Амброзианская пинакотека — настоящая жемчужина Милана.
За полтора часа мы увидим мастеров Возрождения — от Боттичелли до Тициана — и поговорим об их скрытой и явной конкуренции.
Вы научитесь понимать живопись на примерах первого в мире натюрморта Караваджо, знаменитой аллегории Рафаэля, повседневных сцен Брейгеля и портрета музыканта кисти Леонардо да Винчи.
За полтора часа мы увидим мастеров Возрождения — от Боттичелли до Тициана — и поговорим об их скрытой и явной конкуренции.
Вы научитесь понимать живопись на примерах первого в мире натюрморта Караваджо, знаменитой аллегории Рафаэля, повседневных сцен Брейгеля и портрета музыканта кисти Леонардо да Винчи.
Описание экскурсии
- Мы сравним Марию Магдалину из Эрмитажа с её предшественницей из Амброзианы
- Поймём язык символов и аллегорий на картинах Тициана
- Разберём на примере Рафаэля, как идёт работа над великими полотнами
- Выясним, откуда в Милане столько Брейгеля, и обсудим арт-рынок Средневековья
- Насладимся работой Леонардо да Винчи без бронированного стекла и сотен людей
И не только!
Организационные детали
- Входные билеты вы оплачиваете самостоятельно: €17 за чел., есть льготы для детей, студентов и пенсионеров
- При желании мы можем расширить горизонт наших познаний и посетить чудесную крипту церкви Гроба Господня. Детали — в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в пинакотеку Амброзиана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 750 туристов
Люблю Милан давно. Переживал, что безответно, поэтому решил узнать его по-настоящему. В прошлом преподавал мировую культуру в университете. Обожаю Средневековье, страдающее и не очень. Люблю раскрывать городские тайны и загадки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Была в Пинакотеке Брера с экскурсоводом Артуром.
Очень понравилась подача материала. Нет общепринятых формулировок. Объясняет просто, но при этом со знанием темы. Понравилось, что познакомил с ранее мной не знакомыми художниками.
Буду советовать своим знакомым
Очень понравилась подача материала. Нет общепринятых формулировок. Объясняет просто, но при этом со знанием темы. Понравилось, что познакомил с ранее мной не знакомыми художниками.
Буду советовать своим знакомым
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Спасибо Артуру за проведенную экскурсию, за доставленное удовольствие, юмор и хорошую атмосферу
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Е
Потрясающая экскурсия. Очень довольны. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо
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