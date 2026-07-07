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динамичное и увлекательное погружение в искусство, а не классическая сухая лекция, от которой обычно клонит в сон.

Артур совершенно не нагружал скучными банальными историями. Вместо этого мы узнали множество потрясающих скрытых деталей, нюансов и необычных фактов о картинах и художниках, о которых даже не догадывались! Информация подавалась легко, свежо и очень интересно.

Отдельный восторг — это то, как Артур общался с детьми. Он не просто вещал, а постоянно вовлекал их, играл, задавал вопросы, превращая экскурсию в настоящий интерактив. В итоге абсолютно всем — и взрослым, и детям — было невероятно интересно! Артур легко отвечал на любые наши вопросы и удерживал внимание с первой до последней минуты.