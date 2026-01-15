Приглашаем вас в увлекательное путешествие, где вы сможете одновременно прикоснуться к древней истории и мощи природы.
Экскурсия включает в себя восхождение на легендарный вулкан Везувий, откуда открываются захватывающие дух виды на
Экскурсия включает в себя восхождение на легендарный вулкан Везувий, откуда открываются захватывающие дух виды на
6 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Восхождение на действующий вулкан
- 🏛 Прогулка по древним Помпеям
- 🌄 Потрясающие виды на Неаполь и острова
- 🍕 Возможность попробовать неаполитанскую пиццу
- 🍷 Дегустация местных вин
- 🎶 Слушание знаменитой песни Funiculi Funicula
Что можно увидеть
- Везувий
- Помпеи
- Национальный парк Везувий
- Фуникулёр Везувия
- Морские ворота Помпеи
Описание экскурсии
Программа из двух частей:
- Восхождение на Везувий. Подробное описание: здесь.
- Экскурсия по Помпеям.
Если вкратце, то вам предстоит:
- посетить национальный парк и насладиться потрясающими видами на Неаполь, Капри, Искья и Прочида.
- подняться на действующий вулкан, заглянуть в жерло и увидеть сероводородные выбросы (фумаролы).
- дойти до конечной станции первого в мире фуникулёра, построенного на вулкане.
- послушать знаменитую песню Funiculi Funicula, посвящённую фуникулёру.
- увидеть Помпеи с высоты птичьего полёта.
- попробовать неаполитанскую пиццу или продегустировать местные сорта вин на склонах Везувия (опционально, по запросу).
- побывать в Помпеях — самом известном археологическом музее под открытым небом.
- окунуться в атмосферу античного времени и оценить интерьеры, планировку роскошных домов и вилл, театры, термы, пекарни и многое другое.
- получить ответы на все вопросы и узнать, как это, жить по принципу «Carpe diem»!
Организационные детали
- Национальный парк открыт: с 9:00 до 18:00 в июле и августе, с 9:00 до 17:00 в апреле, мае, июне и сентябре, с 9:00 до 16:00 в марте и октябре, с 9:00 до 15:00 с ноября по февраль.
- Трансфер на группу до 6 человек входит в стоимость экскурсии.
- Экскурсию для вас проведу я или другой лицензированный гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Шаттл с отметки 1000 метров до билетных касс — 2 €/чел.
- Входной билет в национальный парк — 11 €/чел. Детям ростом не выше 120 см. вход бесплатный.
- Входной билет в Помпеи — 18 €/чел. Детям до 18 лет бесплатно. Если экскурсия в Помпеи начинается от Морских ворот, тогда вход к билетной кассе без очереди (в высокий сезон, особенно летом, в Помпеи бывают большие очереди, поэтому вы сэкономите время и силы). При необходимости я могу заказать вам билеты онлайн на Везувий или в Помпеи. В таком случае цена 1 билета — 20€.
- Посещение семейной винодельни (по желанию) — 80 € (услуги гида + трансфер на машине 1–4 чел.). Отдельно оплачивается дегустация и лёгкий обед — 28 €/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 906 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна, я лицензированный гид-переводчик в Неаполе и директор турагентства. Наша команда профессионалов с радостью покажет вам самые интересные места региона Кампания и расскажет о них увлекательные факты. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Оказались на несколько дней семьёй в Неаполе. Был один день на экскурсию. Всем хотелось увидеть и Везувий и Помпеи. Нашел эту экскурсию у этого гидв. За нами приехали на комфортабельной машине вовремя. Посетили сначала Помпеи, потом поднялись на Везувий, и закончили обедом в замечательном панорамном ресторане. День провели отлично, все посмотрели. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
благодарим нашего гида Руслана и Татьяну за организацию и проведение замечательного путешествия из неаполя в солнечные Помпеи и восхождения на величественный Везувий! все очень четко, на нашу группу в 5
Вам был полезен этот отзыв?
Огромное спасибо Руслану и Татьяне. Восхитительная экскурсия.
За 5-6 часов смогли вдоволь нагуляться по Помпеи, послушать интересные истории о жизни древнего города, а потом еще и подняться на Везувий и заглянуть в кратер вулкана. Очень интересно, не скучно, с вниманием к деталям. Обязательно в следующую поездку свяжемся с Татьяной и Русланом.
За 5-6 часов смогли вдоволь нагуляться по Помпеи, послушать интересные истории о жизни древнего города, а потом еще и подняться на Везувий и заглянуть в кратер вулкана. Очень интересно, не скучно, с вниманием к деталям. Обязательно в следующую поездку свяжемся с Татьяной и Русланом.
Вам был полезен этот отзыв?
Если вы хотите приготовить успеть впечатлиться Везувием, посмотреть Помпеи и влюбится в Неаполь, то вам точно к Татьяне и ее мужу. Ну просто великолепно провели день, интересный рассказ с сопровождением
Вам был полезен этот отзыв?
Огромное спасибо Руслану!!!! Прекрасная экскурсия на Везувий и в Помпеи. Много интересной, новой информации и прекрасных впечатлений. И все в комфорте, что для нас немаловажно!!!
Вам был полезен этот отзыв?
С нами был Руслан, очень доброжелательный и знающий. Было очень интересно!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Неаполя
Похожие экскурсии на «Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям»
Индивидуальная
до 6 чел.
Везувий и Помпеи: история и легенды
Погрузитесь в историю Везувия и Помпеев, узнайте уникальные факты и насладитесь великолепными видами
Сегодня в 11:30
17 авг в 08:30
от €860 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Неаполя - в античную Капую
Исследуйте древнюю Капую, известную как «Второй Рим». Узнайте о восстании Спартака, посетите музей гладиаторов и храм Митры. Незабываемое путешествие в историю
Начало: На площади Гарибальди
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Восхождение на Везувий
Насладиться живописными панорамами Неаполя и заглянуть в кратер действующего вулкана
Начало: Помпеи
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €245 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Эрколано-город, носящий имя Геркулеса
История города, разрушенного извержением вулкана - экскурсия в музей раскопок
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от €190 за всё до 10 чел.
от €650 за экскурсию