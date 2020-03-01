Ирина проводит ещё 7 экскурсий

Не бойтесь покупать вина в любом магазине Италии – здесь они все хорошие! Но куда любопытнее вкусить настоящего вина с винодельного завода. Если вам интересно разобраться в различных сортах и марках, научиться распознавать оттенки вкусов – приглашаю на дегустацию.

Что вас ожидает

Мы побываем на винзаводе «Суррау»: на острове он считается одним из лучших, его вина награждены дипломами и даже налажены поставки в Кремль ;)

Я заберу вас из отеля в любое удобное время, и мы отправимся дегустировать и знакомиться с сомелье. Дегустация (6-8 сортов вин) стоит 15 евро с человека. Либо за 25 евро предлагается дегустация вин с сырами местного производства, а за 35 евро – дегустация с сырами и мясными изделиями местного производства. Стоимость дегустации не входит в стоимость экскурсии и оплачивается самостоятельно на месте.

На заводе можно купить понравившееся вино и даже заказать доставку в любую точку мира!