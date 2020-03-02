Что вас ожидает

Великий и непокорный

По узкому серпантину мы подъедем к входу в национальный парк. Я расскажу об археологических находках, легендах и значении вулкана в культуре. Вы узнаете о погибших городах и последнем извержении, особенностях местной флоры и фауны, а также о народных приметах, связанных с Везувием. А также увидите следы лавы там, где до сих пор не восстановилась растительность.

Везувий зев

Чтобы заглянуть в кратер, нужно преодолеть часть маршрута пешком, но усилия стоят того — во время подъема нас будут окружать живописные пейзажи Неаполя и залива, Сорренто и острова Капри. Добравшись же до вершины, с высоты 1277 метров, вы охватите взором весь регион. Когда стоишь у кратера действующего вулкана и вдыхаешь дымный воздух, все трепещет внутри от ощущения величия природной стихии, а восхитительная панорама кружит голову.