Добро пожаловать на мастер-класс по приготовлению неаполитанской пиццы! Участники узнают, как замешивать тесто вручную, раскатывать его и добавлять традиционные ингредиенты.
Под руководством опытного пиццайоло, каждый сможет приготовить классическую пиццу «Маргарита» и насладиться ею в дружной компании. Также в программу входит дегустация закусок и получение диплома пиццайоло. Это уникальная возможность прикоснуться к культуре Неаполя и получить незабываемые впечатления
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍕 Научитесь готовить настоящую пиццу
- 🎓 Получите диплом пиццайоло
- 👨🍳 Опытный пиццайоло в помощь
- 🍽️ Вкусная дегустация закусок
- 📸 Фото на память с мукой на руках
Что можно увидеть
- Пиццерия в сердце Неаполя
Описание мастер-класса
Приятное начало
Вы попробуете классическую неаполитанскую закуску — брускетту с помидорами «Сан-Марцано», моцареллу, домашний хлеб и оливковое масло первого отжима. А затем наденете фартуки и приступите к приготовлению пиццы!
Под руководством харизматичного пиццайоло:
- Вы замешаете тесто вручную и узнаете, как добиться правильной консистенции и почему важно время подъёма
- Раскатаете тесто, выложите соус из помидоров «Сан-Марцано», добавите моцареллу и базилик. Всё по традиции неаполитанской «Маргариты»!
- Отправите пиццу в дровяную печь. Несколько минут — и она будет готова
А что потом?
Сядем за стол — и попробуем то, что вы приготовили своими руками. В подарок вы получите диплом пиццайоло. И конечно, сделаете фото на память — с мукой на руках и довольным лицом.
Организационные детали
Мастер-класс проходит в пиццерии в сердце Неаполя.
Что входит в стоимость
- Брускетта, помидоры, моцарелла, хлеб, оливковое масло
- Все необходимые продукты и кухонное оборудование
- Ваша пицца — на обед или ужин
- Один напиток (алкогольный или безалкогольный)
- Диплом пиццайоло
ежедневно в 11:00, 13:30, 17:30 и 20:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|€47
|Дети от 4 до 11
|€39
|Младенцы от 0 до 3
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Via delle Zite
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 13:30, 17:30 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Риккардо — Организатор в Неаполе
Провёл экскурсии для 97 туристов
Наше агентство с 2018 года помогает путешественникам исследовать Неаполь и Кампанию. Мы работаем профессионально и с большой любовью относимся к региону. Наш проект родился из желания открывать Неаполь через аутентичный опыт.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Владимир
8 окт 2025
Виктор отлично провел мастер-класс. Интпресно и позновательно. Пицца получилпсь действительно достойная. Рекомендую.
