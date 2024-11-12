Билеты онлайн без очередей в Милане

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты» в Милане на русском языке, цены от €11. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Миланский собор: входной билет без посещения террас
Пешая
1 день
Билеты
Миланский собор: входной билет без посещения террас
Начало: Piazza del Duomo, Milan
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
13 ноя в 09:30
от 11.50 за билет
Шедевры Ренессанса в Милане: Тайная Вечеря Леонардо Да Винчи
Пешая
2 часа
Билеты
Шедевры Ренессанса в Милане: Тайная Вечеря Леонардо Да Винчи
Начало: Piazza Castello
«Заказывать билеты в Трапезную нужно за 2-3 месяца до удобной вам даты (билеты не всегда есть в наличии и быстро раскупаются)»
Расписание: экскурсия выполняется все дни кроме среды
Завтра в 09:00
18 ноя в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Входной билет в музей «Мир Леонардо да Винчи» (Leonardo3)
Пешая
1 день
Билеты
Входной билет в музей «Мир Леонардо да Винчи» (Leonardo3)
Начало: Galleria Vittorio Emanuele II, Milano
Расписание: Музей открыт с 09:30 до 21:00
Завтра в 09:30
13 ноя в 09:30
20 за билет

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Билеты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Миланский собор: входной билет без посещения террас
  2. Шедевры Ренессанса в Милане: Тайная Вечеря Леонардо Да Винчи
  3. Входной билет в музей «Мир Леонардо да Винчи» (Leonardo3)
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Замок Сфорца
  2. Собор Дуомо
  3. Самое главное
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Миланский собор Дуомо
  6. Леонардо да Винчи
  7. Пьяцца Дуомо
  8. Парк Семпионе
  9. Королевский дворец
  10. Палаццо Реале в Милане
Сколько стоит экскурсия по Милану в ноябре 2024
Сейчас в Милане в категории "Билеты" можно забронировать 3 экскурсии от 11 до 150.
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