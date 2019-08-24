8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Декуманы и кардины, кинематографичный колорит города и лимончелло

Мария
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Мария – ваш гид
Неаполь — это город, в котором невероятно приятно теряться.

Тут всё удивительно эстетично: кружево из камня, маленькие церквушки с большой историей, узенькие переулки и дух времени.

Возможно, поэтому город так любят снимать на киноплёнку — она передаёт все оттенки его очарования не хуже, чем случайный взгляд путешественника.

Доверьтесь этой оптике, пройдите со мной по ярким местам города, и вы не только угодите внутреннему чувству прекрасного, но и познакомитесь с неаполитанскими вкусовыми пристрастиями.
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча виа Дуомо
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Магия неаполитанского
Магия неаполитанского

Что вас ожидает

Очарование исторического центра
Вы прогуляетесь по узким декуманам и кардинам (а заодно узнаете, что это такое), и мы заведём речь о самом основании города греками, о периоде римского господства и о том, что Неаполь может рассказать о былых временах сегодня. Остановимся у особняка Сансеверо, принадлежавшего князю Раймондо ди Сангро, чтобы с этой точки окинуть взглядом величавую площадь Сан-Доменико-Маджоре. Я расскажу, кем был знаменитый князь, какова история таинственной капеллы Сансеверо и почему особняк называют проклятым. А в церкви Джезу Нуово поговорим о любимом неаполитанцами святом Джузеппе Москати.

Атмосфера Неаполя
Всем, кто прибывает в Неаполь, обязательно стоит познакомиться с его символом и главным персонажем комедии масок в её южной версии — Пульчинеллой, нос которого вы сможете потереть на удачу. Вы вспомните эпизоды из кино, связанные с городом, в котором играли Софи Лорен и Марчелло Мастрояни, узнаете легенду о чудесах на крови святого Януария и увидите современные граффити и старые мастерские неаполитанских ремесленников. А напоследок выпьете чашечку крепкого эспрессо по-неаполитански, попробуете ромовую бабу, ликер лимончелло, и, если захотите, то и знаменитую пиццу Маргарита.

Организационные детали

Дополнительные расходы — кофе и сладости (по желанию).

Магия неаполитанского
Магия неаполитанского
Магия неаполитанского
Магия неаполитанского
Магия неаполитанского
Магия неаполитанского
Магия неаполитанского
Магия неаполитанского
Магия неаполитанского
Магия неаполитанского
Магия неаполитанского
Магия неаполитанского
Магия неаполитанского
Магия неаполитанского

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура виа Дуомо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Я родилась и выросла в Петербурге, закончила педагогический университет им. Герцена и институт Кино и Телевидения. Моя любовь не только к языкам и литературе, но и к истории, живописи, архитектуре, археологии, музыке и кино подвигла меня на переезд в Рим, где я начала изучать историю искусства в одном из университетов. В 2010 году переехала в Неаполь, где живу в старинном особняке Palazzo Sansevero, принадлежавшем в XVIII веке изобретателю, алхимику, магистру неаполитанской масонской ложи, князю Раймондо Ди Сангро. Выходя на балкон, говорить Везувию «Доброе утро!» и слышать колокола церкви Сан Доменико Маджоре, а вечером видеть из окна, как подсвечиваются фрески каппеллы Сан Северо. Выходя на площадь, чувствовать аромат каппучино и свежеиспеченных круасанов. Быть счастливым в этом краю, который римляне назвали «Campania Felix — Счастливая Земля». Именно такой Неаполь я хочу показать путешественникам: с богатой историей, традициями, музыкой и искусством. Тем, кто любознателен и любопытен, кто готов познакомиться с чем-то «особенным», этот город распахнет свои объятия и покорит гостеприимством и теплотой, своей кухней — знаменитой пиццей и кофе, вином и сладостями.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 августа 2019
Все прошло отлично, дети были увлечены в историю не меньше взрослых. Рекомендую)
25 июля 2019
Добротная, отлично продуманная программа, которая сочетает рассказы об истории и магии, быте и кулинарных пристрастиях неаполитанцев. Спасибо Марии за интересную экскурсию!
13 июля 2019
Огромное спасибо Марии, которая смогла трансформировать шок первого впечатления о Неаполе во влюбленность в этот город. Рекомендуем!
11 июня 2019
Очень рекомендуемая экскурсия для того что увидеть и понять Неаполь!!! После этой экскурсии поменялось мнение о этом городе в лучшую сторону. За это спасибо гиду огромное!
2 марта 2019
Был в Неаполе проездом (с женой и её сестрой). Просил Марию провести экскурсию по Неаполю так, чтобы сделать акцент на его контрастах (мои спутницы были в Неаполе впервые). Историю и современность, изысканность и запущенность и т.д. Мария справилась с задачей замечательно.
В подобных ситуациях, помимо профессиональных навыков (знание предмета, умение быть информативным и при этом нескучным и пр.), очень важен уровень гида.
Показалось, что Мария не только знающий, но и достаточно "умный" гид. Неплохо чувствует своих экскурсантов, реагирует на их запросы и особенности (возраст, интересы и т.д.) и учитывает их по ходу экскурсии.
Время пролетело, как говорится, незаметно. Забредали в такие места, куда сами вряд ли попали бы, а попав, не поняли бы, где это и что это. Отличный вариант для того, чтобы получить максимум впечатлений и ощущений.

Мария, спасибо.
Мои рекомендации.
Ekaterina
4 сентября 2018
Мы попросили замену материала - надоели все эти короли/замки и т.п. И Мария рассказала о современном Неаполе - получилось замечательно. Мы смотрели за работой пиццаелов, разглядывали на домах банты рождения и плакаты смерти, фотографировали непаолитанок, поднимающих корзины с продуктами на балконы прямо с улицы, обсуждали особенности образования и здравоохранения в стране, спускались на необычные станции метро, заглядывали в квартиры местных жителей. Впечатлений масса. Экскурсией остались очень довольны. Спасибо Марии!
17 марта 2018
я осталась очень довольно от проведенной экскурсии в Неаполе. Программа хорошо была продуманна, интересной. Мария очень отзывчивый человек. Всем рекомендую!!
15 марта 2018
Огромное СПАСИБО Марии за информативную и, главное, увлекательную экскурсию по центру Неаполя! Да прибудет с нами Шо-шо! 😆

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