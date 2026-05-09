276 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Свидание с Миланом каждый день

Почувствуйте пульс Милана на этой обзорной прогулке. Посетите топ-достопримечательности и узнайте город глазами местного жителя
На обзорной прогулке по Милану вы ощутите дух самого стильного города Италии.

Дуомо, Ла Скала, «Золотой квадрат моды» - эти и другие достопримечательности откроются вам с новой стороны. Вы узнаете мифы
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о Леонардо, легенды и истории города, увидите Милан изнутри.

Маршрут включает ключевые места: Миланский собор Дуомо, галерею Виктора Эммануила II, замок Сфорца, площадь Мерканти, монументы Леонардо и Гарибальди, Пинакотеку Брера и театр Ла Скала.

Гид поделится лайфхаками для путешественников, расскажет, где загадать желание и попробовать ризотто по-милански.

Экскурсия завершится сессией вопросов и ответов, где можно обсудить впечатления и задать любые вопросы о Милане

4.8
358 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 🏛️ Посещение ключевых достопримечательностей
  • 👟 Прогулка с местным гидом
  • 🗺️ Лайфхаки для путешественников
  • 🍴 Рекомендации по местной кухне
  • ❓ Сессия вопросов и ответов
Свидание с Миланом каждый день
Свидание с Миланом каждый день
Свидание с Миланом каждый день

Что можно увидеть

  • Миланский собор Дуомо
  • Галерея Виктора Эммануила II
  • Замок Сфорца
  • Площадь Мерканти
  • Монументы Леонардо и Гарибальди
  • Пинакотека Брера
  • Театр Ла Скала

Описание фото-прогулки

Must-see Милана

Наш маршрут охватывает ключевые достопримечательности города. Вы увидите:

  • Миланский собор Дуомо
  • галерею Виктора Эммануила II
  • замок Сфорца
  • площадь Мерканти
  • монументы Леонардо и Гарибальди
  • театр Ла Скала
  • а также менее известные места

Советы для путешественников

Мы расскажем о жизни коренных миланцев и поделимся лайфхаками для покорения города. Вы узнаете, где и как загадать желание в торговой галерее Витторио Эмануэле II, чтобы оно сбылось. Полюбуетесь главными достопримечательностями Милана, получите рекомендации, где попробовать ризотто по-милански с шафраном. А кроме того, научитесь ориентироваться в городе и наметите места для самостоятельных прогулок.

Кому подходит экскурсия

• тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта
• тем, кто впервые в Милане, и частым гостям богемной столицы

Организационные детали

ежедневно в 15:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 9 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость фото-прогулки

ТарифСтоимость
Стандартный билет€39
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Фонтана - Fontana del Piermarini
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 4.5 часа
Провели экскурсии для 94078 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 358 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
286
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55
3
8
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4
1
5
С
Огромное спасибо Ирине за интересную экскурсию. Прекрасный русский язык, что не так часто бывает, глубокое владение материалом. Очень удачно было получить такую экскурсию в первый день по приезду в город, Ирина ответила на все вопросы, подсказала многие моменты как организационные так и новые места, которые стоит посетить, это помогло скорректировать поездку. Очень рекомендую экскурсию с Ириной
Огромное спасибо Ирине за интересную экскурсию. Прекрасный русский язык, что не так часто бывает, глубокое владение
Огромное спасибо Ирине за интересную экскурсию. Прекрасный русский язык, что не так часто бывает, глубокое владение
Огромное спасибо Ирине за интересную экскурсию. Прекрасный русский язык, что не так часто бывает, глубокое владение
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Ольга
мы очень довольны. рекомендуем
мы очень довольны. рекомендуем
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Рита
очень очень понравилась экскурсия! большое спасибо.
очень очень понравилась экскурсия! большое спасибо.
очень очень понравилась экскурсия! большое спасибо.
очень очень понравилась экскурсия! большое спасибо.
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S
Феликс отличный экскурсовод, всё было интересно и увлекательно. Спасибо за прекрасную экскурсию!
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Е
Добрый день. Уже в третьем городе посещаю экскурсию «Свидание с … каждый день» и каждый раз остаюсь довольна организацией! Часто бываем сложно забронировать экскурсию по разумной цене, когда путешествуешь один. А это отличный вариант! Феликс был внимателен к каждому участнику, не торопил, маршрут полностью соответствовал описанию. Благодарю!
Добрый день. Уже в третьем городе посещаю экскурсию «Свидание с … каждый день» и каждый раз
Добрый день. Уже в третьем городе посещаю экскурсию «Свидание с … каждый день» и каждый раз
Добрый день. Уже в третьем городе посещаю экскурсию «Свидание с … каждый день» и каждый раз
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валерия
Эта экскурсия – идеальный способ познакомиться с Миланом, если у вас ограниченное время, но хочется получить максимум впечатлений. Город покорил своей динамичностью, красотой и неповторимым шармом, а гид Ирина помогла разгадать его главные секреты. Спасибо, было очень интересно. Однозначно рекомендую!
Эта экскурсия – идеальный способ познакомиться с Миланом, если у вас ограниченное время, но хочется получить
Эта экскурсия – идеальный способ познакомиться с Миланом, если у вас ограниченное время, но хочется получить
Эта экскурсия – идеальный способ познакомиться с Миланом, если у вас ограниченное время, но хочется получить
Эта экскурсия – идеальный способ познакомиться с Миланом, если у вас ограниченное время, но хочется получить
Эта экскурсия – идеальный способ познакомиться с Миланом, если у вас ограниченное время, но хочется получить
Эта экскурсия – идеальный способ познакомиться с Миланом, если у вас ограниченное время, но хочется получить
Эта экскурсия – идеальный способ познакомиться с Миланом, если у вас ограниченное время, но хочется получить
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