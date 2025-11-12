Мои заказы

Поездка на озеро Гарда: поезд и теплоход

Насладитесь путешествием на озеро Гарда, где сочетаются альпийские вершины и зелёные виноградники. Уникальные виды и свежий воздух ждут вас
Голубые воды озера Гарда, окружённые зеленью и альпийскими горами, создают уникальный пейзаж. Это самое большое и чистое озеро в Италии. Прозрачная вода, где видно дно, и разнообразие растительности делают это
читать дальше

место идеальным для отдыха. В сентябре здесь проходит парусная регата, а осенью пейзажи особенно живописны. Путешествие на Гарду сочетает пляжный отдых, экскурсии и гастрономические удовольствия. Это идеальное место для семейного отдыха и активных развлечений

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Прозрачные воды и уникальные пейзажи
  • 🏞️ Альпийские горы и зелёные виноградники
  • 🚤 Увлекательная парусная регата в сентябре
  • 🍇 Дегустация вин и гастрономические удовольствия
  • 🏖️ Пляжный отдых и экскурсионные программы
Что можно увидеть

  • Парк Водопадов
  • Сигурта
  • Гардаленд
  • Зоопарк Натура Вива

Описание водной прогулки

Озеро Гарда: Чудо Итальянской Природы

Гарда — самое большое и чистое озеро Италии, а также одно из самых прозрачных в Европе. Оно радует глаз уникальными оттенками голубого, сапфирового и кобальтового цветов. Здесь вас ждут пальмы, кипарисы, олеандры, оливковые, лимонные и апельсиновые деревья, цветущие кустарники и виноградники.

Уникальные Пейзажи и Чистый Воздух

Погружаясь в атмосферу озера Гарда, вы сможете насладиться свежим воздухом и великолепными закатами, собирая впечатления от чудесных пейзажей. На севере Италии сливаются воедино различные эпохи и стили — от античности до Ренессанса, создавая незабываемый облик этого места.

Прозрачность воды и красота природы

Вода озера настолько прозрачна, что можно увидеть дно даже на более значительном расстоянии от берега. Альпы с их снежными вершинами соседствуют с зелеными рощами оливковых, кипарисовых и цитрусовых деревьев. Этот контраст создает атмосферу гармонии и умиротворения.

Время для путешествия

Отдых на озере Гарда можно планировать в любое время года. Благодаря защите гор, даже в зимние месяцы вода остается теплой и не замерзает. Особенно красивое время года — осень, когда листья деревьев начинают желтеть и озеро обретает новые краски.

События и активности

В сентябре здесь проходит ежегодная парусная регата, в которой участвуют команды со всей Европы. Это отличная возможность стать частью яркого события и насладиться атмосферой соревнования.

Разнообразие досуга

Тур на озере Гарда может включать:

  • Пляжный отдых
  • Экскурсии в близлежащие города — Верону, Венецию, Милан
  • Гастрономические удовольствия и дегустации вин из лучших винодельческих хозяйств
  • СПА-процедуры на термальных источниках
  • Активные виды отдыха — серфинг, дайвинг, скалолазание

Отдых для всей семьи

Гарда — это идеальное место для семейного отдыха. Здесь маленькие путешественники смогут весело провести время в парках, таких как парк Водопадов, Сигурта или Гардаленд, а также зоопарке Натура Вива. Для подростков доступны ночные клубы и рестораны, предлагающие множество развлечений.

Озеро Гарда — это место, где каждый найдет что-то свое, создавая незабываемые воспоминания!

По согласованию с гидом

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Гарда
  • Альпы
  • СПА и др
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Транспортные расходы (билеты на поезд и теплоход)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

