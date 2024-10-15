Мои заказы

Теплоходные прогулки в Милане

Найдено 5 экскурсий в категории «На теплоходе» в Милане на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Круиз по райским островам озера Маджоре
На теплоходе
Круизы
11 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Круиз по райским островам озера Маджоре
Начало: Ж/д вокзал /ваш отель (в зависимости от трансфера)
«Отсюда начинается водная часть маршрута: на теплоходе вы выйдете к знаменитому Борромейскому архипелагу (Isole Borromee), который считается главным украшением озера»
Расписание: Ежедневно с 9:00, кроме понедельника
€250 за человека
«Здесь был Джеймс Бонд»: вилла Балбьянелло на озере Комо
На теплоходе
8 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
«Здесь был Джеймс Бонд»: вилла Балбьянелло на озере Комо
Начало: Вокзал Кадорна
«Невероятные виды озера Комо В Комо быстро глянем на центральную площадь, Бролетто, собор Дуомо сядем на теплоход и наслаждаясь видами берегов знаменитого озера Комо»
Расписание: Ежедневно с 9 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125 за человека
Прогулки по виллам озера Комо
На теплоходе
10 часов 8 минут 24 секунды
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулки по виллам озера Комо
Начало: Станция метро Кадорна
«В Комо быстро глянем на центральную площадь, Бролетто, собор Дуомо сядем на теплоход и наслаждаясь видами берегов знаменитого озера Комо»
Расписание: Ежедневно с 9 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 7 чел.
Поездка на озеро Гарда: поезд и теплоход
На теплоходе
Круизы
На поезде
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка на озеро Гарда: поезд и теплоход
Насладитесь путешествием на озеро Гарда, где сочетаются альпийские вершины и зелёные виноградники. Уникальные виды и свежий воздух ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: По согласованию с гидом
€500 за всё до 3 чел.
Поездка на озеро Комо (поезд и теплоход)
На теплоходе
Круизы
На поезде
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка на озеро Комо (поезд и теплоход)
Начало: Милано Чентрале. В первом вагоне от головы состава
«После знакомства с городом Варенна можно проехать на теплоходе в город Белладжио»
Расписание: По согласованию с гидом
€500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

A
«Здесь был Джеймс Бонд»: вилла Балбьянелло на озере Комо
Прекрасная экскурсия и чудесный экскурсовод, всем рекомендуем.
Прекрасно и душевно провели время!!!
Изумительное место, прекрасные виды, заботливый и очень интересный, удивительный гид!!!
Все было чудесно и согласно времени
Вам был полезен этот отзыв?
А
«Здесь был Джеймс Бонд»: вилла Балбьянелло на озере Комо
Прекрасная экскурсия и чудесный экскурсовод, всем рекомендуем.
Прекрасно и душевно провели время!!!
Изумительное место, прекрасные виды, заботливый и очень интересный, удивительный гид!!!
Все было чудесно и согласно времени
Вам был полезен этот отзыв?
L
Прогулки по виллам озера Комо
Прекрасная экскурсия, знающий и доброжелательный экскурсовод! Красивые места! Великолепно!
Вам был полезен этот отзыв?
D
Прогулки по виллам озера Комо
Большое спасибо Динаре за интересную и красивую экскурсию. Поездка была грамотно спланирована по времени. Успели насладиться шикарными видами, узнать интересные
читать дальшеуменьшить

факты, увидеть достопримечательности и просто отдохнуть. Экскурсия с Динарой оставила много впечатлений и позитивных эмоций. Будем очень рады вернуться и еще насладиться этими прекрасными местами.

Вам был полезен этот отзыв?
М
«Здесь был Джеймс Бонд»: вилла Балбьянелло на озере Комо
Прекрасное путешествие с удивительным экскурсоводом!
Озеро красиво, вилла сказочная!
Теплоход удобный, посидеть есть где, так как поездка длинная.
Запланированные остановки на перекусы, никто не будет голоден.
Спасибо за красивый день!!!
Вам был полезен этот отзыв?
M
Прогулки по виллам озера Комо
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Круиз по райским островам озера Маджоре
С удовольствием прокатились на теплоходе по Комо, посмотрели милые городки на берегах озера. Посетили великолепный собор в центре Комо, все было интересно. Знающая и тактичная экскурсовод.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Круиз по райским островам озера Маджоре
Озеро Комо просто прекрасно, красивое и завораживающее😊 Рекомендую заглянуть на Виллу Бальбьянелло - очень красивая территория, а какие там виды открываются - просто супер👍
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Круиз по райским островам озера Маджоре
Озеро Комо просто прекрасно, красивое и завораживающее😊 Рекомендую заглянуть на Виллу Бальбьянелло - очень красивая территория, а какие там виды открываются - просто супер👍
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 10 отзывов в Милане в категории "На теплоходе"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «На теплоходе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Круиз по райским островам озера Маджоре;
  2. «Здесь был Джеймс Бонд»: вилла Балбьянелло на озере Комо;
  3. Прогулки по виллам озера Комо;
  4. Поездка на озеро Гарда: поезд и теплоход;
  5. Поездка на озеро Комо (поезд и теплоход).
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Замок Сфорца;
  2. Королевский дворец;
  3. Озеро Комо;
  4. Леонардо да Винчи;
  5. Миланский собор Дуомо;
  6. Галерея Виктора Эммануила II;
  7. Театр «Ла Скала»;
  8. Собор Дуомо;
  9. Парк Семпионе;
  10. Галерея Витторио Эммануэле II.
Сколько стоит экскурсия по Милану в июле 2026
Сейчас в Милане в категории "На теплоходе" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 125 до 500. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2026 год на теплоходе, 10 ⭐ отзывов, цены от €125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь