Уникальный маршрут по Милану - это возможность увидеть город глазами местного жителя.
Экскурсия полностью адаптируется под ваши интересы, будь то архитектура, история или повседневная жизнь. Профессиональный гид не только расскажет факты, но и поделится историями и легендами.
Гибкость маршрута позволяет изменить планы в любой момент, что делает прогулку комфортной и незабываемой. Забронируйте экскурсию и откройте для себя Милан с новой стороны
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Индивидуальный маршрут
- 🗺️ Гибкость и комфорт
- 📚 Профессиональный гид
- 🏛️ Истории и легенды
- 🕒 Учет ваших предпочтений
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсииПлан экскурсии полностью создается под ваши интересы и пожелания. Хотите увидеть всемирно известные достопримечательности или исследовать скрытые уголки Милана? Мы обсудим ваши предпочтения заранее и предложим маршрут, который идеально подойдет именно вам. 💡 Почему это экскурсия для вас? Каждый путешественник уникален, и мы верим, что экскурсия должна быть такой же. Вместо стандартных маршрутов вы получаете: - Индивидуально составленный план. Вы выбираете темы, места и темп прогулки. - Возможность сосредоточиться на том, что вам действительно интересно: будь то архитектура, история, искусство или повседневная жизнь местных жителей. - Гибкость. Хотите больше времени в одном месте или сменить маршрут по ходу экскурсии? Это легко организовать. 🚶 Что вас ждет? 1. Индивидуальный маршрут. Мы обсудим все ваши интересы, чтобы составить экскурсию, которая будет интересна именно вам. 2. Душевное сопровождение. Гид не просто расскажет факты, но и поделится историями, легендами и секретами города. 3. Гибкость и комфорт. Ваш маршрут может быть изменен по ходу экскурсии в зависимости от вашего настроения или новых желаний. 📌 Почему выбирают нас? 1. Полный учет ваших предпочтений. Нет стандартных программ — только то, что важно и интересно именно вам. 2. Профессионализм. Экскурсию ведет гид с глубокими знаниями и любовью к Милану. 3. Удобство. Мы позаботимся о каждой детали, чтобы ваша прогулка стала ярким событием. 🌟 Позвольте Милану раскрыть свои секреты специально для вас! Забронируйте экскурсию и подарите себе незабываемое путешествие.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Список мест зависит от выбранного маршрута:
- Собор Дуомо
- Галерея Витторио Эмануэле II
- Театр Ла Скала
- Замок Сфорца
- Брера
- Навильи и другие
Что включено
- Услуги гида
- Разработка индивидуального маршрута
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артур
19 мар 2025
4 часа пролетели абсолютно незаметно! Гид Наталья очень интересно и живо рассказала историю города, интересные факты, интересные истории из жизни влиятельных исторических личностей, выбрала потрясающий и очень необычный маршрут, который скрыт от глаз обычного туриста. Гид дала по-настоящему полезные и классные рекомендации по дальнейшему пребыванию в городе, показала Милан с большой любовью и с очень интересным подходом.
