Индивидуальная
до 3 чел.
Миланская пинакотека Брера - самое компактное собрание шедевров
Понять мир Ренессанса и выяснить, как за 50 лет в Италии появилось столько гениальных художников
Начало: Pinacoteca Brera via Brera 28
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €120 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Милан - город искусства
Погрузитесь в мир миланского искусства с экспертом, открывая тайны знаменитых музеев и архитектурных шедевров
Начало: Brera
19 июл в 09:00
20 июл в 09:00
от €247
€260 за всё до 4 чел.
Билеты
Современное искусство в Милане: коллекция Фонда Прада
Ощутите искусство, которое говорит через эмоции. Узнайте о секретах Миуччи Прада и насладитесь уникальной архитектурой Фонда Прада
Начало: У входа в Фонд Прада
Сегодня в 10:30
14 сен в 10:30
от €214 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Богемная Брера - с посещением галереи
Путешествие по кварталу Брера подарит вам уникальный взгляд на старый Милан. Узкие улочки и галерея с шедеврами великих мастеров ждут вас
19 июл в 14:00
21 июл в 14:00
от €140 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по эпохам Милана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, открыв его историю и культурное наследие вместе с экспертом
Начало: Castello Sforzesco
19 июл в 09:00
20 июл в 09:00
от €209
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неклассическая индивидуальная обзорная экскурсия «Привет, Милан!»
Путешествие по Милану подарит вам уникальные впечатления: от монумента Леонардо до скандального памятника. Узнайте секреты города в увлекательной прогулке
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €140 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Алиса необыкновенно приятный человек и глубоко знающий тему рассказчик. Она легко смогла увлечения 10летнюю девочку современным искусством. 2 часа пролетели на одном дыхании. Очень рекомендую!
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Всего 25 отзывов в Милане в категории "Музей Новеченто"
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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Музей Новеченто»
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Сколько стоит экскурсия по Милану в июле 2026
Сейчас в Милане в категории "Музей Новеченто" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 214. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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