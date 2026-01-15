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Неапольский залив, и посещение Помпей - города, остановленного во времени извержением Везувия.



Вас ждет незабываемое приключение по склонам вулкана, где вы сможете увидеть фумаролы и дойти до места, где когда-то действовал первый фуникулер.



После восхождения на вулкан вы отправитесь в Помпеи, чтобы исследовать улицы и дома, которые были погребены под слоем пепла более двух тысяч лет назад.



Экскурсия предоставит вам возможность узнать, как жили люди в эпоху Римской империи, и представить жизнь по принципу «Carpe diem».



Наш опытный гид расскажет вам обо всех тонкостях жизни античных жителей и о секретах, которые хранит вулкан. Подарите себе день, полный открытий и ярких впечатлений