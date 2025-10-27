Встречаемся, знакомимся друг с другом и отправляемся в старинный замок Говоне, бывший резиденцией Савойской династии с 1792 по 1870 год. Он также знаменит тем, что в нём гостил Жан-Жак Руссо, философ, писатель и мыслитель эпохи Просвещения. Взрослые осмотрят замок, прогуляются по его территории с экскурсией и послушают рассказ о его истории. А детей в это время ждёт анимационная программа на тему мира Гарри Поттера. Маленькие участники тура, облачившись в мантии и шляпы, примут участие в изготовлении волшебных палочек, игре в квиддич, приготовлении сливочного пива и уроках полёта на метле!

Вечером уже все вместе продолжим путешествие в Хогвартс: с персонажами саги будем разгадывать головоломки, играть в домино и другие настольные игры. Затем — ужин и отдых.