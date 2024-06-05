🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 190 отзывов Ежедневная прогулка по Неаполю: от дворцов до живых улиц Погрузитесь в атмосферу Неаполя: от величественных дворцов до живописных улиц, где бьется сердце города Начало: У фонтана Нептуна на площади Municipio Расписание: ежедневно в 15:15 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 275 отзывов Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма История и архитектура средневековых шедевров Начало: От piazza Municipio, либо от вашего отеля от € 100 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 41 отзыв Увидеть Неаполь: путешествие в сердце истории и культуры Погрузитесь в удивительный мир Неаполя, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры € 200 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 60 отзывов Помпеи - античная машина времени Окунуться в эпоху Древнего Рима и во всех деталях увидеть, как жили люди тысячи лет назад Начало: У Porta Marina Superiore € 192 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 97 отзывов Помпеи - взгляд в прошлое: индивидуальная экскурсия из Неаполя Погрузитесь в атмосферу древних Помпей, где история оживает на каждом шагу в этом городе-музее Начало: Жд вокзал по линии Circumvesuviana на Сорренто, вы... € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 158 отзывов Неаполь - любовь с первого взгляда Посетите главные святыни Неаполя, включая Кафедральный собор, усыпальницу Влада Дракулы и монастырь Сан Грегорио Армено. Полюбите этот город навсегда Начало: На площади Гарибальди € 100 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 32 отзыва Неаполь - самое интересное: путешествие по историческим местам Откройте для себя сокровища Неаполя: от древних руин до живописных улиц, где каждый уголок наполнен историей € 170 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 14 отзывов Магия неаполитанского: путешествие по историческому центру Неаполя Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя: от древних улиц до знаменитых вкусовых традиций Начало: Виа Дуомо € 200 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 15 отзывов Везувий и Помпеи: путешествие в прошлое Неаполя Погрузитесь в историю Везувия и Помпеев, узнайте уникальные факты и насладитесь великолепными видами € 800 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Экскурсия на Везувий: панорамы, история и приключения Покорите вершину Везувия, встретьтесь лицом к лицу с величием природы и узнайте тайны древних городов Начало: Помпеи € 192 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 47 отзывов Первое знакомство с Неаполем: История, культура и традиции Вас ждет увлекательное путешествие по Неаполю: от древних замков до живописных улочек, где звучит история Начало: В районе Муниципалитета € 200 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 17 отзывов Экскурсия «Эти волшебные острова»: Капри, Искья, Прочида Погрузитесь в мир красоты и уединения, посетив жемчужины Неаполитанского залива - Капри, Искья и Прочиду от € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 20 отзывов Неаполь на ладони: холм Вомеро, замок Сант Эльмо, монастырь Сан Мартино Погрузитесь в средневековую атмосферу Неаполя, исследуя его знаменитые достопримечательности Начало: Центральный вокзал € 105 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 63 отзыва Кулинарное путешествие по Неаполю: от кофе до традиционной пиццы Вкусите Неаполь: исследуйте вкусовые оттенки города на эксклюзивной гастрономической прогулке от € 100 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов Неаполь - первое свидание: от площади Муниципалитета до Везувия Приглашаем на увлекательную прогулку по Неаполю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю € 134 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Подъем на Везувий и историческая прогулка по Помпеям Познайте тайны Везувия и Помпей в одной познавательной экскурсии. История и природа встречаются, чтобы впечатлить вас € 267 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 12 отзывов Тайны и легенды Неаполя: увлекательная прогулка в мини-группе Погрузитесь в атмосферу Неаполя, открывая его историю и культуру в уютной компании единомышленников Начало: На piazza Dante Расписание: ежедневно в 09:30 € 45 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 5 отзывов Гастрономическая экскурсия по Неаполю в мини-группе Погрузитесь в гастрономическое наследие Неаполя с нашей авторской прогулкой. Попробуйте уникальные деликатесы и узнайте их историю Начало: В районе круизного порта Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00 € 40 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 38 отзывов День на Амальфитанском побережье: путешествие из Неаполя Проведите незабываемый день на Амальфитанском побережье, погрузитесь в красоту южной Италии Начало: Ж/д станция Мета (Сорренто) € 340 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5.5 часов 14 отзывов Экскурсия из Неаполя на Капри: вилла Сан-Микеле и панорамы Соларо Путешествие на остров Капри: откроем вместе великолепие Анакапри и завораживающие виды с горы Соларо Начало: Причал «Беверелло» Неаполь € 230 за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее Помпеи - это настоящая машина времени, уносящая нас в далёкое прошлое. Узнайте, как жили люди почти 2000 лет назад и найдите параллели с современностью Начало: У входа в Порта Марина (porta Marina) возле билетн... € 147 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Райский остров Капри: индивидуальное путешествие из Неаполя Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Капри, где вас ждут живописные тропы, исторические виллы и уникальные сады Начало: В порту Molobeverello 260 € 234 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 3 отзыва Из Неаполя - в античную Капую: гладиаторы, музеи, храм Митры Исследуйте древнюю Капую, известную как «Второй Рим». Узнайте о восстании Спартака, посетите музей гладиаторов и храм Митры. Незабываемое путешествие в историю Начало: На площади Гарибальди € 80 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 7.5 часов 9 отзывов Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье: уникальное путешествие Погрузитесь в красоту Амальфитанского побережья: от лимонных рощ Сорренто до величественного Амальфи и богемного Позитано 350 € 333 за человека

