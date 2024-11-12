1 день
Билеты
Миланский собор: входной билет без посещения террас
Начало: Piazza del Duomo, Milan
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
13 ноя в 09:30
от €11.50 за билет
2 часа
Билеты
Шедевры Ренессанса в Милане: Тайная Вечеря Леонардо Да Винчи
Начало: Piazza Castello
«Заказывать билеты в Трапезную нужно за 2-3 месяца до удобной вам даты (билеты не всегда есть в наличии и быстро раскупаются)»
Расписание: экскурсия выполняется все дни кроме среды
Завтра в 09:00
18 ноя в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
1 день
Билеты
Входной билет в музей «Мир Леонардо да Винчи» (Leonardo3)
Начало: Galleria Vittorio Emanuele II, Milano
Расписание: Музей открыт с 09:30 до 21:00
Завтра в 09:30
13 ноя в 09:30
€20 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Билеты»
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