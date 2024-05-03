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с Анастасией! У нас сразу возникло чувство, как будто мы знаем друг друга вечность., как было уже упомянуто в другом отзыве, как будто гуляли с хорошим другом, к которому приехали в гости, а не просто гидом. Настя показала нам не только знаменитые, известные шедевры архитектуры, но и наши индивидуальные пожелания также были учтены. Очень приятное, легкое общение, все мелочи продуманы, для нас был даже дополнительный зонтик, чтоб нам не мокнуть под одним вдвоем. И несмотря на потоки, низвергающиеся с неба, мы чудесно провели время, и закончили экскурсию в потрясающем кафе, которому 200 лет, и где можно насладиться миланскими вкусняшками и окунуться в незабываемую винтажную атмосферу. Мы от всего сердца рекомендуем Настю как гида и душевного человека, и наверняка сами будем еще к ней обращать, когда снова будем в тех краях. Огромное спасибо!!!!