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Амальфитанское побережье: мото-путешествие с личным водителем Почувствуйте свободу на мотоцикле, путешествуя по живописным дорогам и городам Амальфитанского побережья Начало: У вашего отеля € 250 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Экскурсия «Очарование античного Неаполя»: путешествие сквозь века Путешествие по античному Неаполю - это уникальный шанс прикоснуться к истории и культуре древних цивилизаций € 200 за всё до 10 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 10 часов 7 отзывов Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города Начало: По месту вашего проживания € 250 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Неаполь: дворец Бурбонов и сады - лучше ли Версаль? Познайте величие неаполитанских Бурбонов, их роскошный дворец и сады, сравнимые с Версалем € 170 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв Экскурсия «Многогранный Неаполь»: погружение в историю города Вас ждет познавательное путешествие по Неаполю, где каждый уголок хранит свои тайны и истории € 180 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Секреты шопоголика: индивидуальная экскурсия по шоппингу в Неаполе Любите моду и хотите найти эксклюзивные вещи по выгодным ценам? Индивидуальная экскурсия по шоппингу в Неаполе - это то, что вам нужно € 80 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Экскурсия в Эрколано: следы античности в тени Везувия Путешествие в прошлое: Эрколано ждет вас, чтобы раскрыть свои тайны и историю, замурованную веками € 150 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 4 часа 15 отзывов Кулинарный мастер-класс в Неаполе: гастрономическое путешествие Погрузитесь в атмосферу настоящей неаполитанской кухни, узнайте секреты приготовления и насладитесь вкусами Италии от € 160 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Индивидуальная экскурсия: Археологический музей Неаполя - погружение в историю Погрузитесь в мир античности, исследуя богатейшие коллекции музея, начиная с эпохи Древнего Рима € 170 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Индивидуальная экскурсия за покупками в Неаполе: мода и эксклюзивы Ваш личный гид по миру моды Неаполя: от эксклюзивных бутиков до выгодных аутлетов. Погрузитесь в шопинг без языковых барьеров Начало: Piazza Municipio или отель клиента от € 100 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 2 отзыва Фотопрогулка по Неаполю: запечатлейте лучшие моменты вашего путешествия Фотопрогулка по живописным улочкам Неаполя, где вас ждут замок, площадь и исторический район. Поймайте счастливые моменты и узнайте интересные истории € 200 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Неаполь, amore mio: путешествие по душе Италии Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя, где каждый уголок наполнен историей и современностью € 240 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 2 часа Сокровища Археологического музея Неаполя: путешествие в прошлое Откройте для себя мир древних цивилизаций через уникальные экспонаты Археологического музея Неаполя Начало: У входа в Археологический музей € 192 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Экскурсия: Капелла Сан-Северо и древний Неаполь - путешествие в историю Откройте для себя тайны Капеллы Сан-Северо и пройдитесь по историческим улочкам Неаполя, встречая его культуру и традиции Начало: Около капеллы € 192 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Сокровищница Святого Януария: экскурсия с личным гидом в Неаполе Погрузитесь в историю Неаполя, узнайте тайны Сокровищницы Святого Януария и насладитесь красотой города Начало: У Музея религиозных реликвий € 192 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Неапольский путь Марадоны: экскурсия по футбольным святыням Почувствуйте дух футбола в Неаполе, идя по следам великого Марадоны в рамках индивидуальной экскурсии € 165 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 4.5 часа Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности 300 € 270 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа Неаполитанский калейдоскоп: уникальная прогулка по городу Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок Начало: В районе станции метро «Муниципалитет» € 165 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚢 На пароме Индивидуальная 4.5 часа Из Неаполя на колоритный остров Прочида: путешествие в аутентичность Погрузитесь в атмосферу неспешной жизни и красочных пейзажей на экскурсии по острову Прочида из Неаполя Начало: В порту Беверелло € 360 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Сокровенные уголки Неаполя: путешествие по уникальным местам города Погрузитесь в атмосферу настоящего Неаполя, исследуя его узкие улочки, цветные граффити и исторические лестницы € 125 за всё до 10 чел.