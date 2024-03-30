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одну волну с Катериной, получили ответы на все интересующие нас вопросы, приготовили потрясающие вкусный обед и увезли с собой неоценимые знания о секретах итальянской кухни. На волне вдохновениЯ приготовили аналог из местных продуктов дома. Надо сказать, получилось неплохо! Одно из незабываемых приключений в удивительном Неаполе! ❤️