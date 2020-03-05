276 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Must-see места Милана
Маршрут нашей прогулки пройдет через всемирно известные достопримечательности Милана, которые стоит увидеть именно в первые дни путешествия: центральную площадь с кафедральным собором Дуомо – сердцем Милана, средневековый замок Сфорца, новый район с необычным «Висячими садами», исторический район Брера, старейшую в мире торговую галерею Витторио Эммануила и другие места. Вы услышите живые истории о прошлом города и узнаете, чем отличаются современные миланцы от миланцев времен Да Винчи.
Нетуристические места и советы для путешественников
Мы расскажем вам о жизни коренных миланцев и поможем по-настоящему узнать город изнутри! Вы получите множество полезных лайфхаков для путешествия, узнаете, где выпить хорошего итальянского вина, закусить устрицами за 8 евро или попробовать 100 видов пиццы. Кроме того, вы научитесь ориентироваться в бесчисленных магазинах «Золотого квадрата моды» и наметите для себя места, которые стоит посетить после экскурсии.
• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.
• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Милане, и частым гостям богемной столицы.
• Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются.
• Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото».
• Экскурсия проводится без наушников.
• В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Милане, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!