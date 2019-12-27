2 отзыва оставили туристы

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Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима

Открыть яркую главу этнической истории столицы и погрузиться в атмосферу настоящей римской жизни

115 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Елена
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Елена – Гид в Риме
Еврейской общине Рима более 2000 лет.

Возникнув до разрушения Второго Иерусалимского храма, пройдя через Античность, Средневековье и Возрождение, она поныне сохранила культурную идентичность.

О роли Вечного города в еврейской истории 📖 и евреев в истории Рима вы узнаете на экскурсии по живописным кварталам по обе стороны Тибра.
Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима
Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима

Что вас ожидает

Еврейский квартал — один из древнейших в мире
Прогулка начнется на площади Венеции, с которой мы перейдем в колоритный район Еврейского гетто. Вы узнаете о причинах специфической застройки этого квартала, а также об античном и средневековом укладе жизни его предприимчивых обитателей: чем занимались, что ели, как развивали ремесла и торговлю. У портика Октавии я расскажу о происхождении одного из гастрономических специалитетов, который до сих пор является визитной карточкой римской еврейской кухни. Возле Фонтана черепах 16 века вы услышите интересную легенду о его создании. А также осмотрите синагогу с куполом, виднеющимся отовсюду наряду с христианскими храмами, где поговорим о ее авторе нееврейского происхождения и о том, как иудаизм сосуществовал с главной религией столицы.

Колоритный Трастевере
Затем наш путь лежит на единственный на всей реке островок-корабль Тиберина, где я познакомлю вас с древними легендами о его возникновении. Перейдя по мосту на противоположную сторону Тибра, вы окажетесь в атмосферном районе с бесчисленным количеством ресторанчиков, где обожают проводить время местные жители. Здесь продолжим разговор о еврейских переселенцах и их культурном вкладе в развитие города. Кроме того, вы посетите церковь Святой Чечилии с прекрасно сохранившимся античным фундаментом дома, где я расскажу о ее покровительнице и строжайшем уставе женского бенедектинского монастыря. И побываете в главном храме района — Санта-Мария-ин-Трастевере, построенном в середине 4 века и также дошедшем до наших дней в идеальном состоянии. В церкви вы откроете одну из самых богато украшенных мозаичных апсид в Риме, где находится едва ли не лучшее собрание древних икон города.

По желанию, в программу могут быть включены другие знаковые церкви и места Трастевере, а в завершение прогулки я помогу с выбором ресторана для обеда или ужина. Ведь именно здесь можно познакомиться с кухней настоящих римских таверн.

Организационные детали

  • Прогулка полностью пешеходная
  • Дополнительных расходов, за исключением личных трат по пути, не предвидится
Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима
Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима
Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима
Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима
Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима
Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима
Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима
Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима
Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима
Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима
Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима
Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на Via dei Fori Imperiali.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Всем привет! Меня зовут Елена. Мое первое знакомство с Римом состоялось более 25-ти лет назад. Город встретил меня предрождественской суетой, рынками, запахами панеттоне и пандоро, улыбками римлян и оглушительной красотой. Это место, где Античность гармонично соседствует с современностью. Мои экскурсии — это мой взгляд на Рим, город, который стал мне домом, город, в котором я живу, город который не перестаёт удивлять. Вдруг и для вас он станет местом, где возможно всё! До встречи!
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2 отзыва оставили туристы

27 декабря 2019
Отличная экскурсия! Великолепный гид! Интересно и содержательно. История еврейской общины от древнего Рима до наших дней. Однозначно рекомендую.
19 июня 2019
Все было очень интересно,очень эрудированный гид ЕЛена и вообще человек широких взглядов , много знает,прекрасно владеет материалом ,пообщаться было очень приятно.Что касается самой экскурсии,мне чего -то не хватило,возможно что -то стоило добавить в маршрут.,показать еще . За экскурсию спасибо,рекомендовать буду

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