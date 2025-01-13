Дарья Очень позитивная Алиса. Прогулка с интересным рассказом прошла на ура) Были в Милане очень много раз, но там где были с Алисой - впервые 😅 вообщем, рекоменд)

A Andrey Прекрасная экскурсия, интересный маршрут, хорошее настроение - спасибо, Алиса!

R Roza

Отличный гид!

Хотим выразить ей благодарность за незабываемое путешествие! Её знания о местной истории, культуре и традициях просто поражают. Каждый момент экскурсии был читать дальше наполнен интересными фактами и увлекательными рассказами. Мы чувствовали себя в надежных руках, и каждый вопрос находил чёткий и исчерпывающий ответ. Особое спасибо за индивидуальный подход и внимание к каждому из нас. Благодаря этому туру мы узнали намного больше, чем ожидали, и получили массу положительных эмоций. Рекомендуем этого гида всем, кто хочет действительно узнать место и насладиться качественным обслуживанием!

Спасибо огромное Алисе Сегодня мы посетили экскурсию в сопровождении замечательного гида Алисы.Отличный гид!Хотим выразить ей благодарность за незабываемое путешествие! Её знания о местной истории, культуре и традициях просто поражают. Каждый момент экскурсии был

Виктория Мы гуляли с Алисой, нас было двое я и ребёнок 5.5 лет, ей большое спасибо за адаптацию экскурсии под нас. И в целом большое спасибо! Сходили бы ещё!

Е Евгений Всё было очень интересно. Приятная компания, красивый город и много интересных историй. Спасибо

Дарья Невероятно интересно, информативно, а ещё просто приятно общаться на самые разные темы, благо Милан располагает и настраивает на определённый лад. Классная экскурсия - надо идти обязательно!



Однозначно рекомендую, но главное - это знакомство с этим потрясающим гидом! Спасибо огромное за прекрасно проведенное время!

Н Никита Побывал в Милане впервые. Очень понравился город и рассказ о нем. Экскурсию проводила очень профессиональнас гид. Могу сказать что было отлично все- прекрасный маршрут, интересный рассказ гида. Я полюбил этот город. Спасибо большое! Рекомендую.

Нонна Это действительно было личное свидание с Миланом. Город стал родным, много интересного узнала несмотря на то, что много раз была в Милане. Понравилось очень. Была кроме всего хорошая погода и Дуомо казался розовым. Спасибо большое за организацию.