Эта индивидуальная экскурсия не только позволит вам взойти на вершину
6 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Подъем на знаменитый Везувий
- 🗺️ Индивидуальный маршрут с гидом
- 🏞️ Виды на Капри и Искья
- 🍕 Дегустация местной кухни
- 🎁 Сувениры из вулканического камня
- 🍷 Вино Lacryma Cristi
Что можно увидеть
- Везувий
- Капри
- Искья
- Помпеи
Описание экскурсии
Как проходит экскурсия
Нельзя сказать, что это будет простая прогулка — но подъём не требует особой физической подготовки и подходит для всех возрастов. Сперва до отметки 1000 метров н. у. м. можно подняться на авто, где есть возможность оставить машину на парковке. Далее на специальном шаттле доедем до билетных касс. Отсюда начнётся наш пеший подъём к жерлу вулкана. Общая длина подъёма и спуска — 2 км.
Вулканическая почва бывает скользкой, а средний наклон составляет около 14%, поэтому нужна будет удобная обувь — здесь важно не поскользнуться, особенно при спуске! Ну а когда мы окажемся на вершине, вы поймёте, что все усилия были не напрасны.
Что входит в программу
Во время восхождения на Везувий гид будет рассказывать вам интересные истории, легенды, факты из прошлого. Также на вашем пути будет много застывшей магмы, современные инсталляции из лавы и прекрасные виды на острова Капри и Искья в ясную погоду.
У входа на тропу, ведущую к кратеру, а также на вершине вулкана есть несколько небольших магазинчиков, где можно приобрести сувениры из вулканического камня и вино Lacryma Cristi, что на итальянском языке буквально обозначает «Слёзы Христа». Это вино изготовляют из винограда, собранного на склонах вулкана Везувия.
А во время спуска мы можем остановиться на склонах Везувия (высота 600 метров), чтобы попробовать вкуснейшую неаполитанскую пиццу или другие блюда местной кухни.
Сезонные особенности
Вулкан можно посетить в течение всего года, но поздней осенью и зимой бывают неблагоприятные погодные условия, поэтому в случае дождя или сильного ветра доступ к кратеру может быть закрыт. В июле и августе очень жарко, много туристов и большие очереди — но наша команда подскажет вам, в какое время и в какой день лучше совершить восхождение, чтобы в полной мере насладиться великолепными пейзажами.
Организационные детали
- Национальный парк открыт: с 9:00 до 18:00 в июле и августе, с 9:00 до 17:00 в апреле, мае, июне и сентябре, с 9:00 до 16:00 в марте и октябре, с 9:00 до 15:00 с ноября по февраль
- Трансфер на автомобиле до отметки 1000 метров не входит в стоимость экскурсии. Вы можете добраться до туда самостоятельно, а наш гид встретит вас на паркинге Parkingsuviо. При заказе трансфера (1–4 чел.) через нас его стоимость будет 200 € туда-обратно, включая парковку на Везувии на 3 часа. Стоимость трансфера на минивэне или автобусе рассчитывается отдельно по запросу.
- Экскурсию для вас проведу я или другой лицензированный гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Шаттл с отметки 1000 метров до билетных касс — 2 €/чел.
- Входной билет в национальный парк — 11 €/чел. Детям ростом не выше 120 см вход бесплатный.
- Посещение раскопок Помпеи (по желнию) — 150 € (3-часовая экскурсия + трансфер на машине 1–4 чел.). Также оплачивается входной билет в Помпеи — 16 €/чел. Детям до 18 лет бесплатно.
- Посещение семейной винодельни (по желанию) — 80 € (услуги гида + трансфер на машине 1–4 чел.). Отдельно оплачивается дегустация и лёгкий обед — 28 €/чел.
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Отзывы и рейтинг
Комфортабельный автомобиль забрал нас прямо у отеля и доставил также обратно.
По ходу поездки и восхождения Руслан рассказывал нам историю извержения вулкана, а также о городе Неаполь, его жителях и самобытности.
Отдельная благодарность за отзывчивость и внимание к нашим возрастным путешественникам 😊 Рекомендую как саму экскурсию, так и гидов 🍀✅🌸