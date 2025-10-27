На каникулы в Пьемонт: детям - мир Хогвартса, взрослым - сыр и вино

Побывать на родине «короля вин», поучаствовать в играх и мастер-классах и поискать трюфель
Пьемонт — регион на северо-западе Италии, знаменитый своими виноградниками.

Это родина «короля вин» Бароло, движения «Слоу Фуд» и сыров кастельманьо и бра, робиола и горгонзола, таледжо и тома.

В городе Альба проходит
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ежегодная ярмарка белого трюфеля, а в городе Бра — международный сырный фестиваль.

В семейном приключении взрослые смогут познакомиться с хозяевами семейных виноделен и винных предприятий и оценят вкус вин Бароло, Барбареско, Барбера, Неббиоло и Дольчетто и сыров. Вместе с охотником-провожатым и его верным псом мы поищем в лесу белый трюфель.

Побываем в старинных замках, заглянем в музеи, а маленькие путешественники научатся готовить вкусные угощения, поучаствуют в костюмированном сражении и погрузятся в волшебный мир Гарри Поттера.

На каникулы в Пьемонт: детям - мир Хогвартса, взрослым - сыр и вино
На каникулы в Пьемонт: детям - мир Хогвартса, взрослым - сыр и вино
На каникулы в Пьемонт: детям - мир Хогвартса, взрослым - сыр и вино
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00

Описание тура

Организационные детали

Осенняя погода непредсказуема.
Предусмотрите одежду для прогулок по лесу, свитера, лёгкие пуховики, шапки, несколько пар носков. Дождевики.
В гостинице есть бассейн, стоит взять с собой купальники.
Резиновые сапоги и сменные ботинки.
Вам также понадобятся паспорт, страховка.
Возьмите с собой те медицинские препараты, которыми вы обычно пользуетесь.

Проживание. В гостинице Antica Locanda San Pietro в 2-местных номерах.
В отеле есть открытый бассейн и оздоровительный центр, выходящий окнами на холмы Ланге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В каждом номере имеются антикварная мебель, мини-бар и собственная ванная комната с бесплатными косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.
В оздоровительном центре есть сауна, гидромассажная ванна и фитнес-центр. Вход для гостей бесплатный, а массаж можно заказать за дополнительную плату.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com

Питание. Включены завтраки — ежедневно в отеле Antica Locanda San Pietro подаётся сладкий итальянский завтрак. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Минивэны.

Дети. Возможно участие с детьми от 4 лет.

Виза. Шенген.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по замку Говоне для взрослых и погружение в мир Гарри Поттера для детей

Встречаемся, знакомимся друг с другом и отправляемся в старинный замок Говоне, бывший резиденцией Савойской династии с 1792 по 1870 год. Он также знаменит тем, что в нём гостил Жан-Жак Руссо, философ, писатель и мыслитель эпохи Просвещения. Взрослые осмотрят замок, прогуляются по его территории с экскурсией и послушают рассказ о его истории. А детей в это время ждёт анимационная программа на тему мира Гарри Поттера. Маленькие участники тура, облачившись в мантии и шляпы, примут участие в изготовлении волшебных палочек, игре в квиддич, приготовлении сливочного пива и уроках полёта на метле!

Вечером уже все вместе продолжим путешествие в Хогвартс: с персонажами саги будем разгадывать головоломки, играть в домино и другие настольные игры. Затем — ужин и отдых.

Встреча, экскурсия по замку Говоне для взрослых и погружение в мир Гарри Поттера для детейВстреча, экскурсия по замку Говоне для взрослых и погружение в мир Гарри Поттера для детейВстреча, экскурсия по замку Говоне для взрослых и погружение в мир Гарри Поттера для детейВстреча, экскурсия по замку Говоне для взрослых и погружение в мир Гарри Поттера для детейВстреча, экскурсия по замку Говоне для взрослых и погружение в мир Гарри Поттера для детейВстреча, экскурсия по замку Говоне для взрослых и погружение в мир Гарри Поттера для детейВстреча, экскурсия по замку Говоне для взрослых и погружение в мир Гарри Поттера для детейВстреча, экскурсия по замку Говоне для взрослых и погружение в мир Гарри Поттера для детейВстреча, экскурсия по замку Говоне для взрослых и погружение в мир Гарри Поттера для детейВстреча, экскурсия по замку Говоне для взрослых и погружение в мир Гарри Поттера для детейВстреча, экскурсия по замку Говоне для взрослых и погружение в мир Гарри Поттера для детейВстреча, экскурсия по замку Говоне для взрослых и погружение в мир Гарри Поттера для детейВстреча, экскурсия по замку Говоне для взрослых и погружение в мир Гарри Поттера для детейВстреча, экскурсия по замку Говоне для взрослых и погружение в мир Гарри Поттера для детейВстреча, экскурсия по замку Говоне для взрослых и погружение в мир Гарри Поттера для детейВстреча, экскурсия по замку Говоне для взрослых и погружение в мир Гарри Поттера для детей
2 день

Посещение виноградника, импровизированное сражение на территории замка

После завтрака едем на один из виноградников, которыми славится регион Пьемонт и которые внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Взрослые познакомятся со всеми этапами производства вина и продегустируют несколько сортов. Детей ждёт анимационная программа.

