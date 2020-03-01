Ирина проводит ещё 7 экскурсий

Мы побываем на винзаводе «Суррау»: на острове он считается одним из лучших, его вина награждены дипломами и даже налажены поставки в Кремль ;)
Я заберу вас из отеля в любое удобное время, и мы отправимся дегустировать и знакомиться с сомелье. Дегустация (6-8 сортов вин) стоит 15 евро с человека. Либо за 25 евро предлагается дегустация вин с сырами местного производства, а за 35 евро – дегустация с сырами и мясными изделиями местного производства. Стоимость дегустации не входит в стоимость экскурсии и оплачивается самостоятельно на месте.
На заводе можно купить понравившееся вино и даже заказать доставку в любую точку мира!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Ирина. Я живу на Сардинии и с удовольствием провожу экскурсии по любопытным местам Сардинии и Корсики. Помогаю с размещением, транспортом, трансфером, организацией отдыха и развлечений.
В общем, если вам нужен полезный человек на Сардинии — обращайтесь! В моем лице вы сможете найти не только профессионального гида, но и дружелюбного помощника, а также приятную компанию.
Рейд по лучшим аутлетам, бутикам и шоу-румам острова в компании знатока модных мест
Я буду с вами в качестве проводника в мир итальянской моды, чтобы время, потраченное на магазины в поисках желаемого, не показалось изнурительным. Я подскажу, где выгоднее делать покупки и в каких магазинах богаче ассортимент. Ну, а если вы решите разгуляться, помогу оформить tax-free.
Характер, невыдуманные истории и традиции родины Бонапарта
Вы приехали отдыхать на Сардинию? Почему бы не разнообразить ваше путешествие и не побывать на острове Корсика? Легендарная родина самого Наполеона находится всего в 12 километрах! Обжитые пещеры, морское кладбище и своеобразная архитектура корсиканского города Бонифаччо поразят вас в самое сердце и переместят в обаятельное Средневековье.
Побывать в действительно необычном месте и познакомиться с теми, кто его облюбовал
Мы отправимся туда, где обитают неформалы из разных уголков земного шара. Здесь есть буддисты, живущие в пещерах. А есть растаманы, довольствующиеся навесом. Да и просто фрики с невероятно располагающими улыбками=)) Обещаю, знакомство с этими людьми станет интересным опытом!
Поужинать так, как это делают на Сардинии, и узнать всё о местной кухне
Очевидно, что лучшая кухня в мире – итальянская. Помните, даже героиня Джулии Робертс в фильме «Ешь, молись, люби» за кулинарными приключениями отправилась именно в Италию! Также и мы с вами поужинаем в ресторане, отнюдь не туристического толка. Приглашаю вас туда, где получают удовольствие от еды сами итальянцы. Сразу оговорюсь: сардская кухня значительно отличается от континентальной, и перед ужином я вам о ней все расскажу.
Насыщенная поездка от аэропорта до отеля с посещением панорамных площадок острова
Эта экскурсия-трансфер создана для тех, кто ценит свое время и хочет начать знакомство с Сардинией с первой минуты своего путешествия. Я встречу вас в аэропорту и на комфортабельном автомобиле отвезу в выбранный отель, а по пути расскажу о традициях острова и поделюсь ценными советами, которые наверняка пригодятся в путешествии. Приготовьтесь увидеть великолепные панорамы острова, разведать лучшие сувенирные магазины и рестораны, и, конечно, сделать превосходные фотографии с лучшими ракурсами Сардинии!
Отдохнуть на курорте, наслаждаясь прекрасными видами, и узнать все о знаменитом острове
Путешественников с круизного лайнера я встречу в порту Ольбия, и на автомобиле мы отправимся в поездку вдоль знаменитого Изумрудного побережья. По дороге вы узнаете о прежней и о современной жизни сардов. Получите советы о том, что стоит привезти на память о Сардинии. А еще вы искупаетесь на волшебном пляже и сделаете лучшие фото из всего вашего путешествия!
Путешествие в Кастельсардо: история влиятельного аристократического рода и легенды города
В этой экскурсии речь идет о романтичном месте, корнями уходящем в средневековье, о Кастельсардо. Город основан в 11 веке знатной итальянской фамилией. Вы узнаете необычную историю этой семьи, а также посетите родовое гнездо ее членов — замок Дориа, который венчает скалу. За замком шлейфом тянется красочная мозаика домиков. Уже издали картина обосновавшегося на скале города притягивает взгляд и хочется непременно туда отправиться!
Побывать в усадьбе знаменитого певца и оценить блюда сардинской кухни
Если вы уже успели насладиться лазурным морем Сардинии, самое время прочувствовать вечернюю романтику острова! Я отвезу вас в спрятанное от суетливых туристов живописное место, окруженное горами, где когда-то жил и творил знаменитый итальянский бард Фабрицио ди Андре. Вы прогуляетесь по лужайке с бокалом хорошего вина, услышите звуки водопада, увидите зеленые плантации пробковых деревьев и насладитесь лучшими блюдами сардинской кухни.