождь. было холодно и сыро, экскурсия удалась!

Н Наталья Влюбиться в Милан за три часа читать дальше по Милану с очаровательным гидом Анастасией!!! Масса информации, вы побываете на улочках и очаруетесь городом. Анастасия очень внимательна и общительна, очаровательна и пунктуальна. Спасибо нашему гиду за чудесную экскурсию! Доброе всем утро!!! Всем туристам и гостям Милана советуем не бездумно ходить по кругу и снашивать ноги, а взять путешествие

А Алена Богемный Милан - район Навильи Татьяна безумно приятная и дружелюбная! Я поражена как много знаний в ее голове! Я просто в шоке! Экскурсия прошла великолепно! Даже не сомневайтесь брать или не брать экскурсии с Татьяной!

С Сергей Влюбиться в Милан за три часа Анастасия, отличный гид. Классно погуляли, познакомились с историей и архитектурой города. Выпили вкусный кофе в секретном месте, съели по самому вкусному пирожку в мире и поужинали с золотым ризотто (это всё по рекомендации Анастасии)

Е Елизавета Богемный Милан - район Навильи читать дальше было интересно посетить шлюз, в конструкции которого сам Леонардо да Винчи участвовал. Узнать, где начинался город при испанцах, а где был средневековый Милан. Мы задавали кучу вопросов и Наталия всегда давала исчерпывающий ответ! Благодарим за прекрасное путешествие! Экскурсия с Наталией очень понравилась! Мы посетили все закоулки района Навилье, услышали интересные истории о районе и не только. Очень

к ксения От Дуомо до каналов Навильи Экскурсия очень понравилась. Увидели Милан другими глазами. Единственное, у нас были подростки, и экскурсоводу трудновато было удерживать их внимание. и у нас была другая экскурсия, мы в последний момент по договоренности с гидом заменили ее на обзорную