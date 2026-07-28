8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

на киноплёнку — она передаёт все оттенки его очарования не хуже, чем случайный взгляд путешественника. Доверьтесь этой оптике, пройдите со мной по ярким местам города, и вы не только угодите внутреннему чувству прекрасного, но и познакомитесь с неаполитанскими вкусовыми пристрастиями.

Описание экскурсии

Очарование исторического центра

Вы прогуляетесь по узким декуманам и кардинам (а заодно узнаете, что это такое), и мы заведём речь о самом основании города греками, о периоде римского господства и о том, что Неаполь может рассказать о былых временах сегодня. Остановимся у особняка Сансеверо, принадлежавшего князю Раймондо ди Сангро, чтобы с этой точки окинуть взглядом величавую площадь Сан-Доменико-Маджоре. Я расскажу, кем был знаменитый князь, какова история таинственной капеллы Сансеверо и почему особняк называют проклятым. А в церкви Джезу Нуово поговорим о любимом неаполитанцами святом Джузеппе Москати.

Атмосфера Неаполя

Всем, кто прибывает в Неаполь, обязательно стоит познакомиться с его символом и главным персонажем комедии масок в её южной версии — Пульчинеллой, нос которого вы сможете потереть на удачу. Вы вспомните эпизоды из кино, связанные с городом, в котором играли Софи Лорен и Марчелло Мастрояни, узнаете легенду о чудесах на крови святого Януария и увидите современные граффити и старые мастерские неаполитанских ремесленников. А напоследок выпьете чашечку крепкого эспрессо по-неаполитански, попробуете ромовую бабу, ликер лимончелло, и, если захотите, то и знаменитую пиццу Маргарита.

Организационные детали

Дополнительные расходы — кофе и сладости (по желанию).