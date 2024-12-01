Найдено 3 тура в категории « Весенние » в Милане на русском языке, цены от €432. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности На автобусе 11 дней Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Амстердаму и Германии Прокатиться по каналам Амстердама, погулять по Парижу и очароваться Вероной Начало: Аэропорт Милана, время зависит от времени вашего п... «Для тех, кто прилетает ранним рейсом, возможно участие в дополнительной экскурсии на озеро Маджоре (с марта по октябрь) или в Бергамо (с ноября по февраль)» € 989 за человека На автобусе 7 дней Столицы и провинции: Италия, Лихтенштейн и Швейцария за одну неделю Погулять по Вадуцу и Берну, полюбоваться архитектурой Турина и самостоятельно исследовать Милан Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости «При желании и за доплату в этот день: поездка на озеро Маджоре с прогулкой по острову Изола-Белла (с марта по октябрь)» € 432 за человека На автобусе 13 дней Большой евротур: 5 стран и 3 столицы за один отпуск Побывать в Париже, увидеть «Писающего мальчика» и посетить парфюмерную фабрику Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости «При желании и за доплату в этот день: посещение театра Ла Скала, экскурсия по Миланскому собору, поездка на озеро Маджоре с прогулкой по острову Изола-Белла (с марта по октябрь), поездка в Бергамо (с ноября по февраль)» € 1 044 за человека Все туры Милана

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Весенние»

Туры на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Весенние», цены от €432. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь