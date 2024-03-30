Экскурсии в помещении Неаполя

Найдено 3 экскурсии в категории «В помещении» в Неаполе на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Неаполитанская кухня и кулинарный мастер-класс
4 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кулинарный мастер-класс в Неаполе: гастрономическое путешествие
Погрузитесь в атмосферу настоящей неаполитанской кухни, узнайте секреты приготовления и насладитесь вкусами Италии
10 июн в 09:30
11 июн в 09:30
от €160 за всё до 5 чел.
Мастер-класс по приготовлению пасты в Неаполе
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс по приготовлению пасты в Неаполе
Научиться готовить равиоли и тальятелле под руководством шефа - и поужинать в приятной компании
Начало: На Via delle Zite
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:30 и 17:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:00
€45 за человека
Мастер-класс по приготовлению неаполитанской пиццы
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс по приготовлению пиццы
Окунитесь в атмосферу неаполитанской пиццерии и приготовьте пиццу под руководством опытного пиццайоло. Увлекательный процесс и вкусный результат гарантированы
Начало: На Via delle Zite
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:30, 17:30 и 20:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€47 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    30 марта 2024
    Неаполитанская кухня и кулинарный мастер-класс
    Было очень вкусно и душевно. Попробуем повторить дома. И после класса мы получили потрясающую прогулку вдоль моря.
  • Y
    Yulia
    8 сентября 2023
    Неаполитанская кухня и кулинарный мастер-класс
    Мне очень понравилось. Было вкусно, интересно и очень приятно. Буду рекомендовать дальше.
  • Т
    Татьяна
    20 мая 2023
    Неаполитанская кухня и кулинарный мастер-класс
    Рекомендую, причем очень настоятельно. Уникальная возможность за несколько часов понять душу местного населения, естественно через кулинарные обычаи. Мы моментально настроились на
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    одну волну с Катериной, получили ответы на все интересующие нас вопросы, приготовили потрясающие вкусный обед и увезли с собой неоценимые знания о секретах итальянской кухни. На волне вдохновениЯ приготовили аналог из местных продуктов дома. Надо сказать, получилось неплохо! Одно из незабываемых приключений в удивительном Неаполе! ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «В помещении»

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  1. Самое главное
  2. Везувий
  3. Галерея Умберто
  4. Капелла Сан-Северо
  5. Амальфитанское побережье
  6. Кастель-дель-Ово
  7. Санта-Кьяра
  8. Замок Сант-Эльмо
  9. Археологический музей
  10. Королевский дворец в Казерте
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2025
Сейчас в Неаполе в категории "В помещении" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 160. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «В помещении», 15 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август