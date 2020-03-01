Андрей проводит ещё 1 экскурсию

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Панорамные места Галлуры, местные легенды и обед в усадьбе

Андрей
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Андрей – представитель гидов
Северная провинция Сардинии — Галлура — изобилует впечатляющими пейзажами, однако добраться до лучших мест региона не так просто.

На джипе вы подниметесь на вершины прибрежных гор, с которых вам откроются великолепные виды, отыщете убежище сардинских бандитов и услышите интересные истории о них.

В городке Анжус вас ждет рассказ о вендетте «глухонемого из Галлуры», а на усадьбе знаменитого итальянского певца вы познакомитесь с галлурезской кухней.

250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
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Джип-тур по северной Сардинии
Джип-тур по северной Сардинии

Что вас ожидает

Панорамные виды и истории о сардинских бандитах
По неасфальтированным дорогам вы подниметесь на вершины прибрежных гор, откуда сможете полюбоваться великолепными видами и сделать замечательные фото. После этого вы отправитесь на озеро Лого Лиша, где сможете передохнуть в тени огромных тысячелетних оливковых деревьев, самому старому из которых около 4000 лет! Далее вы продолжите путь на вторую по высоте на Сардинии гору Лимбара, где я помогу вам отыскать убежища сардинских бандитов и расскажу интересные истории о них.

Обед в усадьбе Фабрицио ди Андре
Насладившись прохладой горных каскадов, вы сможете пообедать в очень красивом отдалённом от населённых пунктов месте — усадьбе знаменитого итальянского певца Фабрицио ди Андре, где вам предложат блюда местной галлурезской кухни.

Аджус: мистические горы и вендетта
В городке вы посетите небольшое озеро, где плавают лебеди, утки и огромные карпы, а на солнышке греются черепахи. Там вы познакомитесь с легендами о мистических горах, окружающих Аджус, о вендетте «глухонемого из Галлуры», возникшей между двумя семьями и унесшей множество жизней с обеих сторон. Обратно вы проедете через необычную долину Валле-делла-Луна, место с неземными пейзажами, идеально подходящее для съёмок фантастических фильмов.

Кому подходит экскурсия

Любителям адреналина и захватывающих пейзажей.

Организационные детали

Маршрут экскурсии может быть скорректирован с учетом ваших предпочтений.
В стоимость экскурсии НЕ включено:
-Аренда автомобиля: от € 250,00
-Топливо;
-Обед;
-Билет в Оливковый сад (€ 2,00 с человека).

Джип-тур по северной Сардинии
Джип-тур по северной Сардинии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Меня зовут Андрей, 10 лет я живу на Сардинии. За эти годы я не только полюбил, но и отлично изучил остров. Я являюсь лицензированным гидом на Сардинии, вместе с командой единомышленников провожу интересные экскурсии, оказываю услуги по бронированию отелей, аренде вилл и апартаментов, яхт и автомобилей. Доверьте мне ваши заботы и наслаждайтесь отдыхом!
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Андрей проводит ещё 1 экскурсию

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