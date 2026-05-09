276 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На обзорной прогулке по Милану вы ощутите дух самого стильного города Италии.Дуомо, Ла Скала, «Золотой квадрат моды» - эти и другие достопримечательности откроются вам с новой стороны. Вы узнаете мифы

о Леонардо, легенды и истории города, увидите Милан изнутри. Маршрут включает ключевые места: Миланский собор Дуомо, галерею Виктора Эммануила II, замок Сфорца, площадь Мерканти, монументы Леонардо и Гарибальди, Пинакотеку Брера и театр Ла Скала. Гид поделится лайфхаками для путешественников, расскажет, где загадать желание и попробовать ризотто по-милански. Экскурсия завершится сессией вопросов и ответов, где можно обсудить впечатления и задать любые вопросы о Милане

Описание фото-прогулки

Must-see Милана

Наш маршрут охватывает ключевые достопримечательности города. Вы увидите:

Миланский собор Дуомо

галерею Виктора Эммануила II

замок Сфорца

площадь Мерканти

монументы Леонардо и Гарибальди

театр Ла Скала

а также менее известные места

Советы для путешественников

Мы расскажем о жизни коренных миланцев и поделимся лайфхаками для покорения города. Вы узнаете, где и как загадать желание в торговой галерее Витторио Эмануэле II, чтобы оно сбылось. Полюбуетесь главными достопримечательностями Милана, получите рекомендации, где попробовать ризотто по-милански с шафраном. А кроме того, научитесь ориентироваться в городе и наметите места для самостоятельных прогулок.

Кому подходит экскурсия

• тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта

• тем, кто впервые в Милане, и частым гостям богемной столицы

Организационные детали