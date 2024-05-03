1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Шопинг-прогулка по Милану: индивидуальная экскурсия с посещением лучших магазинов
Шопинг-прогулка по Милану - это незабываемое путешествие по модным бутикам и старинным улицам города с профессиональным гидом
Начало: Duomo
«В легендарном Золотом квадрате, куда входит в том числе роскошная улица Монтенаполеоне, расположились бутики мировых гигантов модного бизнеса — Armani, Versace и другие»
17 июля в 10:00
18 июля в 10:00
от €130 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Милан: легенды и контрасты - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальный мир Милана: от статуи Наполеона до секретных фламинго. Экскурсия для тех, кто ценит историю и стиль
«Пройдёмся по богемным улочкам района Брера, свернём на самую дорогую улицу Европы и полюбуемся атлетически сложенным Наполеоном»
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
€187 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Милан для детей: экскурсия с гидом-педагогом
Нескучная прогулка по историческому центру города
Начало: На площади Ла Скала
«Вы полюбуетесь красивой архитектурой и улицами, а я расскажу, когда зданиям разворачивают фасады, кто спас Гарибальди, могла ли квадратная площадь быть прямоугольной и нравится ли миланцам памятник Леонардо да Винчи»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка-знакомство с Миланом
Открыть главные достопримечательности города и увидеть его глазами местных жителей
Начало: На площади Замка
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€120 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил3 мая 2024Все было великолепно! Встретились во время отличная погода! Свободный стиль изложение материала всегда можно задать любой вопрос! (нет загрузки датами
- ООлег9 апреля 2024Мы были 8 Апреля 24 года была у нас прекрасный человечек Анастасия это очень интересная и внимательная подготовилась на пять
- ИИрина13 марта 2024У нас был только этот одинственный день насладиться Миланом, к сожалению очень подвела погода, но зато как же нам повезло
- ААлла1 февраля 2024Мы были первый раз в Милане,Милан прекрасен зимой в разгар скидок. очень понравился город и были рады, что нас сопроводила
- GGurban18 декабря 2023Отличная девушка, прекрасно знает предмет. Рекомендую всем брать экскурсию сразу в 1й день. Сразу получаешь понимание куда идти, на что обращать внимание
- ННиколай25 ноября 2023Полезная и удобная экскурсия) Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 187. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Милана. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод