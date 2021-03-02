Страной солнца, красоты, искусства и радости является Италия. Туристов она привлекает морем, удивительной природой, необыкновенными продуктами питания и приготовленными из них блюдами, насладиться которыми, в полной мере, не получиться больше нигде, а также шоппингом и экскурсиями. Каждый едет сюда с определенной целью, которая может заключаться в тихом или активном отдыхе или в развлечениях, что оказывает влияние на выбор места остановки туристов.

Умбрия

Умбрия

Италия известна своими оливковыми деревьями, из плодов которых изготавливается масло. Продукт является основным ингредиентом итальянской кухни, а также поставляется на рынки других стран. Приобретя масло через магазин итальянских продуктов можно окунуться в атмосферу Умбрии, где много оливковых деревьев, виноградников и больших лесов. Много сортов оливок предназначены для употребления в пищу, а не для изготовления масла. Их используют для приготовления традиционных блюд. В Москве оливковые масла высшего качества из Италии, можно приобрести в магазине итальянских продуктов.

В Умбрии отсутствует прямой выход к морю. Люди сюда едут насладиться природой и архитектурой, а также достопримечательностями со времен позднего палеолита.

Бибионе

Огромные пляжи в Бибионе

Несмотря на то, что Бибионе отнесен в категорию престижного адриатического курорта, русских туристов здесь не очень много. Город расположен на границе с Винето и Линьяно, что открывает дополнительные экскурсионные возможности. Район идеален для тихого пляжного отдыха, в том числе и с маленькими детьми. Берег моря здесь песчаный, заход в него пологий, а прибрежная полоса широкая.

Монелья

Монелья

Городок располагается в окруженной двумя высокими мысами бухте. На них расположены сосновые рощи. Местность практически не обжитая местным населением. Кроме пляжного отдыха туристам здесь могут быть интересны достопримечательности – разнообразная храмовая архитектура и фортификационные сооружения.

Дзоальи

Вилла в Дзоальи у побережья

Расположенный в районе провинции Генуи в заливе Тигуллио городок раскрывает перед туристами возможности тихого пляжного отдыха. Пляжи располагаются по всей его протяженности. Они каменистые и окружены скалами. Любители песчаного побережья, а также семьи с детьми посещают пляж Поццетто. На дне моря установлена статуя Морской Богоматери, которой в августе устраивают праздники с шествиями с факелами и зрелищными фейерверками. Место отдыха идеальное для плавания с аквалангом.Из достопримечательностей здесь можно отметить необычные фасады домов, церкви и дозорные башни.

Диано-Марина

Диано-Марина

Особенностью городка являются его расположение среди холмистых местностей и протекаемой по его центральной части речки San Pietro, впадаемой в Лигурийское море. Зрелищности добавляют пересекаемые ее пешеходные переходы, автострада и железная дорога.

Протяженность песчаной пляжной прибрежной линии составляет свыше 3,5 км. Вход в воду плавный. Глубина от мелководья разделяется каменными награждениями природного происхождения. За портом сразу глубоко, чем пользуются любители глубинного плавания и дайвинга.

Основные занятия туристов – купание в море, солнечные ванны и кормление лебедей. Здесь также можно посетить парки, музеи, библиотеки и различные концерты, которые организуются на побережье.

Выводы