Индивидуальная
Круиз по райским островам озера Маджоре
Начало: Ж/д вокзал /ваш отель (в зависимости от трансфера)
«Отсюда начинается водная часть маршрута: на теплоходе вы выйдете к знаменитому Борромейскому архипелагу (Isole Borromee), который считается главным украшением озера»
Расписание: Ежедневно с 9:00, кроме понедельника
€250 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
«Здесь был Джеймс Бонд»: вилла Балбьянелло на озере Комо
Начало: Вокзал Кадорна
«Невероятные виды озера Комо В Комо быстро глянем на центральную площадь, Бролетто, собор Дуомо сядем на теплоход и наслаждаясь видами берегов знаменитого озера Комо»
Расписание: Ежедневно с 9 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулки по виллам озера Комо
Начало: Станция метро Кадорна
«В Комо быстро глянем на центральную площадь, Бролетто, собор Дуомо сядем на теплоход и наслаждаясь видами берегов знаменитого озера Комо»
Расписание: Ежедневно с 9 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка на озеро Гарда: поезд и теплоход
Насладитесь путешествием на озеро Гарда, где сочетаются альпийские вершины и зелёные виноградники. Уникальные виды и свежий воздух ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: По согласованию с гидом
€500 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка на озеро Комо (поезд и теплоход)
Начало: Милано Чентрале. В первом вагоне от головы состава
«После знакомства с городом Варенна можно проехать на теплоходе в город Белладжио»
Расписание: По согласованию с гидом
€500 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
A
Прекрасная экскурсия и чудесный экскурсовод, всем рекомендуем.
Прекрасно и душевно провели время!!!
Изумительное место, прекрасные виды, заботливый и очень интересный, удивительный гид!!!
Все было чудесно и согласно времени
Прекрасно и душевно провели время!!!
Изумительное место, прекрасные виды, заботливый и очень интересный, удивительный гид!!!
Все было чудесно и согласно времени
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А
Прекрасная экскурсия и чудесный экскурсовод, всем рекомендуем.
Прекрасно и душевно провели время!!!
Изумительное место, прекрасные виды, заботливый и очень интересный, удивительный гид!!!
Все было чудесно и согласно времени
Прекрасно и душевно провели время!!!
Изумительное место, прекрасные виды, заботливый и очень интересный, удивительный гид!!!
Все было чудесно и согласно времени
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L
Прекрасная экскурсия, знающий и доброжелательный экскурсовод! Красивые места! Великолепно!
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D
Большое спасибо Динаре за интересную и красивую экскурсию. Поездка была грамотно спланирована по времени. Успели насладиться шикарными видами, узнать интересные
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М
Прекрасное путешествие с удивительным экскурсоводом!
Озеро красиво, вилла сказочная!
Теплоход удобный, посидеть есть где, так как поездка длинная.
Запланированные остановки на перекусы, никто не будет голоден.
Спасибо за красивый день!!!
Озеро красиво, вилла сказочная!
Теплоход удобный, посидеть есть где, так как поездка длинная.
Запланированные остановки на перекусы, никто не будет голоден.
Спасибо за красивый день!!!
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M
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Е
С удовольствием прокатились на теплоходе по Комо, посмотрели милые городки на берегах озера. Посетили великолепный собор в центре Комо, все было интересно. Знающая и тактичная экскурсовод.
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Е
Озеро Комо просто прекрасно, красивое и завораживающее😊 Рекомендую заглянуть на Виллу Бальбьянелло - очень красивая территория, а какие там виды открываются - просто супер👍
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Е
Озеро Комо просто прекрасно, красивое и завораживающее😊 Рекомендую заглянуть на Виллу Бальбьянелло - очень красивая территория, а какие там виды открываются - просто супер👍
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Всего 10 отзывов в Милане в категории "На теплоходе"
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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «На теплоходе»
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Сейчас в Милане в категории "На теплоходе" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 125 до 500. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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