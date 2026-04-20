2 отзыва оставили туристы

Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима
Откройте для себя уникальное еврейское наследие Рима, прогуливаясь по историческим кварталам и наслаждаясь культурными сокровищами
Экскурсия по еврейскому гетто и Трастевере предлагает путешествие через века, раскрывая тайны иудейского наследия Рима.
Участники узнают о жизни еврейской общины, посетят знаменитые достопримечательности, такие как портик Октавии и Фонтан черепах.
Прогулка продолжается в Трастевере, где гости откроют для себя атмосферу местных ресторанов и церквей, включая Санта-Мария-ин-Трастевере. Эта экскурсия - уникальная возможность познакомиться с культурным вкладом евреев в историю Рима
Прогулка начнется на площади Венеции, с которой мы перейдем в колоритный район Еврейского гетто. Вы узнаете о причинах специфической застройки этого квартала, а также об античном и средневековом укладе жизни его предприимчивых обитателей: чем занимались, что ели, как развивали ремесла и торговлю. У портика Октавии я расскажу о происхождении одного из гастрономических специалитетов, который до сих пор является визитной карточкой римской еврейской кухни. Возле Фонтана черепах 16 века вы услышите интересную легенду о его создании. А также осмотрите синагогу с куполом, виднеющимся отовсюду наряду с христианскими храмами, где поговорим о ее авторе нееврейского происхождения и о том, как иудаизм сосуществовал с главной религией столицы.
Колоритный Трастевере
Затем наш путь лежит на единственный на всей реке островок-корабль Тиберина, где я познакомлю вас с древними легендами о его возникновении. Перейдя по мосту на противоположную сторону Тибра, вы окажетесь в атмосферном районе с бесчисленным количеством ресторанчиков, где обожают проводить время местные жители. Здесь продолжим разговор о еврейских переселенцах и их культурном вкладе в развитие города. Кроме того, вы посетите церковь Святой Чечилии с прекрасно сохранившимся античным фундаментом дома, где я расскажу о ее покровительнице и строжайшем уставе женского бенедектинского монастыря. И побываете в главном храме района — Санта-Мария-ин-Трастевере, построенном в середине 4 века и также дошедшем до наших дней в идеальном состоянии. В церкви вы откроете одну из самых богато украшенных мозаичных апсид в Риме, где находится едва ли не лучшее собрание древних икон города.
По желанию, в программу могут быть включены другие знаковые церкви и места Трастевере, а в завершение прогулки я помогу с выбором ресторана для обеда или ужина. Ведь именно здесь можно познакомиться с кухней настоящих римских таверн.
Организационные детали
Прогулка полностью пешеходная
Дополнительных расходов, за исключением личных трат по пути, не предвидится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Via dei Fori Imperiali
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 504 туристов
Всем привет! Меня зовут Елена. Моё первое знакомство с Римом состоялось более 25-ти лет назад. Город встретил меня предрождественской суетой, рынками, запахами панеттоне и пандоро, улыбками римлян и оглушительной красотой. читать дальшеуменьшить
Это место, где античность гармонично соседствует с современностью.
Мои экскурсии — это мой взгляд на Рим, город, который стал мне домом, город, в котором я живу, город, который не перестаёт удивлять. Вдруг и для вас он станет местом, где возможно всё! До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Максим
Елена очень эрудированна и отлично владеет материалом, замечательное чувство юмора. . всё к месту, экскурсия интересная, легкая, не перегруженна сложной информацией, хорошо запоминающаяся👍однозначно рекомендуем ✅ есть возможность расширить экскурсию или маршрут, о чем можно договориться с Еленой у неё гибкий подход.
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А
Анфиса
Потрясающая экскурсия! Очень интересное содержание, маршруты, немного актерская и живая подача материала гидом. Не смотря на то, что мы очень устали перед экскурсией (болели ноги и спина) слушали не отрываясь, усталости во время экскурсии как-будто бы и не было. Очень много самых разных неожиданных интересных фактов и мест! Рекомендуем однозначно!
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А
Алексей
Отличный гид и сама экскурсия, остались очень довольны, Елена настоящий профессионал своего дела, очень рекомендуем.
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М
Марина
Экскурсия с Еленой была очень интересной. Елена - экскурсовод не только с глубоким знанием истории и архитектуры, но и профессионал, способный прекрасно организовать материал и подать его с самыми неожиданными читать дальшеуменьшить
параллелями с современностью. Отличное чувство юмора, умение показать интересные детали, при этом сохраняя фокус на сложном историческом и часто довольно противоречивом материале сделало эту встречу с еврейским Римом для нас уникальной. Огромное спасибо!
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Е
Елена
Сентябрь. Рим. Прогулка по Еврейскому кварталу и Трастевере с нашим гидом Еленой. Елена профессиональный гид, историк по образованию,прекрасный рассказчик человек влюбленный в Рим. Друзья,прогуляйтесь по Риму с Еленой,не пожалеете. Узнали очень много интересных фактов из жизни прекрасного города от античных времен до современности. Елена,огромное спасибо за незабываемую экскурсию. С уважением Ваши почитатели из Молдовы!
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Irit
Спасибо огромное Елене за очень интересную экскурсию, узнали много нового и интерсного об истории еврейской общины в Риме и нетолько. Елена очень приятный,улыбчивый и радушный человек неговоря уже об её глубоких познаниях. Рады были с ней познакомиться однозначно если захотим брать экскурсии в Риме обратимся к ней и порекомендуем нашим друзьям и близким.
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