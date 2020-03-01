Андрей проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Панорамные виды и истории о сардинских бандитах

По неасфальтированным дорогам вы подниметесь на вершины прибрежных гор, откуда сможете полюбоваться великолепными видами и сделать замечательные фото. После этого вы отправитесь на озеро Лого Лиша, где сможете передохнуть в тени огромных тысячелетних оливковых деревьев, самому старому из которых около 4000 лет! Далее вы продолжите путь на вторую по высоте на Сардинии гору Лимбара, где я помогу вам отыскать убежища сардинских бандитов и расскажу интересные истории о них.

Обед в усадьбе Фабрицио ди Андре

Насладившись прохладой горных каскадов, вы сможете пообедать в очень красивом отдалённом от населённых пунктов месте — усадьбе знаменитого итальянского певца Фабрицио ди Андре, где вам предложат блюда местной галлурезской кухни.

Аджус: мистические горы и вендетта

В городке вы посетите небольшое озеро, где плавают лебеди, утки и огромные карпы, а на солнышке греются черепахи. Там вы познакомитесь с легендами о мистических горах, окружающих Аджус, о вендетте «глухонемого из Галлуры», возникшей между двумя семьями и унесшей множество жизней с обеих сторон. Обратно вы проедете через необычную долину Валле-делла-Луна, место с неземными пейзажами, идеально подходящее для съёмок фантастических фильмов.

Кому подходит экскурсия

Любителям адреналина и захватывающих пейзажей.