Пообедав, снова отправимся в замок: вас ждёт весёлое импровизированное сражение.

Посещение виноградника, импровизированное сражение на территории замкаПосещение виноградника, импровизированное сражение на территории замкаПосещение виноградника, импровизированное сражение на территории замкаПосещение виноградника, импровизированное сражение на территории замкаПосещение виноградника, импровизированное сражение на территории замкаПосещение виноградника, импровизированное сражение на территории замкаПосещение виноградника, импровизированное сражение на территории замкаПосещение виноградника, импровизированное сражение на территории замка
3 день

Поиски трюфеля, посещение выставки-ярмарки в Альбе

Пьемонт знаменит не только своими виноградниками, но и тем, что именно отсюда настоящие ценители высокой кухни привозят ароматные трюфели, растущие под землёй. После завтрака дружной компанией, вместе с охотником-провожатым и его верным псом, мы отправимся в лес на поиски белого трюфеля, чтобы затем насладиться его изысканным вкусом во время обеда за большим столом.

Во второй половине дня посетим международную выставку-ярмарку трюфеля в Альбе. А вечером отдохнём в отеле, желающие смогут поплавать в бассейне и расслабиться на спа-процедурах.

Поиски трюфеля, посещение выставки-ярмарки в АльбеПоиски трюфеля, посещение выставки-ярмарки в АльбеПоиски трюфеля, посещение выставки-ярмарки в АльбеПоиски трюфеля, посещение выставки-ярмарки в АльбеПоиски трюфеля, посещение выставки-ярмарки в АльбеПоиски трюфеля, посещение выставки-ярмарки в АльбеПоиски трюфеля, посещение выставки-ярмарки в АльбеПоиски трюфеля, посещение выставки-ярмарки в АльбеПоиски трюфеля, посещение выставки-ярмарки в Альбе
4 день

Кулинарный мастер-класс, дегустация вин, Музей вина в Бароло

Сегодня в первой половине дня детей ждёт увлекательный кулинарный мастер-класс, а взрослых — дегустация вин.
Обед будет необычным: дети угостят родителей тем, что приготовили.

Во второй половине дня в сопровождении гида отправимся на родину «короля вин» в город Бароло. Прогуляемся по уютным улочкам и заглянем в Музей вина, расположенный в средневековом замке. Вы узнаете, когда и как зародилось виноделие в Пьемонте, и услышите много интересного о напитке богов. Вечером — ужин и отдых.

Кулинарный мастер-класс, дегустация вин, Музей вина в БаролоКулинарный мастер-класс, дегустация вин, Музей вина в БаролоКулинарный мастер-класс, дегустация вин, Музей вина в БаролоКулинарный мастер-класс, дегустация вин, Музей вина в БаролоКулинарный мастер-класс, дегустация вин, Музей вина в БаролоКулинарный мастер-класс, дегустация вин, Музей вина в БаролоКулинарный мастер-класс, дегустация вин, Музей вина в Бароло
5 день

Город Бра: сырная и винная дегустации для взрослых, Музей игрушки для детей

В этот день побываем в городе Бра, где родились некоторые знаменитые люди, в том числе активист Карло Петрини, основатель движения «Слоу Фуд» и первого в мире Университета гастрономических наук. Город также известен тем, что здесь раз в два года проводится международный фестиваль сыра.

Взрослых ждёт сырная дегустация, а после обеда — винная, дети же побывают в Музее игрушки. Подкрепиться все вместе заглянем в местную пиццерию. Вечером соберёмся за заключительным ужином.

Город Бра: сырная и винная дегустации для взрослых, Музей игрушки для детейГород Бра: сырная и винная дегустации для взрослых, Музей игрушки для детейГород Бра: сырная и винная дегустации для взрослых, Музей игрушки для детейГород Бра: сырная и винная дегустации для взрослых, Музей игрушки для детейГород Бра: сырная и винная дегустации для взрослых, Музей игрушки для детей
6 день

Завершение тура

Пришло время прощаться. После завтрака желающие могут ещё задержаться, чтобы полетать на воздушном шаре и поучаствовать в фотосессии на память (оплачивается дополнительно).

Завершение тураЗавершение тураЗавершение тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 950
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле
  • Работа гида, сопровождение и перевод
  • Все экскурсии по программе
  • Билеты в музеи
  • Кулинарные классы, дегустации
  • Репортажная съёмка на протяжении всего тура
Что не входит в цену
  • Авиабилеты и другие транспортные расходы
  • Обеды и ужины - от 30 000 ₽ за тур (зависит от выбранных блюд и напитков)
  • Виза
  • Страховка
  • Трансферы от аэропорта и в аэропорт - от 20 000 ₽ (зависит от аэропорта прилёта/вылета)
  • Личная фотосессия - 30 000 ₽
  • Полёт на воздушном шаре (есть разные маршруты для разного количества человек) - от 19 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Говоне, у отеля Antica Locanda SanPietro, 15:00
Завершение: Говоне, отель Antica Locanda SanPietro, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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