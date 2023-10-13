Покорить дремлющий вулкан и увидеть разрушенный им античный город
Приглашаем вас за одну экскурсию увидеть два знаковых места близ Неаполя — Везувий и Помпеи.
Причина и следствие, которые напомнят вам и о силе природы, неподвластной человеку, и о высоком уровне развития античных городов.
Вы подниметесь к жерлу вулкана и полюбуетесь видами, прогуляетесь по Помпеям и узнаете о прошлом этого места.
Причина и следствие, которые напомнят вам и о силе природы, неподвластной человеку, и о высоком уровне развития античных городов.
Вы подниметесь к жерлу вулкана и полюбуетесь видами, прогуляетесь по Помпеям и узнаете о прошлом этого места.
Ближайшие даты:
13
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14
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окт
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Программа из двух частей:
- Восхождение на Везувий. Подробное описание: здесь.
- Экскурсия по Помпеям.
Если вкратце, то вам предстоит:
- посетить национальный парк и насладиться потрясающими видами на Неаполь, Капри, Искья и Прочида.
- подняться на действующий вулкан, заглянуть в жерло и увидеть сероводородные выбросы (фумаролы).
- дойти до конечной станции первого в мире фуникулёра, построенного на вулкане.
- послушать знаменитую песню Funiculi Funicula, посвящённую фуникулёру.
- увидеть Помпеи с высоты птичьего полёта.
- попробовать неаполитанскую пиццу или продегустировать местные сорта вин на склонах Везувия (опционально, по запросу).
- побывать в Помпеях — самом известном археологическом музее под открытым небом.
- окунуться в атмосферу античного времени и оценить интерьеры, планировку роскошных домов и вилл, театры, термы, пекарни и многое другое.
- получить ответы на все вопросы и узнать, как это, жить по принципу «Carpe diem»!
Организационные детали
- Национальный парк открыт: с 9:00 до 18:00 в июле и августе, с 9:00 до 17:00 в апреле, мае, июне и сентябре, с 9:00 до 16:00 в марте и октябре, с 9:00 до 15:00 с ноября по февраль.
- Трансфер на автомобиле не входит в стоимость экскурсии. Вы можете добраться самостоятельно до Везувия, до уровня 1000 метров, а наш гид встретит вас на паркинге Parkingsuviо. При заказе трансфера (1–4 чел.) Неаполь — Везувий — Помпеи — Неаполь через нас, его стоимость будет 280 €, включая парковку на Везувии и в Помпеях. Стоимость трансфера на минивэне или автобусе рассчитывается отдельно по запросу.
- Экскурсию для вас проведу я или другой лицензированный гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Шаттл с отметки 1000 метров до билетных касс — 2 €/чел.
- Входной билет в национальный парк — 11 €/чел. Детям ростом не выше 120 см. вход бесплатный.
- Входной билет в Помпеи — 16 €/чел. Детям до 18 лет бесплатно. Если экскурсия в Помпеи начинается от Морских ворот, тогда вход к билетной кассе без очереди (в высокий сезон, особенно летом, в Помпеи бывают большие очереди, поэтому вы сэкономите время и силы).
- Посещение семейной винодельни (по желанию) — 80 € (услуги гида + трансфер на машине 1–4 чел.). Отдельно оплачивается дегустация и лёгкий обед — 28 €/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Tania — ваша команда гидов в Неаполе
Провели экскурсии для 238 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна, я лицензированный гид-переводчик в Неаполе и директор турагентства. Наша команда профессионалов с радостью покажет вам самые интересные места региона Кампания и расскажет о них увлекательные факты. До скорой встречи!
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