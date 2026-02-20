Мои заказы

Пинакотека Брера «от Б до А»

Рафаэль, Караваджо и Тициан - энциклопедия истории искусств в центре Милана
Пинакотека Брера — это бриллиант в короне музеев Милана и подлинная энциклопедия красоты.

Мы пройдём сквозь эпохи от 13 до 19 века, чтобы увидеть, как менялся почерк гениев и само восприятие мира.

Эта прогулка поможет вам не просто посмотреть на картины, а понять их смыслы, полюбить живопись и научиться видеть детали, которые ускользают от обычного взгляда.
Описание экскурсии

Шедевры мирового значения

В экспозиции собрано более 300 экспонатов, включая работы, изменившие ход истории искусств. Вы увидите знаменитое «Обручение Марии» Рафаэля, мистического «Мёртвого Христа» Мантеньи и глубокую «Пьету» Беллини. Я расскажу об уникальных техниках Пьеро делла Франческа и о том, как Тинторетто и Веронезе работали со светом и пространством.

Эволюция гениальности

Переходя из зала в зал, мы проследим, как сменяли друг друга великие эпохи. Вы узнаете о творческих поисках Лоренцо Лотто и Гвидо Рени, оцените изящество Каналетто и мощь Рубенса. Мы обсудим биографии художников, их тайные смыслы и те моменты жизни, которые вдохновили их на создание бессмертных полотен.

Новый взгляд на искусство

Моя цель — сделать так, чтобы поход в музей стал для вас живым диалогом с прошлым. Мы разберём авторский почерк мастеров и общие сюжеты, которые объединяют великих итальянцев разных столетий.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается входной билет в пинакотеку — €15 (для детей до 18 лет вход бесплатный)
  • Бронировать билеты лучше заранее, я помогу сориентироваться по времени
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей от 6 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главного входа в музей Брера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 361 туриста
Я живу в Италии. Искусствовед по образованию и хороший рассказчик по призванию. Всё начиналось с семейных экскурсий по городам Ломбардии (Кремона, Павия, Бергамо, Милан, Мантова). Позже присоединились друзья и друзья друзей. Я помогу вам сформировать багаж драгоценных знаний, бесценных впечатлений и незабываемых воспоминаний об искусстве эпохи итальянского Возрождения.

Амиран
Амиран
20 фев 2026
отличная, содержательная экскурсия. если вам нужен искусствовед старой советской школы с фундаментальным знанием предмета то вам сюда. интересное изложение и отличное содержание. спасибо!

