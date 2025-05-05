Итальянские каникулы с путешествием вдоль Лазурного берега
Пройти по Генуе и Милану, съездить в Ниццу и Канны и при желании побывать в Монако
Начало: Аэропорт Милана, 17:50
5 мая в 17:50
9 июн в 17:50
47 644 ₽ за человека
На каникулы в Пьемонт: детям - мир Хогвартса, взрослым - сыр и вино
Побывать на родине «короля вин», поучаствовать в играх и мастер-классах и поискать трюфель
Начало: Говоне, у отеля Antica Locanda SanPietro, 15:00
27 окт в 15:00
€1950 за человека
В окружении скал-исполинов, изумрудов-озёр и альпийских лугов: треккинг-тур по Доломитам
Насладиться открыточными видами, обойти горные деревушки и сделать умопомрачительные кадры
Начало: Милан, точное место - по договорённости, 8:00
1 авг в 08:00
€1990 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «6-дневные туры»
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