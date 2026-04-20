2 отзыва оставили туристы

Экскурсия по еврейскому гетто и Трастевере предлагает путешествие через века, раскрывая тайны иудейского наследия Рима. Участники узнают о жизни еврейской общины, посетят знаменитые достопримечательности, такие как портик Октавии и Фонтан черепах. Прогулка продолжается в Трастевере, где гости откроют для себя атмосферу местных ресторанов и церквей, включая Санта-Мария-ин-Трастевере. Эта экскурсия - уникальная возможность познакомиться с культурным вкладом евреев в историю Рима

Описание экскурсии

Еврейский квартал — один из древнейших в мире

Прогулка начнется на площади Венеции, с которой мы перейдем в колоритный район Еврейского гетто. Вы узнаете о причинах специфической застройки этого квартала, а также об античном и средневековом укладе жизни его предприимчивых обитателей: чем занимались, что ели, как развивали ремесла и торговлю. У портика Октавии я расскажу о происхождении одного из гастрономических специалитетов, который до сих пор является визитной карточкой римской еврейской кухни. Возле Фонтана черепах 16 века вы услышите интересную легенду о его создании. А также осмотрите синагогу с куполом, виднеющимся отовсюду наряду с христианскими храмами, где поговорим о ее авторе нееврейского происхождения и о том, как иудаизм сосуществовал с главной религией столицы.

Колоритный Трастевере

Затем наш путь лежит на единственный на всей реке островок-корабль Тиберина, где я познакомлю вас с древними легендами о его возникновении. Перейдя по мосту на противоположную сторону Тибра, вы окажетесь в атмосферном районе с бесчисленным количеством ресторанчиков, где обожают проводить время местные жители. Здесь продолжим разговор о еврейских переселенцах и их культурном вкладе в развитие города. Кроме того, вы посетите церковь Святой Чечилии с прекрасно сохранившимся античным фундаментом дома, где я расскажу о ее покровительнице и строжайшем уставе женского бенедектинского монастыря. И побываете в главном храме района — Санта-Мария-ин-Трастевере, построенном в середине 4 века и также дошедшем до наших дней в идеальном состоянии. В церкви вы откроете одну из самых богато украшенных мозаичных апсид в Риме, где находится едва ли не лучшее собрание древних икон города.

По желанию, в программу могут быть включены другие знаковые церкви и места Трастевере, а в завершение прогулки я помогу с выбором ресторана для обеда или ужина. Ведь именно здесь можно познакомиться с кухней настоящих римских таверн.

Организационные детали