Для посещения пинакотеки Амброзиана лучшие месяцы - с сентября по май. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться искусством в более спокойной обстановке. Летние месяцы также подходят, но стоит учитывать возможное увеличение числа посетителей.

Посетители пинакотеки Амброзиана в Милане смогут насладиться шедеврами искусства, включая единственную картину да Винчи, сохранившуюся в городе, и первый итальянский натюрморт Караваджо.Галерея также предлагает уникальные исторические артефакты, такие как предметы

Лукреции Борджиа и Наполеона. Экскурсия завершится в одной из первых публичных библиотек Европы, где хранится знаменитый «Атлантический кодекс» да Винчи. Это идеальная возможность для любителей искусства и истории открыть для себя богатство культурного наследия Милана

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–4 человек или €40 за человека, если вас больше

от €160 за 1–4 человек или €40 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Библиотека Амброзиана была открыта в 1609 году. Здесь хранятся сотни тысяч книг, в том числе знаменитый «Атлантический кодекс» да Винчи. А в коллекции галереи находятся картины, предметы доколумбовских цивилизаций, чучела животных.

Вы увидите:

единственную картину да Винчи, которая сохранилась в Милане

самый первый в истории итальянского искусства натюрморт — «Корзину с фруктами» Караваджо

самый большой сохранившийся картон эпохи Возрождения, который Рафаэль создал для Ватикана

предметы, принадлежавшие Лукреции Борджиа и Наполеону

Узнаете, почему святой Амвросий всегда изображается с плёткой, святой Христофор — с пальмой, святой Себастьян — со стрелами в теле, а Мария Магдалина — с длинными рыжими волосами.

Кстати, чтобы увидеть «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, вам нужно за несколько месяцев забронировать билет в трапезную бывшего монастыря Санта-Мария-делле-Грацие. Я предлагаю рассмотреть копию, которая была специально заказана для Амброзианской библиотеки её основателем, Федерико Борромео. Фреску создал итальянский художник Андреа Бьянки в 1612 году.

Организационные детали