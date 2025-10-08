Добро пожаловать на мастер-класс по приготовлению неаполитанской пиццы! Участники узнают, как замешивать тесто вручную, раскатывать его и добавлять традиционные ингредиенты. Под руководством опытного пиццайоло, каждый сможет приготовить классическую пиццу «Маргарита» и насладиться ею в дружной компании. Также в программу входит дегустация закусок и получение диплома пиццайоло. Это уникальная возможность прикоснуться к культуре Неаполя и получить незабываемые впечатления

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание мастер-класса

Приятное начало

Вы попробуете классическую неаполитанскую закуску — брускетту с помидорами «Сан-Марцано», моцареллу, домашний хлеб и оливковое масло первого отжима. А затем наденете фартуки и приступите к приготовлению пиццы!

Под руководством харизматичного пиццайоло:

Вы замешаете тесто вручную и узнаете, как добиться правильной консистенции и почему важно время подъёма

Раскатаете тесто, выложите соус из помидоров «Сан-Марцано», добавите моцареллу и базилик. Всё по традиции неаполитанской «Маргариты»!

Отправите пиццу в дровяную печь. Несколько минут — и она будет готова

А что потом?

Сядем за стол — и попробуем то, что вы приготовили своими руками. В подарок вы получите диплом пиццайоло. И конечно, сделаете фото на память — с мукой на руках и довольным лицом.

Организационные детали

Мастер-класс проходит в пиццерии в сердце Неаполя.

Что входит в стоимость