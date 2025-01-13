Личное свидание с Миланом

Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
На этой обзорной прогулке вы почувствуете пульс Милана — пожалуй, самого стильного и современного города в Италии.

Дуомо, Ла Скала, «Золотой квадрат моды» — мы поможем по-новому взглянуть на топ-достопримечательности.

Вы прикоснетесь к мифам о Леонардо, к легендам и историям города, узнаете Милан изнутри и увидите его глазами местного жителя.
5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛️ Знаковые достопримечательности
  • 📸 Удобные фотопаузы
  • 🗺️ Советы от местных
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех
Личное свидание с Миланом
Личное свидание с Миланом
Личное свидание с Миланом
Ближайшие даты:
24
фев25
фев26
фев27
фев28
фев2
мар3
мар
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Миланский собор Дуомо
  • Галерея Виктора Эммануила II
  • Замок Сфорца
  • Площадь Мерканти
  • Театр Ла Скала

Описание экскурсии

Must-see Милана

Наш маршрут охватывает ключевые достопримечательности города. Вы увидите:

  • Миланский собор Дуомо
  • галерею Виктора Эммануила II
  • замок Сфорца
  • площадь Мерканти
  • монументы Леонардо и Гарибальди
  • театр Ла Скала
  • а также менее известные места

Советы для путешественников

Мы расскажем о жизни коренных миланцев и поделимся лайфхаками для покорения города. Вы узнаете, где и как загадать желание в торговой галерее Витторио Эмануэле II, чтобы оно сбылось. Полюбуетесь главными достопримечательностями Милана, получите рекомендации, где попробовать ризотто по-милански с шафраном. А кроме того, научитесь ориентироваться в городе и наметите места для самостоятельных прогулок.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Милане, и частым гостям города

Организационные детали

  • С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Дети до 8 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€35
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Рикорди, рядом с театром Ла Скала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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Дарья
13 янв 2025
Очень позитивная Алиса. Прогулка с интересным рассказом прошла на ура) Были в Милане очень много раз, но там где были с Алисой - впервые 😅 вообщем, рекоменд)
A
5 янв 2025
Прекрасная экскурсия, интересный маршрут, хорошее настроение - спасибо, Алиса!
R
26 дек 2024
Сегодня мы посетили экскурсию в сопровождении замечательного гида Алисы.
Отличный гид!
Хотим выразить ей благодарность за незабываемое путешествие! Её знания о местной истории, культуре и традициях просто поражают. Каждый момент экскурсии был
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наполнен интересными фактами и увлекательными рассказами. Мы чувствовали себя в надежных руках, и каждый вопрос находил чёткий и исчерпывающий ответ. Особое спасибо за индивидуальный подход и внимание к каждому из нас. Благодаря этому туру мы узнали намного больше, чем ожидали, и получили массу положительных эмоций. Рекомендуем этого гида всем, кто хочет действительно узнать место и насладиться качественным обслуживанием!
Спасибо огромное Алисе

Виктория
25 дек 2024
Мы гуляли с Алисой, нас было двое я и ребёнок 5.5 лет, ей большое спасибо за адаптацию экскурсии под нас. И в целом большое спасибо! Сходили бы ещё!
Е
1 дек 2024
Всё было очень интересно. Приятная компания, красивый город и много интересных историй. Спасибо
Дарья
1 дек 2024
Невероятно интересно, информативно, а ещё просто приятно общаться на самые разные темы, благо Милан располагает и настраивает на определённый лад. Классная экскурсия - надо идти обязательно!

Однозначно рекомендую, но главное - это знакомство с этим потрясающим гидом! Спасибо огромное за прекрасно проведенное время!
Н
30 ноя 2024
Побывал в Милане впервые. Очень понравился город и рассказ о нем. Экскурсию проводила очень профессиональнас гид. Могу сказать что было отлично все- прекрасный маршрут, интересный рассказ гида. Я полюбил этот город. Спасибо большое! Рекомендую.
Нонна
30 ноя 2024
Это действительно было личное свидание с Миланом. Город стал родным, много интересного узнала несмотря на то, что много раз была в Милане. Понравилось очень. Была кроме всего хорошая погода и Дуомо казался розовым. Спасибо большое за организацию.
Это действительно было личное свидание с Миланом. Город стал родным, много интересного узнала несмотря на то,Это действительно было личное свидание с Миланом. Город стал родным, много интересного узнала несмотря на то,Это действительно было личное свидание с Миланом. Город стал родным, много интересного узнала несмотря на то,
О
30 ноя 2024
Личное свидание с Миланом было волшебным. Экскурсия организована на высшем уровне. Гид увлеченно рассказывал,узнали много нового несмотря на то,что к экскурсии готовились и предварительно читали. И конечно,такое свидание с Миланом хочется повторить. Спасибо всем,организатором,гиду!

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