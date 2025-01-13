На этой обзорной прогулке вы почувствуете пульс Милана — пожалуй, самого стильного и современного города в Италии.
Дуомо, Ла Скала, «Золотой квадрат моды» — мы поможем по-новому взглянуть на топ-достопримечательности.
Вы прикоснетесь к мифам о Леонардо, к легендам и историям города, узнаете Милан изнутри и увидите его глазами местного жителя.
Дуомо, Ла Скала, «Золотой квадрат моды» — мы поможем по-новому взглянуть на топ-достопримечательности.
Вы прикоснетесь к мифам о Леонардо, к легендам и историям города, узнаете Милан изнутри и увидите его глазами местного жителя.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛️ Знаковые достопримечательности
- 📸 Удобные фотопаузы
- 🗺️ Советы от местных
- 👨👩👧👦 Подходит для всех
Что можно увидеть
- Миланский собор Дуомо
- Галерея Виктора Эммануила II
- Замок Сфорца
- Площадь Мерканти
- Театр Ла Скала
Описание экскурсии
Must-see Милана
Наш маршрут охватывает ключевые достопримечательности города. Вы увидите:
- Миланский собор Дуомо
- галерею Виктора Эммануила II
- замок Сфорца
- площадь Мерканти
- монументы Леонардо и Гарибальди
- театр Ла Скала
- а также менее известные места
Советы для путешественников
Мы расскажем о жизни коренных миланцев и поделимся лайфхаками для покорения города. Вы узнаете, где и как загадать желание в торговой галерее Витторио Эмануэле II, чтобы оно сбылось. Полюбуетесь главными достопримечательностями Милана, получите рекомендации, где попробовать ризотто по-милански с шафраном. А кроме того, научитесь ориентироваться в городе и наметите места для самостоятельных прогулок.
Кому подходит экскурсия
- Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
- Программа будет интересна и тем, кто впервые в Милане, и частым гостям города
Организационные детали
- С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Дети до 8 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€35
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Рикорди, рядом с театром Ла Скала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 79440 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дарья
13 янв 2025
Очень позитивная Алиса. Прогулка с интересным рассказом прошла на ура) Были в Милане очень много раз, но там где были с Алисой - впервые 😅 вообщем, рекоменд)
A
Andrey
5 янв 2025
Прекрасная экскурсия, интересный маршрут, хорошее настроение - спасибо, Алиса!
R
Roza
26 дек 2024
Сегодня мы посетили экскурсию в сопровождении замечательного гида Алисы.
Отличный гид!
Хотим выразить ей благодарность за незабываемое путешествие! Её знания о местной истории, культуре и традициях просто поражают. Каждый момент экскурсии был
Отличный гид!
Хотим выразить ей благодарность за незабываемое путешествие! Её знания о местной истории, культуре и традициях просто поражают. Каждый момент экскурсии был
Виктория
25 дек 2024
Мы гуляли с Алисой, нас было двое я и ребёнок 5.5 лет, ей большое спасибо за адаптацию экскурсии под нас. И в целом большое спасибо! Сходили бы ещё!
Е
Евгений
1 дек 2024
Всё было очень интересно. Приятная компания, красивый город и много интересных историй. Спасибо
Дарья
1 дек 2024
Невероятно интересно, информативно, а ещё просто приятно общаться на самые разные темы, благо Милан располагает и настраивает на определённый лад. Классная экскурсия - надо идти обязательно!
Однозначно рекомендую, но главное - это знакомство с этим потрясающим гидом! Спасибо огромное за прекрасно проведенное время!
Однозначно рекомендую, но главное - это знакомство с этим потрясающим гидом! Спасибо огромное за прекрасно проведенное время!
Н
Никита
30 ноя 2024
Побывал в Милане впервые. Очень понравился город и рассказ о нем. Экскурсию проводила очень профессиональнас гид. Могу сказать что было отлично все- прекрасный маршрут, интересный рассказ гида. Я полюбил этот город. Спасибо большое! Рекомендую.
Нонна
30 ноя 2024
Это действительно было личное свидание с Миланом. Город стал родным, много интересного узнала несмотря на то, что много раз была в Милане. Понравилось очень. Была кроме всего хорошая погода и Дуомо казался розовым. Спасибо большое за организацию.
О
Оксана
30 ноя 2024
Личное свидание с Миланом было волшебным. Экскурсия организована на высшем уровне. Гид увлеченно рассказывал,узнали много нового несмотря на то,что к экскурсии готовились и предварительно читали. И конечно,такое свидание с Миланом хочется повторить. Спасибо всем,организатором,гиду!
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