На экскурсии по Фонду Прада в Милане откроется мир современного искусства, где каждый этаж вызывает новые эмоции. Участники увидят работы Гобера и Буржуа, узнают о личной истории Миуччи Прада и

её влиянии на моду. Завершите день кофе в Bar Luce, спроектированном Уэсом Андерсоном, или ужином с видом на Дуомо. Это уникальная возможность погрузиться в искусство и архитектуру, которая не оставит равнодушным

Описание экскурсии

Гобер и Буржуа. Искусство как исповедь

В Золотом доме вы увидите, как воск заменяет плоть, а дверь в углу становится символом боли. Мы побываем в «клетке» знаменитой Луиз Буржуа и услышим, что может рассказать платье.

Башня. Девять этажей ощущений

Под гигантскими мухоморами вы окажетесь в психоделическом сне наяву — будто входишь в чужую галлюцинацию, но с удивлением понимаешь, что она твоя. Вы увидите себя, стоящими перед загадкой синей линии, и поймёте, что на самом деле наблюдали не вы, а за вами.

Миучча Прада. Женщина, которая не хотела заниматься модой

А ещё вы узнаете, почему Миучча в молодости училась на мима и мечтала о политике, не хотела работать в семейной компании, но в итоге изобрела нейлоновую сумку, изменившую моду. Как придумала логотип Prada и основала бренд Miu Miu. И почему из её офиса можно съехать вниз по горке — буквально.

После экскурсии

Вы сможете выпить кофе в Bar Luce, который спроектировал сам Уэс Андерсон — режиссёр фильма «Отель Гранд Будапешт». Или поужинать в ресторане Torre на вершине башни — с видом на Дуомо и небоскрёбы.

Организационные детали