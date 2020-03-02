  1. Италия
  2. Экскурсии

  3. Восхождение на Везувий

Насладиться живописными панорамами Неаполя и заглянуть в кратер действующего вулкана

Ирина
Задать вопрос
Ирина – ваш гид
Неаполь лежит у подножия дремлющего великана Везувия.

Это — визитная карточка Италии, один из опаснейших вулканов, принесший печальную славу городам Помпеи, Геркуланум, Оплонтис и виллы Стабий, а также место притяжения миллионов туристов.

Стоя у кратера, вы не только насладитесь великолепным пейзажем, но и получите заряд адреналина, а я расскажу множество интересных фактов.
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автобусе
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — Помпеи
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Восхождение на Везувий
Восхождение на Везувий

Что вас ожидает

Великий и непокорный
По узкому серпантину мы подъедем к входу в национальный парк. Я расскажу об археологических находках, легендах и значении вулкана в культуре. Вы узнаете о погибших городах и последнем извержении, особенностях местной флоры и фауны, а также о народных приметах, связанных с Везувием. А также увидите следы лавы там, где до сих пор не восстановилась растительность.

Везувий зев
Чтобы заглянуть в кратер, нужно преодолеть часть маршрута пешком, но усилия стоят того — во время подъема нас будут окружать живописные пейзажи Неаполя и залива, Сорренто и острова Капри. Добравшись же до вершины, с высоты 1277 метров, вы охватите взором весь регион. Когда стоишь у кратера действующего вулкана и вдыхаешь дымный воздух, все трепещет внутри от ощущения величия природной стихии, а восхитительная панорама кружит голову.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия авто-пешеходная. До национального парка мы доедем на общественном транспорте. Стоимость из Неаполя — 12 €/чел, из Помпеи — 6,20 €/чел.
  • Для восхождения на вулкан понадобится удобная обувь
  • В кратере мы проводим в среднем 1,5 часа. Когда мы приезжаем на высоту 1000 м, дальше нужно пройти пешком по склону 900 м, это занимает в среднем 30 мин. Еще полчаса мы погуляем на кратере, и 30 мин уходит на спуск.
  • Для отправления на Везувий встречаемся в Помпеях, возле станции электрички Circumvesuviana. Если вы отправляетесь из Неаполя или Сорренто — дам инструкции, как добраться до города Помпеи.
  • Экскурсия прекрасно сочетается с посещением археологических раскопок погибших городов: Помпеи или же Геркуланум. Также поблизости находится малоизвестная вилла Оплонти, которая принадлежала Поппее, второй жене Нерона. Здесь можно увидеть сады, атриум, перистилиумы, салоны, комнаты для гостей, триклинии (залы для банкетов), виридариумы, термы, кухню, бассейн, туалет, а еще изящные древние фрески. Кроме того данный тур можно скомбинировать с прогулкой по Неаполю.
Восхождение на Везувий
Восхождение на Везувий
Восхождение на Везувий
Восхождение на Везувий
Восхождение на Везувий

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Помпеи.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина, я лицензированный гид региона Кампания. Мне 45 лет. Родом я из Минска, но живу в Неаполе уже как 20 лет. Хорошо знаю и люблю этот город, он просто пропитан культурой искусством и историей. Предоставляю мои услуги как организованным группам, так и частным заказчикам. Если вы путешествуете и планируете посетить Неаполь, то вам может понадобиться такой человек, как я. Я предлагаю увлекательные прогулки, комфортабельные трансферы, советы куда сходить, где покушать и т.д.
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 марта 2020
Экскурсия нам очень понравилась ,маршрут удобный ,гид рассказала историю настолько понятно и интересно ,на верхние вулкана ветрище (берите тёплые вещи ) ,

Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Помпеи – античная машина времениПомпеи – античная машина времениПомпеи – античная машина времени
150 за экскурсию
2 часа
18 отзывов
Окунуться в эпоху Древнего Рима и во всех деталях увидеть, как жили люди тысячи лет назад
Вы посетите основные места Помпей, отображающие разные сферы жизни древних помпеян: религию, политику, экономику, искусство, семью, эротические развлечения, спорт. Я помогу вам окунуться в другую эпоху, почувствовать себя настоящими древними римлянами и расскажу о быте, традициях, технологиях и развлечениях богатых и бедных жителей Помпей.

