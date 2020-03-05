276 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать и полюбить город за 2 часа

Tripster
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Tripster – представитель гидов
На дружеской обзорной прогулке вы познакомитесь с историей Милана, научитесь ориентироваться в лабиринтах "Золотого квадрата моды" и погрузитесь в современную стильную жизнь города.

Вы увидите главные достопримечательности, разведаете самые вкусные городские места и по-настоящему узнаете Милан изнутри, как его знают местные жители!
20 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в районе станции метро Cadorna
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У этой экскурсии276 отзывов
4.71
Ежедневная прогулка по Милану
Ежедневная прогулка по Милану

Что вас ожидает

Must-see места Милана
Маршрут нашей прогулки пройдет через всемирно известные достопримечательности Милана, которые стоит увидеть именно в первые дни путешествия: центральную площадь с кафедральным собором Дуомо – сердцем Милана, средневековый замок Сфорца, новый район с необычным «Висячими садами», исторический район Брера, старейшую в мире торговую галерею Витторио Эммануила и другие места. Вы услышите живые истории о прошлом города и узнаете, чем отличаются современные миланцы от миланцев времен Да Винчи.

Нетуристические места и советы для путешественников
Мы расскажем вам о жизни коренных миланцев и поможем по-настоящему узнать город изнутри! Вы получите множество полезных лайфхаков для путешествия, узнаете, где выпить хорошего итальянского вина, закусить устрицами за 8 евро или попробовать 100 видов пиццы. Кроме того, вы научитесь ориентироваться в бесчисленных магазинах «Золотого квадрата моды» и наметите для себя места, которые стоит посетить после экскурсии.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.
• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Милане, и частым гостям богемной столицы.

Организационные детали

• Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются.
• Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото».
• Экскурсия проводится без наушников.
• В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Милане, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!

Ежедневная прогулка по Милану
Ежедневная прогулка по Милану
Ежедневная прогулка по Милану
Ежедневная прогулка по Милану
Ежедневная прогулка по Милану
Ежедневная прогулка по Милану

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе станции метро Cadorna.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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276 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 марта 2020
Отличная эскурсия. Эскурсовод Орыся влюбила нас в Милан. Хочется остаться тут надолго, чтобы насладиться его атмосферой и узнать его поближе. Спасибо!
2 марта 2020
Пожалели, что пошли на экскурсию. Повелись на хорошие отзывы. Такое ощущение, что это был первый рабочий день экскурсовода. Сухие исторические факты, рассказ сбивчивый, половину не слышно, непрофессионализм ("да они опоздали наверное, потому что вчера напились" wtf???), и т.д и т.п. В общем, никому не советуем. Надеемся, что это был случайный человек, а не постоянный экскурсовод.
После экскурсии сидели и читали в интернете об истории пройденных мест.
24 февраля 2020
Мне очень понравилась экскурсовод Орыска. Харизматичная, с поставленным голосом, улыбчивая. Понравилось также и донесение информации-все четко и понятно. С удовольствием порекомендую этого гида своим знакомым. Еще раз спасибо за увлекателный рассказ о Милане!
12 февраля 2020
Экскурсия полезная и информативная.Без экскурсовода я считаю в Милане нечего делать.
4 февраля 2020
29.01.2020 были на обзорной экскурсии по Милану с экскурсоводом Орысей. Экскурсия очень понравилась, Орыся прекрасный знающий экскурсовод. За последние два года были в нескольких городах на экскурсиях организованных в рамках проекта "15-15", все организовано очень хорошо. Рады что данный проект развивается.
2 февраля 2020
Очень понравилось! Спасибо!
2 февраля 2020
Очень рекомендую !!!
1 февраля 2020
В первый день было определено, что необходима обзорная экскурсия по Милану. Нас встретила Гид Арыся и в 15.15ч мы начали. Очень познавательно, много материала и достаточно долго ходить, утомляешься. В целом все замечательно. Спасибо
1 февраля 2020
Экскурсия нам понравилась, Ореся профессиональный гид и мы остались довольны и информацией,которую получили и маршрутом.За 2,5 часа увидели и узнали много о Милане и о Миланцах!!!Спасибо большое Оресе и Трипстеру!!!Без вас нам было бы скучно путешествовать!!!👍🌟🌟🌟🌟🌟
29 января 2020
Отличная экскурсия! Все информативно и интересно!!!!
Ещё 266 отзывов

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