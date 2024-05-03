Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Милана

Найдено 4 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Милане на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шопинг-прогулка по Милану
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Шопинг-прогулка по Милану: индивидуальная экскурсия с посещением лучших магазинов
Шопинг-прогулка по Милану - это незабываемое путешествие по модным бутикам и старинным улицам города с профессиональным гидом
Начало: Duomo
«В легендарном Золотом квадрате, куда входит в том числе роскошная улица Монтенаполеоне, расположились бутики мировых гигантов модного бизнеса — Armani, Versace и другие»
17 июля в 10:00
18 июля в 10:00
от 130 за человека
Милан: легенды и контрасты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Милан: легенды и контрасты - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальный мир Милана: от статуи Наполеона до секретных фламинго. Экскурсия для тех, кто ценит историю и стиль
«Пройдёмся по богемным улочкам района Брера, свернём на самую дорогую улицу Европы и полюбуемся атлетически сложенным Наполеоном»
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
187 за всё до 4 чел.
Милан для детей: экскурсия с гидом-педагогом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Милан для детей: экскурсия с гидом-педагогом
Нескучная прогулка по историческому центру города
Начало: На площади Ла Скала
«Вы полюбуетесь красивой архитектурой и улицами, а я расскажу, когда зданиям разворачивают фасады, кто спас Гарибальди, могла ли квадратная площадь быть прямоугольной и нравится ли миланцам памятник Леонардо да Винчи»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
160 за всё до 6 чел.
Прогулка-знакомство с Миланом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Прогулка-знакомство с Миланом
Открыть главные достопримечательности города и увидеть его глазами местных жителей
Начало: На площади Замка
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
120 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    3 мая 2024
    Милан: легенды и контрасты
    Все было великолепно! Встретились во время отличная погода! Свободный стиль изложение материала всегда можно задать любой вопрос! (нет загрузки датами
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    все по порядку) Анастасия прекрасно ориентируется и отлично подготовлена (фото интересных мест и объектов которые не возможно рассмотреть) однозначно рекомендую perfecto 🤩

  • О
    Олег
    9 апреля 2024
    Милан: легенды и контрасты
    Мы были 8 Апреля 24 года была у нас прекрасный человечек Анастасия это очень интересная и внимательная подготовилась на пять
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    с плюсом даже воду нам взяла это не мало важно когда очень много ходить. Познакомились и пошли в метро потом пешая программа по красивым местам и т д время пролетело не заметно а расставания были можно сказать со слезами🥲 расстались мы возле хорошего ресторана потом еще долго слезы 😪 вытирали пока не принесли аппероль!!!! Анастасия не теряемся будем в Италии спишемся вам удачи и женского счастья! 🍷💪🙏💖

    Мы были 8 Апреля 24 года была у нас прекрасный человечек Анастасия это очень интересная иМы были 8 Апреля 24 года была у нас прекрасный человечек Анастасия это очень интересная иМы были 8 Апреля 24 года была у нас прекрасный человечек Анастасия это очень интересная иМы были 8 Апреля 24 года была у нас прекрасный человечек Анастасия это очень интересная иМы были 8 Апреля 24 года была у нас прекрасный человечек Анастасия это очень интересная иМы были 8 Апреля 24 года была у нас прекрасный человечек Анастасия это очень интересная иМы были 8 Апреля 24 года была у нас прекрасный человечек Анастасия это очень интересная и
  • И
    Ирина
    13 марта 2024
    Милан: легенды и контрасты
    У нас был только этот одинственный день насладиться Миланом, к сожалению очень подвела погода, но зато как же нам повезло
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    с Анастасией! У нас сразу возникло чувство, как будто мы знаем друг друга вечность., как было уже упомянуто в другом отзыве, как будто гуляли с хорошим другом, к которому приехали в гости, а не просто гидом. Настя показала нам не только знаменитые, известные шедевры архитектуры, но и наши индивидуальные пожелания также были учтены. Очень приятное, легкое общение, все мелочи продуманы, для нас был даже дополнительный зонтик, чтоб нам не мокнуть под одним вдвоем. И несмотря на потоки, низвергающиеся с неба, мы чудесно провели время, и закончили экскурсию в потрясающем кафе, которому 200 лет, и где можно насладиться миланскими вкусняшками и окунуться в незабываемую винтажную атмосферу. Мы от всего сердца рекомендуем Настю как гида и душевного человека, и наверняка сами будем еще к ней обращать, когда снова будем в тех краях. Огромное спасибо!!!!

  • А
    Алла
    1 февраля 2024
    Шопинг-прогулка по Милану
    Мы были первый раз в Милане,Милан прекрасен зимой в разгар скидок. очень понравился город и были рады, что нас сопроводила
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    в этой поездке Анастасия. Одна голова хорошо. А две лучше. Не успели в аутлет в след раз хотим съездить туда, чтобы иметь полное впечатление.

  • G
    Gurban
    18 декабря 2023
    Шопинг-прогулка по Милану
    Отличная девушка, прекрасно знает предмет. Рекомендую всем брать экскурсию сразу в 1й день. Сразу получаешь понимание куда идти, на что обращать внимание
  • Н
    Николай
    25 ноября 2023
    Шопинг-прогулка по Милану
    Полезная и удобная экскурсия) Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  4. Прогулка-знакомство с Миланом
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Пьяцца Дуомо
  8. Парк Семпионе
  9. Район Навильи
  10. Пинакотека Брера
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 187. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Милана. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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