Готовы прикоснуться к живой истории и ощутить дыхание вулкана? Тогда Везувий ждёт вас.
Описание экскурсииЭкскурсия на Везувий - это уникальная возможность подняться на один из самых известных вулканов в мире, который уничтожил Помпей в 79 году н. э. и продолжает оставаться активный по сей день. Вас ожидает захватывающий подъем на высоту 1281 м. с панорамными видами на Неаполитанский залив. Прогулка по кратеру с возможностью заглянуть внутрь гигантской вулканической чаши, откуда до сих пор поднимается пар. Я расскажу вам историю и мифы о катастрофе, изменившей ход истории, рассказ от профессионального гида. Сделаю вам невероятные фотографии, ведь с вершины Везувия открываются потрясающие виды на Неаполь, остров Капри, Сорренто и Амальфитанское побережье. Экскурсия подходит для всех, кто любит природу, историю и приключения. Подъем не слишком сложный, но требует удобную обувь и комфортную одежду. Важная информация: Удобная обувь и одежда.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Месторосположения клиента
Завершение: Неаполь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Удобная обувь и одежда
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Неаполя
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