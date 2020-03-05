276 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Must-see места Милана

Маршрут нашей прогулки пройдет через всемирно известные достопримечательности Милана, которые стоит увидеть именно в первые дни путешествия: центральную площадь с кафедральным собором Дуомо – сердцем Милана, средневековый замок Сфорца, новый район с необычным «Висячими садами», исторический район Брера, старейшую в мире торговую галерею Витторио Эммануила и другие места. Вы услышите живые истории о прошлом города и узнаете, чем отличаются современные миланцы от миланцев времен Да Винчи.

Нетуристические места и советы для путешественников

Мы расскажем вам о жизни коренных миланцев и поможем по-настоящему узнать город изнутри! Вы получите множество полезных лайфхаков для путешествия, узнаете, где выпить хорошего итальянского вина, закусить устрицами за 8 евро или попробовать 100 видов пиццы. Кроме того, вы научитесь ориентироваться в бесчисленных магазинах «Золотого квадрата моды» и наметите для себя места, которые стоит посетить после экскурсии.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.

• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Милане, и частым гостям богемной столицы.