Андрей проводит ещё 1 экскурсию

Панорамные виды и истории о сардинских бандитах
По неасфальтированным дорогам вы подниметесь на вершины прибрежных гор, откуда сможете полюбоваться великолепными видами и сделать замечательные фото. После этого вы отправитесь на озеро Лого Лиша, где сможете передохнуть в тени огромных тысячелетних оливковых деревьев, самому старому из которых около 4000 лет! Далее вы продолжите путь на вторую по высоте на Сардинии гору Лимбара, где я помогу вам отыскать убежища сардинских бандитов и расскажу интересные истории о них.
Обед в усадьбе Фабрицио ди Андре
Насладившись прохладой горных каскадов, вы сможете пообедать в очень красивом отдалённом от населённых пунктов месте — усадьбе знаменитого итальянского певца Фабрицио ди Андре, где вам предложат блюда местной галлурезской кухни.
Аджус: мистические горы и вендетта
В городке вы посетите небольшое озеро, где плавают лебеди, утки и огромные карпы, а на солнышке греются черепахи. Там вы познакомитесь с легендами о мистических горах, окружающих Аджус, о вендетте «глухонемого из Галлуры», возникшей между двумя семьями и унесшей множество жизней с обеих сторон. Обратно вы проедете через необычную долину Валле-делла-Луна, место с неземными пейзажами, идеально подходящее для съёмок фантастических фильмов.
Любителям адреналина и захватывающих пейзажей.
Маршрут экскурсии может быть скорректирован с учетом ваших предпочтений.
В стоимость экскурсии НЕ включено:
-Аренда автомобиля: от € 250,00
-Топливо;
-Обед;
-Билет в Оливковый сад (€ 2,00 с человека).