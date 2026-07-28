8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы прогуляетесь по узким декуманам и кардинам (а заодно узнаете, что это такое), и мы заведём речь о самом основании города греками, о периоде римского господства и о том, что Неаполь может рассказать о былых временах сегодня. Остановимся у особняка Сансеверо, принадлежавшего князю Раймондо ди Сангро, чтобы с этой точки окинуть взглядом величавую площадь Сан-Доменико-Маджоре. Я расскажу, кем был знаменитый князь, какова история таинственной капеллы Сансеверо и почему особняк называют проклятым. А в церкви Джезу Нуово поговорим о любимом неаполитанцами святом Джузеппе Москати.
Атмосфера Неаполя
Всем, кто прибывает в Неаполь, обязательно стоит познакомиться с его символом и главным персонажем комедии масок в её южной версии — Пульчинеллой, нос которого вы сможете потереть на удачу. Вы вспомните эпизоды из кино, связанные с городом, в котором играли Софи Лорен и Марчелло Мастрояни, узнаете легенду о чудесах на крови святого Януария и увидите современные граффити и старые мастерские неаполитанских ремесленников. А напоследок выпьете чашечку крепкого эспрессо по-неаполитански, попробуете ромовую бабу, ликер лимончелло, и, если захотите, то и знаменитую пиццу Маргарита.
Организационные детали
Дополнительные расходы — кофе и сладости (по желанию).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Виа Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 1313 туристов
Я родилась и выросла в Петербурге. Закончила педагогический университет им. Герцена по специальности «русский язык и литература», а также институт кино и телевидения. Моя любовь не только к языкам, литературе, читать дальшеуменьшить
но и к истории, живописи, архитектуре, археологии, музыке, кино сподвигла меня на переезд в Рим, где я начала изучать историю искусства в университете Roma Tre. В 2010 году переехала в Неаполь, где живу в доме конца 19 века на одной из главных улиц города. С самого начала я взялась за более широкое профессиональное направление, чем просто экскурсовод, делая акцент на качестве и оригинальности, открывая новый и очень личный вид туризма. Я предлагаю нетривиальные маршруты и программы, полностью отвечающие пожеланиям путешественников. Уже много лет я сотрудничаю с престижными агентствами, которые доверяют мне создание и полную реализацию их путешествий в Неаполе и регионе Кампания. Показать город — несложно, помочь его «почувствовать» требует большей эмоциональности, а также знаний. Виды природных красот или монументов часто стираются в памяти, эмоции же остаются на долгое время.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Г
Герасимова
Мария сформировала маршрут исходя из наших пожеланий:город очень большой, но мы успели посмотреть и новый город, и старый. Прекрасные знания истории, четкий стуктурированный рассказ. Неаполь нам раскрылся как контрастный город, живущий сегодняшним днем и берущим от жизни лучшее👏
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Р
Рафаэль
Был в Неаполе проездом (с женой и её сестрой). Просил Марию провести экскурсию по Неаполю так, чтобы сделать акцент на его контрастах (мои спутницы были в Неаполе впервые). Историю и читать дальшеуменьшить
современность, изысканность и запущенность и т. д. Мария справилась с задачей замечательно. В подобных ситуациях, помимо профессиональных навыков (знание предмета, умение быть информативным и при этом нескучным и пр.), очень важен уровень гида. Показалось, что Мария не только знающий, но и достаточно "умный" гид. Неплохо чувствует своих экскурсантов, реагирует на их запросы и особенности (возраст, интересы и т. д.) и учитывает их по ходу экскурсии. Время пролетело, как говорится, незаметно. Забредали в такие места, куда сами вряд ли попали бы, а попав, не поняли бы, где это и что это. Отличный вариант для того, чтобы получить максимум впечатлений и ощущений.
Мария, спасибо. Мои рекомендации.
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Ekaterina
Мы попросили замену материала - надоели все эти короли/замки и т. п. И Мария рассказала о современном Неаполе - получилось замечательно. Мы смотрели за работой пиццаелов, разглядывали на домах банты читать дальшеуменьшить
рождения и плакаты смерти, фотографировали непаолитанок, поднимающих корзины с продуктами на балконы прямо с улицы, обсуждали особенности образования и здравоохранения в стране, спускались на необычные станции метро, заглядывали в квартиры местных жителей. Впечатлений масса. Экскурсией остались очень довольны. Спасибо Марии!
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Юлия
Неаполь совершенно необычный город и,если бы не замечательная Мария,боюсь,что мы были бы им разочарованы! Но благодаря эрудиции,знаниям как истории города,так и его современных проблем и жизни в нем,интересной подаче и прекрасной её форме,вся наша кампания не только впечатлила этим городом,но даже захотели посетить его ещё,чтобы узнать ещё лучше! Спасибо замечательной Марии,Гиду с большой буквы!
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Е
Елена
Мария - опытный и ответственный гид. Мы остались очень довольны экскурсией. Этот маршрут подойдет как тем, кто впервые в Неаполе, так и тем, кто уже имеет о нем некоторое представление. Поскольку кроме стандартных туристических мест по пути нас познакомили с такими "изюминками" города, о которых не пишут в путеводителях. Было действительно интересно и познавательно.
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Тамара
Мария прекрасный экскурсовод, очень интересный человек и приятный собеседник. Любит и знает Неаполь и открывает его с неожиданных сторон. А еще Мария прекрасно ладит с детьми, у нас очень любознательный ребенок, который задает 100 вопросов в минуту и на экскурсии он на все получал интересные и содержательные ответы. Очень рекомендую экскурсии Марии!
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