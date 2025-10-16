Современное искусство в Милане: коллекция Фонда Прада
Ощутите искусство, которое говорит через эмоции. Узнайте о секретах Миуччи Прада и насладитесь уникальной архитектурой Фонда Прада
На экскурсии по Фонду Прада в Милане откроется мир современного искусства, где каждый этаж вызывает новые эмоции. Участники увидят работы Гобера и Буржуа, узнают о личной истории Миуччи Прада и читать дальше
её влиянии на моду. Завершите день кофе в Bar Luce, спроектированном Уэсом Андерсоном, или ужином с видом на Дуомо. Это уникальная возможность погрузиться в искусство и архитектуру, которая не оставит равнодушным
5 причин купить эту экскурсию
🎨 Погружение в современное искусство
🏛 Уникальная архитектура Фонда Прада
👗 История Миуччи Прада и её влияние
☕ Кофе в Bar Luce от Уэса Андерсона
🌆 Виды на Милан с вершины башни
Что можно увидеть
Фонд Прада
Золотой дом
Башня
Bar Luce
Ресторан Torre
Описание экскурсии
Гобер и Буржуа. Искусство как исповедь
В Золотом доме вы увидите, как воск заменяет плоть, а дверь в углу становится символом боли. Мы побываем в «клетке» знаменитой Луиз Буржуа и услышим, что может рассказать платье.
Башня. Девять этажей ощущений
Под гигантскими мухоморами вы окажетесь в психоделическом сне наяву — будто входишь в чужую галлюцинацию, но с удивлением понимаешь, что она твоя. Вы увидите себя, стоящими перед загадкой синей линии, и поймёте, что на самом деле наблюдали не вы, а за вами.
Миучча Прада. Женщина, которая не хотела заниматься модой
А ещё вы узнаете, почему Миучча в молодости училась на мима и мечтала о политике, не хотела работать в семейной компании, но в итоге изобрела нейлоновую сумку, изменившую моду. Как придумала логотип Prada и основала бренд Miu Miu. И почему из её офиса можно съехать вниз по горке — буквально.
После экскурсии
Вы сможете выпить кофе в Bar Luce, который спроектировал сам Уэс Андерсон — режиссёр фильма «Отель Гранд Будапешт». Или поужинать в ресторане Torre на вершине башни — с видом на Дуомо и небоскрёбы.
Организационные детали
Билеты в Фонд Прада покупаются отдельно — €15 за взрослого, €12 за студентов 18-26 лет, бесплатно до 18 лет. Билет мне приобретать не нужно
Фонд Прада закрыт по вторникам
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Фонд Прада
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алиса — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 540 туристов
В Милане есть места, которые надо увидеть хотя бы раз в жизни — выйти за рамки туристических шаблонов и протоптанных дорожек. Окунуться в атмосферу подлинного Милана, в который влюбляешься до читать дальше
глубины души. Я художник и историк искусств, родилась в Москве, работала в МГУ и в центре Помпиду. Долго жила в Риме, там я придумала свои первые прогулки по секретным местам города. Здесь я закончила с отличием курсы по истории и культуре Ломбардии, и, благодаря дружбе с коренными миланцами и врождённой любви к приключениям, знаю Милан, скрытый от глаз туристических толп. Присоединяйтесь к моим прогулкам, и этот удивительный город приоткроет для вас секретные дверцы!
Отзывы и рейтинг
О
Оксана
16 окт 2025
Алиса необыкновенно приятный человек и глубоко знающий тему рассказчик. Она легко смогла увлечения 10летнюю девочку современным искусством. 2 часа пролетели на одном дыхании. Очень рекомендую!