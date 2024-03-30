Индивидуальная
до 5 чел.
Кулинарный мастер-класс в Неаполе: гастрономическое путешествие
Погрузитесь в атмосферу настоящей неаполитанской кухни, узнайте секреты приготовления и насладитесь вкусами Италии
10 июн в 09:30
11 июн в 09:30
от €160 за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс по приготовлению пасты в Неаполе
Научиться готовить равиоли и тальятелле под руководством шефа - и поужинать в приятной компании
Начало: На Via delle Zite
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:30 и 17:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:00
€45 за человека
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс по приготовлению пиццы
Окунитесь в атмосферу неаполитанской пиццерии и приготовьте пиццу под руководством опытного пиццайоло. Увлекательный процесс и вкусный результат гарантированы
Начало: На Via delle Zite
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:30, 17:30 и 20:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€47 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья30 марта 2024Было очень вкусно и душевно. Попробуем повторить дома. И после класса мы получили потрясающую прогулку вдоль моря.
- YYulia8 сентября 2023Мне очень понравилось. Было вкусно, интересно и очень приятно. Буду рекомендовать дальше.
- ТТатьяна20 мая 2023Рекомендую, причем очень настоятельно. Уникальная возможность за несколько часов понять душу местного населения, естественно через кулинарные обычаи. Мы моментально настроились на
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Мастер-классы»
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Сейчас в Неаполе в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 160. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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