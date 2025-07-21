Мировые шедевры в коллекции пинакотеки Амброзиана (билеты не включены в стоимость)
Пинакотека Амброзиана в Милане - это уникальная возможность увидеть шедевры мирового искусства, включая работы да Винчи и Караваджо, в исторической обстановке
Посетители пинакотеки Амброзиана в Милане смогут насладиться шедеврами искусства, включая единственную картину да Винчи, сохранившуюся в городе, и первый итальянский натюрморт Караваджо.
Галерея также предлагает уникальные исторические артефакты, такие как предметы
Лукреции Борджиа и Наполеона.
Экскурсия завершится в одной из первых публичных библиотек Европы, где хранится знаменитый «Атлантический кодекс» да Винчи.
Это идеальная возможность для любителей искусства и истории открыть для себя богатство культурного наследия Милана
5 причин купить эту экскурсию
🎨 Уникальные картины да Винчи и Караваджо
📚 Посещение исторической библиотеки
🖼️ Изучение средневековой символики
🏛️ Исторические артефакты и экспонаты
🖌️ Копия «Тайной вечери» в галерее
Для посещения пинакотеки Амброзиана лучшие месяцы - с сентября по май. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться искусством в более спокойной обстановке. Летние месяцы также подходят, но стоит учитывать возможное увеличение числа посетителей.
Библиотека Амброзиана была открыта в 1609 году. Здесь хранятся сотни тысяч книг, в том числе знаменитый «Атлантический кодекс» да Винчи. А в коллекции галереи находятся картины, предметы доколумбовских цивилизаций, чучела животных.
Вы увидите:
единственную картину да Винчи, которая сохранилась в Милане
самый первый в истории итальянского искусства натюрморт — «Корзину с фруктами» Караваджо
самый большой сохранившийся картон эпохи Возрождения, который Рафаэль создал для Ватикана
предметы, принадлежавшие Лукреции Борджиа и Наполеону
Узнаете, почему святой Амвросий всегда изображается с плёткой, святой Христофор — с пальмой, святой Себастьян — со стрелами в теле, а Мария Магдалина — с длинными рыжими волосами.
Кстати, чтобы увидеть «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, вам нужно за несколько месяцев забронировать билет в трапезную бывшего монастыря Санта-Мария-делле-Грацие. Я предлагаю рассмотреть копию, которая была специально заказана для Амброзианской библиотеки её основателем, Федерико Борромео. Фреску создал итальянский художник Андреа Бьянки в 1612 году.
Организационные детали
Билеты оплачиваются отдельно: €17 за чел. Приобрести их можно перед экскурсией в кассе
В музей нельзя проходить с большими сумками и рюкзаками. Вас попросят оставить их в гардеробе
Библиотека и пинакотека (галерея) находятся в одном здании
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Елена — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 42 туристов
Я родилась в Петербурге, окончила школу гидов. Долгие годы работала с высокопоставленными гостями города. В 2015 году переехала в Милан. И не устояв перед его очарованием, не смогла оставить профессию
гида, которая была признана итальянским Министерством культуры: петербургская школа гидов, одна из старейших в мире, очень ценится в Европе. И теперь я получаю истинное удовольствие, раскрывая красоту и исторические тайны города тем, кто хочет их узнать. На мои экскурсии на итальянском языке часто приходят не только гости города, но и миланцы. Прощаясь со мной, они признаются, что открыли город заново. Я бы очень хотела, чтобы и для вас Милан стал интересным открытием, а не оставался только столицей моды!
Евгения
21 июл 2025
Очень интересный рассказ о шедеврах Пинакотеки Амброзиано от Елены.
Никита
21 янв 2025
Большое спасибо за экскурсию, нам очень понравилось! Советую всем посещать места в путешествиях с гидами, это намного интереснее, чем самостоятельное посещение. Елена отличный рассказчик. Захотелось посетить другие связанные с историей места, включая Флоренцию и даже Эрмитаж в родном Санкт-Петербурге 🙂