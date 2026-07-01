Гранд-путешествие 5 в 1: Италия, Словения, Венгрия, Австрия и Чехия
Полюбоваться озёрами Маджоре и Комо, ощутить дух Средневековья и заглянуть ещё в 2 страны по желанию
Начало: Милан, точное место - по договорённости, 14:00
1 авг в 14:00
19 сен в 14:00
189 000 ₽ за человека
Групповой тур по Европе: Италия, Австрия, Словения за один отпуск
Изучить Вену и Венецию, посетить Милан, Инсбрук, Зальцбург, Любляну и выбрать экскурсии по вкусу
Начало: Аэропорт Мальпенса, 9:00. По договорённости возмож...
15 авг в 08:00
19 сен в 08:00
€640 за человека
Индивидуальный тур по Милану с шопингом или выездом к озеру Комо
Увидеть «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, исследовать знаменитые места города и скрытые уголки
Начало: Милан, 9:30 (возможна встреча в другое время по до...
Завтра в 08:00
25 июл в 08:00
от €1700 за всё до 6 чел.
Дома высокой моды, локальные бренды, винтаж: персональный шопинг-тур со стилистом в Милане
Освежить гардероб, подобрать вещи мировых и местных дизайнеров и устроить фотосессию в новых нарядах
Начало: Аэропорт Милана, время по договорённости
25 июл в 08:00
26 июл в 08:00
€950 за человека
Большой евротур: 5 стран и 3 столицы за один отпуск
Побывать в Париже, увидеть «Писающего мальчика» и посетить парфюмерную фабрику
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
8 авг в 08:00
22 авг в 08:00
€1154 за человека
Персональный тур по городам-музеям - Милану, Венеции, Флоренции
Изучить Дуомо и Навильи, покататься на гондоле, посетить Мурано и Бурано, увидеть шедевры Ренессанса
Начало: Милан, точно место и время по договорённости
25 июл в 08:00
26 июл в 08:00
от €2500 за всё до 6 чел.
На каникулы в Пьемонт: детям - мир Хогвартса, взрослым - сыр и вино
Побывать на родине «короля вин», поучаствовать в играх и мастер-классах и поискать трюфель
Начало: Говоне, у отеля Antica Locanda SanPietro, 15:00
27 окт в 08:00
€1950 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Ночные туры»
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- Гранд-путешествие 5 в 1: Италия, Словения, Венгрия, Австрия и Чехия;
- Групповой тур по Европе: Италия, Австрия, Словения за один отпуск;
- Индивидуальный тур по Милану с шопингом или выездом к озеру Комо;
- Дома высокой моды, локальные бренды, винтаж: персональный шопинг-тур со стилистом в Милане;
- Большой евротур: 5 стран и 3 столицы за один отпуск.
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