5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Прозрачные воды и уникальные пейзажи
- 🏞️ Альпийские горы и зелёные виноградники
- 🚤 Увлекательная парусная регата в сентябре
- 🍇 Дегустация вин и гастрономические удовольствия
- 🏖️ Пляжный отдых и экскурсионные программы
Что можно увидеть
- Парк Водопадов
- Сигурта
- Гардаленд
- Зоопарк Натура Вива
Описание водной прогулки
Озеро Гарда: Чудо Итальянской Природы
Гарда — самое большое и чистое озеро Италии, а также одно из самых прозрачных в Европе. Оно радует глаз уникальными оттенками голубого, сапфирового и кобальтового цветов. Здесь вас ждут пальмы, кипарисы, олеандры, оливковые, лимонные и апельсиновые деревья, цветущие кустарники и виноградники.
Уникальные Пейзажи и Чистый Воздух
Погружаясь в атмосферу озера Гарда, вы сможете насладиться свежим воздухом и великолепными закатами, собирая впечатления от чудесных пейзажей. На севере Италии сливаются воедино различные эпохи и стили — от античности до Ренессанса, создавая незабываемый облик этого места.
Прозрачность воды и красота природы
Вода озера настолько прозрачна, что можно увидеть дно даже на более значительном расстоянии от берега. Альпы с их снежными вершинами соседствуют с зелеными рощами оливковых, кипарисовых и цитрусовых деревьев. Этот контраст создает атмосферу гармонии и умиротворения.
Время для путешествия
Отдых на озере Гарда можно планировать в любое время года. Благодаря защите гор, даже в зимние месяцы вода остается теплой и не замерзает. Особенно красивое время года — осень, когда листья деревьев начинают желтеть и озеро обретает новые краски.
События и активности
В сентябре здесь проходит ежегодная парусная регата, в которой участвуют команды со всей Европы. Это отличная возможность стать частью яркого события и насладиться атмосферой соревнования.
Разнообразие досуга
Тур на озере Гарда может включать:
- Пляжный отдых
- Экскурсии в близлежащие города — Верону, Венецию, Милан
- Гастрономические удовольствия и дегустации вин из лучших винодельческих хозяйств
- СПА-процедуры на термальных источниках
- Активные виды отдыха — серфинг, дайвинг, скалолазание
Отдых для всей семьи
Гарда — это идеальное место для семейного отдыха. Здесь маленькие путешественники смогут весело провести время в парках, таких как парк Водопадов, Сигурта или Гардаленд, а также зоопарке Натура Вива. Для подростков доступны ночные клубы и рестораны, предлагающие множество развлечений.
Озеро Гарда — это место, где каждый найдет что-то свое, создавая незабываемые воспоминания!
По согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Гарда
- Альпы
- СПА и др
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспортные расходы (билеты на поезд и теплоход)