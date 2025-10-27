Это родина «короля вин» Бароло, движения «Слоу Фуд» и сыров кастельманьо и бра, робиола и горгонзола, таледжо и тома.
В городе Альба проходит
Описание тура
Организационные детали
Осенняя погода непредсказуема.
Предусмотрите одежду для прогулок по лесу, свитера, лёгкие пуховики, шапки, несколько пар носков. Дождевики.
В гостинице есть бассейн, стоит взять с собой купальники.
Резиновые сапоги и сменные ботинки.
Вам также понадобятся паспорт, страховка.
Возьмите с собой те медицинские препараты, которыми вы обычно пользуетесь.
Проживание. В гостинице Antica Locanda San Pietro в 2-местных номерах.
В отеле есть открытый бассейн и оздоровительный центр, выходящий окнами на холмы Ланге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В каждом номере имеются антикварная мебель, мини-бар и собственная ванная комната с бесплатными косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.
В оздоровительном центре есть сауна, гидромассажная ванна и фитнес-центр. Вход для гостей бесплатный, а массаж можно заказать за дополнительную плату.
*Фото отеля взяты с сайта booking.com
Питание. Включены завтраки — ежедневно в отеле Antica Locanda San Pietro подаётся сладкий итальянский завтрак. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.
Транспорт. Минивэны.
Дети. Возможно участие с детьми от 4 лет.
Виза. Шенген.
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия по замку Говоне для взрослых и погружение в мир Гарри Поттера для детей
Встречаемся, знакомимся друг с другом и отправляемся в старинный замок Говоне, бывший резиденцией Савойской династии с 1792 по 1870 год. Он также знаменит тем, что в нём гостил Жан-Жак Руссо, философ, писатель и мыслитель эпохи Просвещения. Взрослые осмотрят замок, прогуляются по его территории с экскурсией и послушают рассказ о его истории. А детей в это время ждёт анимационная программа на тему мира Гарри Поттера. Маленькие участники тура, облачившись в мантии и шляпы, примут участие в изготовлении волшебных палочек, игре в квиддич, приготовлении сливочного пива и уроках полёта на метле!
Вечером уже все вместе продолжим путешествие в Хогвартс: с персонажами саги будем разгадывать головоломки, играть в домино и другие настольные игры. Затем — ужин и отдых.
Посещение виноградника, импровизированное сражение на территории замка
После завтрака едем на один из виноградников, которыми славится регион Пьемонт и которые внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Взрослые познакомятся со всеми этапами производства вина и продегустируют несколько сортов. Детей ждёт анимационная программа.
Пообедав, снова отправимся в замок: вас ждёт весёлое импровизированное сражение.
Поиски трюфеля, посещение выставки-ярмарки в Альбе
Пьемонт знаменит не только своими виноградниками, но и тем, что именно отсюда настоящие ценители высокой кухни привозят ароматные трюфели, растущие под землёй. После завтрака дружной компанией, вместе с охотником-провожатым и его верным псом, мы отправимся в лес на поиски белого трюфеля, чтобы затем насладиться его изысканным вкусом во время обеда за большим столом.
Во второй половине дня посетим международную выставку-ярмарку трюфеля в Альбе. А вечером отдохнём в отеле, желающие смогут поплавать в бассейне и расслабиться на спа-процедурах.
Кулинарный мастер-класс, дегустация вин, Музей вина в Бароло
Сегодня в первой половине дня детей ждёт увлекательный кулинарный мастер-класс, а взрослых — дегустация вин.
Обед будет необычным: дети угостят родителей тем, что приготовили.
Во второй половине дня в сопровождении гида отправимся на родину «короля вин» в город Бароло. Прогуляемся по уютным улочкам и заглянем в Музей вина, расположенный в средневековом замке. Вы узнаете, когда и как зародилось виноделие в Пьемонте, и услышите много интересного о напитке богов. Вечером — ужин и отдых.
Город Бра: сырная и винная дегустации для взрослых, Музей игрушки для детей
В этот день побываем в городе Бра, где родились некоторые знаменитые люди, в том числе активист Карло Петрини, основатель движения «Слоу Фуд» и первого в мире Университета гастрономических наук. Город также известен тем, что здесь раз в два года проводится международный фестиваль сыра.
Взрослых ждёт сырная дегустация, а после обеда — винная, дети же побывают в Музее игрушки. Подкрепиться все вместе заглянем в местную пиццерию. Вечером соберёмся за заключительным ужином.
Завершение тура
Пришло время прощаться. После завтрака желающие могут ещё задержаться, чтобы полетать на воздушном шаре и поучаствовать в фотосессии на память (оплачивается дополнительно).
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 950
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле
- Работа гида, сопровождение и перевод
- Все экскурсии по программе
- Билеты в музеи
- Кулинарные классы, дегустации
- Репортажная съёмка на протяжении всего тура
Что не входит в цену
- Авиабилеты и другие транспортные расходы
- Обеды и ужины - от 30 000 ₽ за тур (зависит от выбранных блюд и напитков)
- Виза
- Страховка
- Трансферы от аэропорта и в аэропорт - от 20 000 ₽ (зависит от аэропорта прилёта/вылета)
- Личная фотосессия - 30 000 ₽
- Полёт на воздушном шаре (есть разные маршруты для разного количества человек) - от 19 500 ₽