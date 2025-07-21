Мои заказы

Мировые шедевры в коллекции пинакотеки Амброзиана (билеты не включены в стоимость)

Пинакотека Амброзиана в Милане - это уникальная возможность увидеть шедевры мирового искусства, включая работы да Винчи и Караваджо, в исторической обстановке
Посетители пинакотеки Амброзиана в Милане смогут насладиться шедеврами искусства, включая единственную картину да Винчи, сохранившуюся в городе, и первый итальянский натюрморт Караваджо.

Галерея также предлагает уникальные исторические артефакты, такие как предметы
Лукреции Борджиа и Наполеона.

Экскурсия завершится в одной из первых публичных библиотек Европы, где хранится знаменитый «Атлантический кодекс» да Винчи.

Это идеальная возможность для любителей искусства и истории открыть для себя богатство культурного наследия Милана

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные картины да Винчи и Караваджо
  • 📚 Посещение исторической библиотеки
  • 🖼️ Изучение средневековой символики
  • 🏛️ Исторические артефакты и экспонаты
  • 🖌️ Копия «Тайной вечери» в галерее

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Для посещения пинакотеки Амброзиана лучшие месяцы - с сентября по май. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться искусством в более спокойной обстановке. Летние месяцы также подходят, но стоит учитывать возможное увеличение числа посетителей.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45

Что можно увидеть

  • Пинакотека Амброзиана
  • Библиотека Амброзиана
  • Картина да Винчи
  • «Корзина с фруктами» Караваджо
  • Картон Рафаэля

Описание экскурсии

Библиотека Амброзиана была открыта в 1609 году. Здесь хранятся сотни тысяч книг, в том числе знаменитый «Атлантический кодекс» да Винчи. А в коллекции галереи находятся картины, предметы доколумбовских цивилизаций, чучела животных.

Вы увидите:

  • единственную картину да Винчи, которая сохранилась в Милане
  • самый первый в истории итальянского искусства натюрморт — «Корзину с фруктами» Караваджо
  • самый большой сохранившийся картон эпохи Возрождения, который Рафаэль создал для Ватикана
  • предметы, принадлежавшие Лукреции Борджиа и Наполеону

Узнаете, почему святой Амвросий всегда изображается с плёткой, святой Христофор — с пальмой, святой Себастьян — со стрелами в теле, а Мария Магдалина — с длинными рыжими волосами.

Кстати, чтобы увидеть «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, вам нужно за несколько месяцев забронировать билет в трапезную бывшего монастыря Санта-Мария-делле-Грацие. Я предлагаю рассмотреть копию, которая была специально заказана для Амброзианской библиотеки её основателем, Федерико Борромео. Фреску создал итальянский художник Андреа Бьянки в 1612 году.

Организационные детали

  • Билеты оплачиваются отдельно: €17 за чел. Приобрести их можно перед экскурсией в кассе
  • В музей нельзя проходить с большими сумками и рюкзаками. Вас попросят оставить их в гардеробе
  • Библиотека и пинакотека (галерея) находятся в одном здании

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от станции метро Duomo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 42 туристов
Я родилась в Петербурге, окончила школу гидов. Долгие годы работала с высокопоставленными гостями города. В 2015 году переехала в Милан. И не устояв перед его очарованием, не смогла оставить профессию
гида, которая была признана итальянским Министерством культуры: петербургская школа гидов, одна из старейших в мире, очень ценится в Европе. И теперь я получаю истинное удовольствие, раскрывая красоту и исторические тайны города тем, кто хочет их узнать. На мои экскурсии на итальянском языке часто приходят не только гости города, но и миланцы. Прощаясь со мной, они признаются, что открыли город заново. Я бы очень хотела, чтобы и для вас Милан стал интересным открытием, а не оставался только столицей моды!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Евгения
Евгения
21 июл 2025
Очень интересный рассказ о шедеврах Пинакотеки Амброзиано от Елены.
Никита
Никита
21 янв 2025
Большое спасибо за экскурсию, нам очень понравилось! Советую всем посещать места в путешествиях с гидами, это намного интереснее, чем самостоятельное посещение. Елена отличный рассказчик. Захотелось посетить другие связанные с историей места, включая Флоренцию и даже Эрмитаж в родном Санкт-Петербурге 🙂

Входит в следующие категории Милана

