По узкому серпантину мы подъедем к входу в национальный парк. Я расскажу об археологических находках, легендах и значении вулкана в культуре. Вы узнаете о погибших городах и последнем извержении, особенностях местной флоры и фауны, а также о народных приметах, связанных с Везувием. А также увидите следы лавы там, где до сих пор не восстановилась растительность.
Везувий зев
Чтобы заглянуть в кратер, нужно преодолеть часть маршрута пешком, но усилия стоят того — во время подъема нас будут окружать живописные пейзажи Неаполя и залива, Сорренто и острова Капри. Добравшись же до вершины, с высоты 1277 метров, вы охватите взором весь регион. Когда стоишь у кратера действующего вулкана и вдыхаешь дымный воздух, все трепещет внутри от ощущения величия природной стихии, а восхитительная панорама кружит голову.
Организационные детали
Билеты на Везувий необходимо покупать заранее на официальном сайте (касс нет) — €12 за чел. + бесплатный билет на гида. Я помогу вам с приобретением. Подробности уточняйте в переписке перед оплатой бронирования.
Как проходит экскурсия
Экскурсия авто-пешеходная. До национального парка мы доедем на общественном транспорте. Стоимость из Неаполя — 14,20 €/чел, из Помпеи — 7,60 €/чел.
Для восхождения на вулкан понадобится удобная обувь
В кратере мы проводим в среднем 1,5 часа. Когда мы приезжаем на высоту 1000 м, дальше нужно пройти пешком по склону 900 м, это занимает в среднем 30 мин. Еще полчаса мы погуляем на кратере, и 30 мин уходит на спуск.
Для отправления на Везувий встречаемся в Помпеях, возле станции электрички Circumvesuviana. Если вы отправляетесь из Неаполя или Сорренто — дам инструкции, как добраться до города Помпеи.
Экскурсия прекрасно сочетается с посещением археологических раскопок погибших городов: Помпеи или же Геркуланум. Также поблизости находится малоизвестная вилла Оплонти, которая принадлежала Поппее, второй жене Нерона. Здесь можно увидеть сады, атриум, перистилиумы, салоны, комнаты для гостей, триклинии (залы для банкетов), виридариумы, термы, кухню, бассейн, туалет, а еще изящные древние фрески. Кроме того данный тур можно скомбинировать с прогулкой по Неаполю.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Помпеи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1620 туристов
Я лицензированный гид региона Кампания. Родом из Минска, но живу в Неаполе уже больше 20 лет. Хорошо знаю и люблю этот город, он просто пропитан культурой, искусством и историей. Предоставляю читать дальшеуменьшить
мои услуги как организованным группам, так и частным заказчикам. Если вы путешествуете и планируете посетить Неаполь, то вам может понадобиться такой человек, как я. Я предлагаю увлекательные прогулки и комфортабельные трансферы. С радостью посоветую, куда сходить, где поесть и т. д.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
1
3
1
2
–
1
1
Т
Татьяна
Огромное спасибо Ирине! Везувий был закрыт, к сожалению, и мы переориентировались на Помпеи и прогулялись по Неаполю. Это был просто прекрасный день! Ирина влюблена в Неаполь и смогла передать весь этот восторг мне. Знающий и вдумчивый гид. Однозначно - рекомендую! Спасибо🙏
Вам был полезен этот отзыв?
Anna
Ирина интересный рассказчик. В дополнении к основной экскурсии рассказала много полезной инфо про Помпеи, а так же дала рекомендации к прогулке по центру Неаполя. Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Albina
Ирина супер гид, очень все хорошо рассказала про Везувий, про помпеи и про Неаполь)) Нам не повезло с погодой, жерло не увидели мы.. но сама экскурсия шикарная Советую!
Вам был полезен этот отзыв?
Лидия
Заказала экскурсию на сайте. Я приехала из Рима в Неаполь, поезд опоздал почти на час! Но Ирина ждала меня! По пути на Везувий Ирина очень живо, интересно рассказывала про Везувий, читать дальшеуменьшить
про эту страшную трагедию 79 г, про последующие извержения, про плодородие земли у основания вулкана, про регион Кампания, про историю Неаполя. Знания, эрудиция у Ирины на высоте 🙌🙌🙌. Ирина понравилась мне еще и просто как человек! Рекомендую Ирину всем путешественникам! Вам будет интересно! Желаю такому гиду успехов, удач, процветания! 🤗😘
Вам был полезен этот отзыв?
Любовь
Это была не самая простая экскурсия - обойти Помпеи, а потом еще на Везувий взобраться))) но у нас был просто замечательный гид! Много информации, интересно! Мотивировала меня не сдаваться на подъеме😅 в Помпеи вернусь обязательно! Везувия пожалуй достаточно)))
Вам был полезен этот отзыв?
М
Марина
Ирина очень приятный и энергичный рассказчик, несмотря на то, что в этот день мы были не в самой лучшей форме - прошли весь маршрут и получили незабываемые впечатления! Отдельная благодарность за рекомендации итальянской пиццы в Неаполе)))