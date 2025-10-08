Мои заказы

Мастер-класс по приготовлению неаполитанской пиццы

Окунитесь в атмосферу неаполитанской пиццерии и приготовьте пиццу под руководством опытного пиццайоло. Увлекательный процесс и вкусный результат гарантированы
Добро пожаловать на мастер-класс по приготовлению неаполитанской пиццы! Участники узнают, как замешивать тесто вручную, раскатывать его и добавлять традиционные ингредиенты.

Под руководством опытного пиццайоло, каждый сможет приготовить классическую пиццу «Маргарита» и насладиться ею в дружной компании. Также в программу входит дегустация закусок и получение диплома пиццайоло. Это уникальная возможность прикоснуться к культуре Неаполя и получить незабываемые впечатления
1 отзыв

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🍕 Научитесь готовить настоящую пиццу
  • 🎓 Получите диплом пиццайоло
  • 👨‍🍳 Опытный пиццайоло в помощь
  • 🍽️ Вкусная дегустация закусок
  • 📸 Фото на память с мукой на руках
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 11:00, 13:30, 17:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Пиццерия в сердце Неаполя

Описание мастер-класса

Приятное начало

Вы попробуете классическую неаполитанскую закуску — брускетту с помидорами «Сан-Марцано», моцареллу, домашний хлеб и оливковое масло первого отжима. А затем наденете фартуки и приступите к приготовлению пиццы!

Под руководством харизматичного пиццайоло:

  • Вы замешаете тесто вручную и узнаете, как добиться правильной консистенции и почему важно время подъёма
  • Раскатаете тесто, выложите соус из помидоров «Сан-Марцано», добавите моцареллу и базилик. Всё по традиции неаполитанской «Маргариты»!
  • Отправите пиццу в дровяную печь. Несколько минут — и она будет готова

А что потом?

Сядем за стол — и попробуем то, что вы приготовили своими руками. В подарок вы получите диплом пиццайоло. И конечно, сделаете фото на память — с мукой на руках и довольным лицом.

Организационные детали

Мастер-класс проходит в пиццерии в сердце Неаполя.

Что входит в стоимость

  • Брускетта, помидоры, моцарелла, хлеб, оливковое масло
  • Все необходимые продукты и кухонное оборудование
  • Ваша пицца — на обед или ужин
  • Один напиток (алкогольный или безалкогольный)
  • Диплом пиццайоло

ежедневно в 11:00, 13:30, 17:30 и 20:00

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Взрослый€47
Дети от 4 до 11€39
Младенцы от 0 до 3Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Via delle Zite
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 13:30, 17:30 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Риккардо
Риккардо — Организатор в Неаполе
Провёл экскурсии для 97 туристов
Наше агентство с 2018 года помогает путешественникам исследовать Неаполь и Кампанию. Мы работаем профессионально и с большой любовью относимся к региону. Наш проект родился из желания открывать Неаполь через аутентичный опыт.
читать дальше

Мы стремимся к тому, чтобы вы почувствовали себя здесь как местные жители. Поэтому у нас работают только опытные гиды и повара, которые любят и чтут неаполитанские традиции. Наши экскурсии разработаны таким образом, чтобы вы получили самые вдохновляющие впечатления. Мы предлагаем частные микроавтобусы, входные билеты без очередей, многоязычных гидов и всё необходимое, чтобы поездки и экскурсии стали комфортными и увлекательными. Будем рады составить индивидуальный маршрут, который продемонстрирует внутренние районы Кампании, древние археологические памятники и местные гастрономические изыски.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
1
4
3
2
1
Владимир
Владимир
8 окт 2025
Виктор отлично провел мастер-класс. Интпресно и позновательно. Пицца получилпсь действительно достойная. Рекомендую.

Входит в следующие категории Неаполя

