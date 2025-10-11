Венецианская Биеннале 2025 - уникальная возможность посетить крупнейшее международное событие в мире искусства и архитектуры. В этом году участие принимают 66 стран и 750 специалистов. Только на время Биеннале открываются
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Эксклюзивный доступ к закрытым локациям
- 🕌 Посещение национальных павильонов
- 📚 Уникальные мастер-классы и презентации
- 🌍 Международные участники и экспозиции
- 👩🎨 Экспертное сопровождение
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Венецианский архитектурный университет
- Закрытый дворик монастыря
- Храм
- Книжный магазин
- Palazzo Franchetti
Описание экскурсии
В Биеннале в этом году принимают участие 66 стран, а в основной выставке — 750 специалистов, среди которых не только архитекторы и инженеры, но и математики, климатологи, философы, художники, программисты и даже фермеры и повара. Я сама член Творческого союза художников и лично знакома с некоторыми участниками Биеннале 2025.
Мы посетим:
- Венецианский архитектурный университет — побываем в аудиториях, в которых расположились независимые участники Биеннале
- Закрытый дворик монастыря и увидим национальный павильон Болгарии
- Храм, который открыли специально под скульптурную композицию художницы из Чехии. Её работы здесь находятся в окружении произведений венецианского Возрождения и Барокко
- Один из старейших книжных магазинов Венеции и его склад — с недавнего времени в этом уютном месте проводят мастер-классы и презентации новых книг. Сейчас здесь павильон Гренады
- Palazzo Franchetti, откуда открывается чудесный вид на Большой канал. Здесь будем любоваться современной архитектурой Египта, Катара, Индии, Пакистана. Во дворце рассмотрим детали венецианского декора, произведений искусства: люстры с острова Мурано, мрамор.
- Некоторые другие локации, которые раскрывают содержание Биеннале и её связь с современной жизни Венеции
Я расскажу:
- Об истории создания Венецианской биеннале
- Актуальных темах Биеннале этого года
- Почему архитектурная Биеннале проходит раз в два года и что особенного в нынешней 19
- Как архитектура реагирует на вызовы климата и кто её проектирует сегодня
- И многом другом
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кому интересна тема биеннале этого года: Intelligens. Natural. Artificial. Collective («Интеллект. Естественный. Искусственный. Коллективный»). Куратор — Карло Ратти, итальянский архитектор и инженер, профессор MIT и Политехнического университета Милана, директор лаборатории Senseable City Lab
- Хочет познакомиться с миром Венецианской биеннале, а также экспертам
- Заинтересован в прогулке по обычно закрытым для осмотра локациям — многие площадки открыты специально под Биеннале
Организационные детали
- 19 Международная архитектурная биеннале проходит в Венеции с 10 мая до 23 ноября 2025 года
- В программу экскурсии входят только бесплатные национальные павильоны и независимые выставки и инсталляции. По запросу я организую для вас экскурсию по основной экспозиции в садах Джардини и Арсенале (условия обсудим дополнительно)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Campo della Carità
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 38 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Изначально я прошла большой путь в бизнесе. Была директором брендов TISSOT, PACO RABANNE, BOURJOIS в России, исполнительным директором ЦУМ (Курск), преподавала в Финансовом университете в Москве. ТесноЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
ольга
11 окт 2025
Очень понравилась проведенное время с Ольгой, я прямо окунулась в мир прекрасного. Время прошло не заметно, побывала там, где самостоятельно, конечно же, никогда не узнала о таких местах. .
I
Irina
30 сен 2025
Хотим выразить благодарность нашему гиду Ольге за профессионализм, интересные факты и умение создать дружескую атмосферу. Время с Ольгой, которая увлекательно познакомила нас с историей города и, конкретно, с выставкой Bienale, пролетело незаметно.
Остались только самые положительные впечатления!
Предвкушаем встречу с Ольгой при следующем посещении Венеции!
Ирина и Влад,
Словакия
Остались только самые положительные впечатления!
Предвкушаем встречу с Ольгой при следующем посещении Венеции!
Ирина и Влад,
Словакия
E
Elena
29 сен 2025
Ольга очень интересный, приятный и увлеченный гид. Экскурсия показала Венецию с более глубокой стороны и погрузила в мир мирового искусства и архитектуры Венеции.
Е
Елена
28 сен 2025
Хочу выразить благодарность Ольге за прекрасную экскурсию на Венецианской архитектурной биеннале. Благодаря её глубоким знаниям и умению интересно рассказывать, удалось по-настоящему погрузиться в атмосферу выставки и понять ключевые идеи представленных
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии из Венеции
Индивидуальная
до 5 чел.
Галерея Академии Венеции: путешествие через эпохи искусства
Погрузитесь в мир венецианской живописи, открывая шедевры Тициана, Веронезе и других мастеров в компании опытного гида
Начало: Напротив музея
Завтра в 10:30
13 ноя в 10:30
€174 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Погрузитесь в мир венецианской культуры с экскурсией по трём уникальным островам. Откройте для себя мастерство, традиции и неповторимый колорит
20 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
€265 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Понять шедевры Тициана: индивидуальная экскурсия по Венеции
Пройдите по трём районам Венеции, чтобы рассмотреть шедевры Тициана, узнать о его жизни и творчестве, а также найти скрытые смыслы на его полотнах
1 янв в 12:30
2 янв в 12:30
€329 за всё до 10 чел.