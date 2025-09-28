Для тех, кто мечтает о незабываемых приключениях в Неаполе, предлагается уникальная возможность покорить один из самых известных вулканов мира - Везувий.Эта индивидуальная экскурсия не только позволит вам взойти на вершину

легендарной горы, но и открыть для себя множество удивительных историй, связанных с её прошлым. Ваш путь начнется с комфортабельной поездки на автомобиле до отметки 1000 метров, после чего вас ждет пеший подъем к кратеру вулкана. На протяжении всего маршрута опытный гид поделится с вами захватывающими фактами о Везувии и его влиянии на историю окрестных городов. Вас ожидает не только восхождение, но и возможность насладиться потрясающими панорамами островов Капри и Искья, а также попробовать эксклюзивное вино Lacryma Cristi, произведенное из винограда, выращенного на склонах вулкана. Экскурсия на Везувий - это не просто путешествие, это погружение в историю, культуру и природу Неаполя, которое оставит в вашей памяти яркие воспоминания на всю жизнь

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Как проходит экскурсия

Нельзя сказать, что это будет простая прогулка — но подъём не требует особой физической подготовки и подходит для всех возрастов. Сперва до отметки 1000 метров н. у. м. можно подняться на авто, где есть возможность оставить машину на парковке. Далее на специальном шаттле доедем до билетных касс. Отсюда начнётся наш пеший подъём к жерлу вулкана. Общая длина подъёма и спуска — 2 км.

Вулканическая почва бывает скользкой, а средний наклон составляет около 14%, поэтому нужна будет удобная обувь — здесь важно не поскользнуться, особенно при спуске! Ну а когда мы окажемся на вершине, вы поймёте, что все усилия были не напрасны.

Что входит в программу

Во время восхождения на Везувий гид будет рассказывать вам интересные истории, легенды, факты из прошлого. Также на вашем пути будет много застывшей магмы, современные инсталляции из лавы и прекрасные виды на острова Капри и Искья в ясную погоду.

У входа на тропу, ведущую к кратеру, а также на вершине вулкана есть несколько небольших магазинчиков, где можно приобрести сувениры из вулканического камня и вино Lacryma Cristi, что на итальянском языке буквально обозначает «Слёзы Христа». Это вино изготовляют из винограда, собранного на склонах вулкана Везувия.

А во время спуска мы можем остановиться на склонах Везувия (высота 600 метров), чтобы попробовать вкуснейшую неаполитанскую пиццу или другие блюда местной кухни.

Сезонные особенности

Вулкан можно посетить в течение всего года, но поздней осенью и зимой бывают неблагоприятные погодные условия, поэтому в случае дождя или сильного ветра доступ к кратеру может быть закрыт. В июле и августе очень жарко, много туристов и большие очереди — но наша команда подскажет вам, в какое время и в какой день лучше совершить восхождение, чтобы в полной мере насладиться великолепными пейзажами.

Организационные детали

Национальный парк открыт: с 9:00 до 18:00 в июле и августе, с 9:00 до 17:00 в апреле, мае, июне и сентябре, с 9:00 до 16:00 в марте и октябре, с 9:00 до 15:00 с ноября по февраль

Трансфер на автомобиле до отметки 1000 метров не входит в стоимость экскурсии. Вы можете добраться до туда самостоятельно, а наш гид встретит вас на паркинге Parkingsuviо. При заказе трансфера (1–4 чел.) через нас его стоимость будет 200 € туда-обратно, включая парковку на Везувии на 3 часа. Стоимость трансфера на минивэне или автобусе рассчитывается отдельно по запросу.

Экскурсию для вас проведу я или другой лицензированный гид из нашей команды

Дополнительные расходы