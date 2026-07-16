Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Готовы прикоснуться к живой истории и ощутить дыхание вулкана? Тогда Везувий ждёт вас.

Павел Ваш гид в Неаполе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €220 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 2 часа 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Экскурсия на Везувий - это уникальная возможность подняться на один из самых известных вулканов в мире, который уничтожил Помпей в 79 году н. э. и продолжает оставаться активный по сей день. Вас ожидает захватывающий подъем на высоту 1281 м. с панорамными видами на Неаполитанский залив. Прогулка по кратеру с возможностью заглянуть внутрь гигантской вулканической чаши, откуда до сих пор поднимается пар. Я расскажу вам историю и мифы о катастрофе, изменившей ход истории, рассказ от профессионального гида. Сделаю вам невероятные фотографии, ведь с вершины Везувия открываются потрясающие виды на Неаполь, остров Капри, Сорренто и Амальфитанское побережье. Экскурсия подходит для всех, кто любит природу, историю и приключения. Подъем не слишком сложный, но требует удобную обувь и комфортную одежду. Важная информация: Удобная обувь и одежда.

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