Необычные маршруты по Неаполю

Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого ЭльмаЗамки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого ЭльмаЗамки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
От 78 за экскурсию
4 часа
213 отзывов
История и архитектура средневековых шедевров
Свои двери откроют четыре неопалитанских замка. Вы узнаете об их богатом прошлом: о коварных заговорах и триумфах их захватчиков, об особенностях архитектуры и деталях убранства. Полюбуетесь панорамой морского города со стен Кастел делл Ово, услышите о памятниках средневекового зодчества Капуано и Маскио Анжоино и на фуникулёре подниметесь к «звёздному» замку Сант Эльмо.
Испанские кварталы, или Неаполь с изнанкиИспанские кварталы, или Неаполь с изнанкиИспанские кварталы, или Неаполь с изнанки
120 за экскурсию
1.5 часа
Погрузиться в аутентичную атмосферу города на прогулке по его самому колоритному и злачному району
Один из беднейших районов Неаполя и «гнездо» знаменитой каморры — та часть города, которой путешественники сторонятся. Но именно здесь вы увидите настоящую неаполитанскую жизнь, похожую на нескончаемый театр, а на прогулке со мной не только ближе познакомитесь с историей и бытом кварталов, но и убедитесь, что опасность их несколько преувеличена.
Сокровенные уголки НеаполяСокровенные уголки НеаполяСокровенные уголки Неаполя
125 за экскурсию
2.5 часа
Погулять по необычным местам города и влюбиться в него окончательно
Монументальный центр Неаполя уже давно исхожен путешественниками вдоль и поперек. Приглашаем раскрыть другую сторону города с панорамными лестницами, узкими улицами, уютными двориками, разноцветными граффити и висящим между домами бельем!
Неаполь в книгах Элены ФеррантеНеаполь в книгах Элены ФеррантеНеаполь в книгах Элены Ферранте
40 за человека
2.5 часа
Авторская прогулка по знаковым местам из романов мирового бестселлера — «Неаполитанского квартета»
В четырех книгах писательница рассказывает не только о дружбе двух девочек из бедных кварталов, но и показывает несколько десятилетий из истории Италии и самого Неаполя. На прогулке вы откроете атмосферные места, где происходят основные действия романов, и взглянете на город с совершенно нового ракурса — глазами персонажей Ферранте.
Необыкновенный Неаполь с водыНеобыкновенный Неаполь с водыНеобыкновенный Неаполь с воды
скидка10%
€170
153 за экскурсию
1 час
Открыть истории, легенды и панорамы знаковых мест в морском путешествии по Неаполитанскому заливу
В поездке на лодке вы взглянете на живописные острова Мегариде и Капри, ошеломительное Амальфитанское побережье и берега Сорренто, грозный Везувий и памятники Неаполя. Познакомитесь с историей города, архитектурой его замков, дворцов и вилл. Услышите истории об Одиссее и Айвазовском, а также откроете секреты спагетти алла вонголе.

Выбирайте и другие экскурсии в Неаполе

ГастрономическиеНеобычные маршрутыКапелла Сан-СевероЗамок Сант-ЭльмоВсеИндивидуальныеОбзорныеМода и винтажГеркуланумКастель-дель-ОвоКаприГрупповыеМастер-классыСо скидкойЗа городомВ другой городСанта-КьяраКоролевский дворец в КазертеНа автомобилеИстория и архитектураПомпеиГалерея УмбертоАмальфитанское побережьеПешкомНа автобусеНа кораблике