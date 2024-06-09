Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Мы разработаем для вас оптимальный маршрут по Милану
- Учитывая ваши интересы
- Бюджет и время пребывания. Мы предложим вам самые популярные достопримечательности
- Рестораны
- Магазины
- Мероприятия и другие места
- Чтобы вы могли наслаждаться каждой минутой пребывания
Описание экскурсии
С 2016 года наша команда ежедневно организует и проводит экскурсии в Милане. За эти годы мы обросли широкой сетью контактов и глубочайшими знаниями как истории, так и настоящей внутренней жизни города. Наши эксперты по Милану предлагают вам уникальную услугу консультирования и планирования отдыха в Милане – одном из самых привлекательных городов Италии. Независимо от того, планируете ли вы романтический уик-энд, семейный отдых или деловую поездку, мы поможем вам организовать незабываемый и комфортный отпуск в этом культурном центре. Что включает в себя услуга: Индивидуальное консультирование: Наши опытные туристические консультанты будут работать с вами непосредственно, чтобы понять ваши потребности, предпочтения и бюджет. Мы учитываем все ваши пожелания и создаем персонализированный маршрут. Планирование маршрута: Мы разработаем для вас оптимальный маршрут по Милану, учитывая ваши интересы, бюджет и время пребывания. Мы предложим вам самые популярные достопримечательности, рестораны, магазины, мероприятия и другие места, чтобы вы могли наслаждаться каждой минутой пребывания. Бронирование: Наша команда возьмет на себя всю рутинную работу по бронированию отелей, билетов на мероприятия, ресторанов и транспорта. Мы найдем для вас оптимальные варианты с учетом ваших предпочтений и бюджета. Поддержка во время поездки: Наша поддержка не ограничивается только планированием. Мы будем на связи с вами на протяжении всей поездки, чтобы помочь вам решить любые вопросы или внести изменения в ваш маршрут в случае необходимости. Преимущества: Персонализация: Мы учитываем все ваши пожелания и создаем уникальный маршрут именно для вас. Экспертное знание: Наши консультанты обладают глубоким знанием о Милане и всегда готовы поделиться лучшими советами и рекомендациями. Экономия времени и усилий: Мы берем на себя всю рутинную работу по планированию и бронированию, чтобы вы могли наслаждаться отпуском, не тратя время на поиск информации и организацию. Кому подходит: Наша услуга подходит для всех, кто хочет сделать свой отдых в Милане максимально комфортным, интересным и запоминающимся, независимо от возраста, статуса или цели поездки. Позвольте нам помочь вам спланировать ваше незабываемое приключение в Милане!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы разработаем для вас оптимальный маршрут по Милану
- Учитывая ваши интересы
- Бюджет и время пребывания. Мы предложим вам самые популярные достопримечательности
- Рестораны
- Магазины
- Мероприятия и другие места
- Чтобы вы могли наслаждаться каждой минутой пребывания
Что включено
- Услуги по планированию маршрута
- Услуги по бронированию
- Сопровождение в кризисных ситуациях
Место начала и завершения?
Онлайн
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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