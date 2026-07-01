На гондоле

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Персональный тур по городам-музеям - Милану, Венеции, Флоренции Изучить Дуомо и Навильи, покататься на гондоле, посетить Мурано и Бурано, увидеть шедевры Ренессанса Начало: Милан, точно место и время по договорённости