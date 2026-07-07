Индивидуальная
до 5 чел.
Галерея Брера для детей
Путешествие в мир искусства для детей и родителей. Исследуйте шедевры Брера, узнайте секреты картин и сыграйте в увлекательную игру
Завтра в 10:30
19 июл в 10:30
от €230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Миланская пинакотека Брера - самое компактное собрание шедевров
Понять мир Ренессанса и выяснить, как за 50 лет в Италии появилось столько гениальных художников
Начало: Pinacoteca Brera via Brera 28
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
Погрузитесь в мир искусства Милана, наслаждаясь шедеврами Леонардо, Микеланджело, Караваджо и Рафаэля. Уникальная экскурсия по главным пинакотекам города
Начало: На Piazza Castello
Завтра в 10:00
27 июл в 10:00
от €250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Брера - квартал богемы и художников
Вас ждет погружение в мир искусства и богемы, где каждый уголок Бреры дышит историей и культурой
Начало: В районе театра Ла Скала
Сегодня в 09:30
14 сен в 09:30
от €230 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Код да Винчи - Пинакотека Амброзианы
Погрузитесь в мир Возрождения и следы Леонардо да Винчи в самом сердце Милана вместе с экспертом искусства
19 июл в 10:00
20 июл в 10:00
от €200 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Милан - город искусства
Погрузитесь в мир миланского искусства с экспертом, открывая тайны знаменитых музеев и архитектурных шедевров
Начало: Brera
19 июл в 09:00
20 июл в 09:00
от €247
€260 за всё до 4 чел.
Билеты
Современное искусство в Милане: коллекция Фонда Прада
Ощутите искусство, которое говорит через эмоции. Узнайте о секретах Миуччи Прада и насладитесь уникальной архитектурой Фонда Прада
Начало: У входа в Фонд Прада
Сегодня в 10:30
14 сен в 10:30
от €214 за всё до 3 чел.
Билеты
Мировые шедевры в коллекции пинакотеки Амброзиана (билеты не включены в стоимость)
Пинакотека Амброзиана в Милане - это уникальная возможность увидеть шедевры мирового искусства, включая работы да Винчи и Караваджо, в исторической обстановке
Начало: Недалеко от станции метро Duomo
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:45
от €205 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Пинакотека Брера: погружение в мир искусства с экспертом
Погрузитесь в мир искусства Пинакотеки Брера. Узнайте секреты полотен Рафаэля и Тициана, почувствуйте дыхание эпохи и откройте скрытые смыслы
Начало: В Пинакотеке Брера
Расписание: во вторник и субботу в 10:00, в четверг в 14:00
Завтра в 10:00
21 июл в 10:00
€60 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Милан Леонардо и «Тайная вечеря» (билеты включены)
Узнайте о гениальности Леонардо да Винчи, посетив «Тайную вечерю» в Милане. Погрузитесь в эпоху Возрождения и насладитесь шедевром мирового искусства
Начало: У Castello Sforzesco
Расписание: во вторник и четверг в 13:30
23 июл в 14:15
28 июл в 13:30
€135 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Богемная Брера - с посещением галереи
Путешествие по кварталу Брера подарит вам уникальный взгляд на старый Милан. Узкие улочки и галерея с шедеврами великих мастеров ждут вас
19 июл в 14:00
21 июл в 14:00
от €140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Милана: Pinacoteca di Brera - основная коллекция
Познакомьтесь с богатством итальянской живописи в Пинакотеке Брера. Откройте для себя символы и идеи, оживляющие картины великих мастеров
Начало: На Piazza della Scala
Завтра в 08:30
24 июл в 15:30
от €260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Замок Сфорца и парк Семпионе в Милане
Погрузитесь в историю Милана, посетив замок Сфорца, и насладитесь прогулкой в парке Семпионе. Узнайте о легендах и символах города
29 июл в 10:00
2 авг в 14:00
от €120 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Прекрасная экскурсия, узнали много нового о Леонардо и его времени. Благодарим Наталью за отличную экскурсию и горячо рекомендуем к посещению!
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсию проводила Наталья. наш гид знает, любит и очарована творчеством Леонардо да Винчи! и нас вдохновила! рассказала много интересного из
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Артур - отличный рассказчик. У него глубокие знания по предмету и отличное чувство юмора. Общение легкое и приятное. Рекомендуем всем!
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия с Артуром произвела замечательное впечатление: интересно, познавательно, с юмором. Очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Огромное спасибо Артуру за невероятную экскурсию по Пинакотеке в Милане! Мы до сих пор под впечатлением. Это было абсолютно живое,
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо Наталье за отличную экскурсию. Узнали много интересного про Милан и Леонардо. Было интересно и увлекательно
Вам был полезен этот отзыв?
Н
все отлично прошло
Вам был полезен этот отзыв?
S
Очень хороший рассказчик, с удовольствием прошли с ним по Пинакотеке. Увлекательные подробности, продуманный маршрут. Рекоммендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Мы были с детьми 5 и 10 лет. Дети слушали с интересом, были вовлечены в процесс. Людмила очень живой и
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень понравилась экскурсия. Гид Наталья рассказала много интересных фактов о Леонардо да Винчи, о Милане и его истории. Было много фактов и легенд, мы с мужем любим такое, и при этом все прошло как на одном дыхании. Однозначно рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 132 отзыва в Милане в категории "Галерея современного искусства"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Галерея современного искусства»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13:
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Милану в июле 2026
Сейчас в Милане в категории "Галерея современного искусства" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 60 до 260. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2026 год по теме «Галерея современного искусства», 132 ⭐ отзыва, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь