276 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На обзорной прогулке по Милану вы ощутите дух самого стильного города Италии.
Дуомо, Ла Скала, «Золотой квадрат моды» - эти и другие достопримечательности откроются вам с новой стороны. Вы узнаете мифы
Дуомо, Ла Скала, «Золотой квадрат моды» - эти и другие достопримечательности откроются вам с новой стороны. Вы узнаете мифы
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 🏛️ Посещение ключевых достопримечательностей
- 👟 Прогулка с местным гидом
- 🗺️ Лайфхаки для путешественников
- 🍴 Рекомендации по местной кухне
- ❓ Сессия вопросов и ответов
Что можно увидеть
- Миланский собор Дуомо
- Галерея Виктора Эммануила II
- Замок Сфорца
- Площадь Мерканти
- Монументы Леонардо и Гарибальди
- Пинакотека Брера
- Театр Ла Скала
Описание фото-прогулки
Must-see Милана
Наш маршрут охватывает ключевые достопримечательности города. Вы увидите:
- Миланский собор Дуомо
- галерею Виктора Эммануила II
- замок Сфорца
- площадь Мерканти
- монументы Леонардо и Гарибальди
- театр Ла Скала
- а также менее известные места
Советы для путешественников
Мы расскажем о жизни коренных миланцев и поделимся лайфхаками для покорения города. Вы узнаете, где и как загадать желание в торговой галерее Витторио Эмануэле II, чтобы оно сбылось. Полюбуетесь главными достопримечательностями Милана, получите рекомендации, где попробовать ризотто по-милански с шафраном. А кроме того, научитесь ориентироваться в городе и наметите места для самостоятельных прогулок.
Кому подходит экскурсия
• тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта
• тем, кто впервые в Милане, и частым гостям богемной столицы
Организационные детали
- С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»
- Экскурсия проводится без наушников
- В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Милане, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
- Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)
ежедневно в 15:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 9 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€39
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Фонтана - Fontana del Piermarini
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 4.5 часа
Провели экскурсии для 94078 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 358 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Огромное спасибо Ирине за интересную экскурсию. Прекрасный русский язык, что не так часто бывает, глубокое владение материалом. Очень удачно было получить такую экскурсию в первый день по приезду в город, Ирина ответила на все вопросы, подсказала многие моменты как организационные так и новые места, которые стоит посетить, это помогло скорректировать поездку. Очень рекомендую экскурсию с Ириной
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мы очень довольны. рекомендуем
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очень очень понравилась экскурсия! большое спасибо.
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S
Феликс отличный экскурсовод, всё было интересно и увлекательно. Спасибо за прекрасную экскурсию!
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Е
Добрый день. Уже в третьем городе посещаю экскурсию «Свидание с … каждый день» и каждый раз остаюсь довольна организацией! Часто бываем сложно забронировать экскурсию по разумной цене, когда путешествуешь один. А это отличный вариант! Феликс был внимателен к каждому участнику, не торопил, маршрут полностью соответствовал описанию. Благодарю!
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Эта экскурсия – идеальный способ познакомиться с Миланом, если у вас ограниченное время, но хочется получить максимум впечатлений. Город покорил своей динамичностью, красотой и неповторимым шармом, а гид Ирина помогла разгадать его главные секреты. Спасибо, было очень интересно. Однозначно рекомендую!
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