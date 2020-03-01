Ирина проводит ещё 7 экскурсий

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  3. «Лунная долина»: здесь хиппи и нудисты ;)

Побывать в действительно необычном месте и познакомиться с теми, кто его облюбовал

Ирина
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Ирина – ваш гид
Мы отправимся туда, где обитают неформалы из разных уголков земного шара.

Здесь есть буддисты, живущие в пещерах.

А есть растаманы, довольствующиеся навесом.

Да и просто фрики с невероятно располагающими улыбками=)) Обещаю, знакомство с этими людьми станет интересным опытом!
От 144 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
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«Лунная долина»: здесь хиппи и нудисты ;)
«Лунная долина»: здесь хиппи и нудисты ;)

Что вас ожидает

Никогда не видели нудистов? – спустимся к морю! На пляжах Италии это, кстати, запрещено законом!

Все обитатели «Лунной долины» очень дружелюбно относятся к туристам и могут смастерить вам на память фенечку или дать себя сфотографировать за символическую плату. Во время прогулки я расскажу вам, как здесь устроена жизнь и покажу все самое интересное.

«Лунная долина» находится в труднодоступном месте, поэтому идти к ней лучше всего либо до полуденного зноя, либо во второй половине дня. Я вас заберу от вашего отеля.

«Лунная долина»: здесь хиппи и нудисты ;)
«Лунная долина»: здесь хиппи и нудисты ;)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я живу на Сардинии и с удовольствием провожу экскурсии по любопытным местам Сардинии и Корсики. Помогаю с размещением, транспортом, трансфером, организацией отдыха и развлечений. В общем, если вам нужен полезный человек на Сардинии — обращайтесь! В моем лице вы сможете найти не только профессионального гида, но и дружелюбного помощника, а также приятную компанию.
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Ирина проводит ещё 7 экскурсий

Итальянский шоппинг на Сардинии
От 120 за экскурсию
4 часа
1 отзыв
Рейд по лучшим аутлетам, бутикам и шоу-румам острова в компании знатока модных мест
Я буду с вами в качестве проводника в мир итальянской моды, чтобы время, потраченное на магазины в поисках желаемого, не показалось изнурительным. Я подскажу, где выгоднее делать покупки и в каких магазинах богаче ассортимент. Ну, а если вы решите разгуляться, помогу оформить tax-free.
Из итальянской Сардинии на французскую КорсикуИз итальянской Сардинии на французскую КорсикуИз итальянской Сардинии на французскую Корсику
100 за человека
6 часов
9 отзывов
Характер, невыдуманные истории и традиции родины Бонапарта
Вы приехали отдыхать на Сардинию? Почему бы не разнообразить ваше путешествие и не побывать на острове Корсика? Легендарная родина самого Наполеона находится всего в 12 километрах! Обжитые пещеры, морское кладбище и своеобразная архитектура корсиканского города Бонифаччо поразят вас в самое сердце и переместят в обаятельное Средневековье.
Дегустация вин СардинииДегустация вин СардинииДегустация вин Сардинии
150 за экскурсию
3 часа
Оказаться на заводе, вина которого отправляют в Кремль, и попробовать местную продукцию
Не бойтесь покупать вина в любом магазине Италии – здесь они все хорошие! Но куда любопытнее вкусить настоящего вина с винодельного завода. Если вам интересно разобраться в различных сортах и марках, научиться распознавать оттенки вкусов – приглашаю на дегустацию.
Итальянская кухня из сердца СардинииИтальянская кухня из сердца СардинииИтальянская кухня из сердца Сардинии
От 72 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Поужинать так, как это делают на Сардинии, и узнать всё о местной кухне
Очевидно, что лучшая кухня в мире – итальянская. Помните, даже героиня Джулии Робертс в фильме «Ешь, молись, люби» за кулинарными приключениями отправилась именно в Италию! Также и мы с вами поужинаем в ресторане, отнюдь не туристического толка. Приглашаю вас туда, где получают удовольствие от еды сами итальянцы. Сразу оговорюсь: сардская кухня значительно отличается от континентальной, и перед ужином я вам о ней все расскажу.
Трансфер + ознакомительный тур по СардинииТрансфер + ознакомительный тур по СардинииТрансфер + ознакомительный тур по Сардинии
150 за трансфер
2 часа
3 отзыва
Насыщенная поездка от аэропорта до отеля с посещением панорамных площадок острова
Эта экскурсия-трансфер создана для тех, кто ценит свое время и хочет начать знакомство с Сардинией с первой минуты своего путешествия. Я встречу вас в аэропорту и на комфортабельном автомобиле отвезу в выбранный отель, а по пути расскажу о традициях острова и поделюсь ценными советами, которые наверняка пригодятся в путешествии. Приготовьтесь увидеть великолепные панорамы острова, разведать лучшие сувенирные магазины и рестораны, и, конечно, сделать превосходные фотографии с лучшими ракурсами Сардинии!
Сардиния в круизеСардиния в круизеСардиния в круизе
скидка20%
От
€150
120 за экскурсию
4 часа
Отдохнуть на курорте, наслаждаясь прекрасными видами, и узнать все о знаменитом острове
Путешественников с круизного лайнера я встречу в порту Ольбия, и на автомобиле мы отправимся в поездку вдоль знаменитого Изумрудного побережья. По дороге вы узнаете о прежней и о современной жизни сардов. Получите советы о том, что стоит привезти на память о Сардинии. А еще вы искупаетесь на волшебном пляже и сделаете лучшие фото из всего вашего путешествия!
Чудотворный крест замка ДорияЧудотворный крест замка ДорияЧудотворный крест замка Дория
500 за экскурсию
8 часов
Путешествие в Кастельсардо: история влиятельного аристократического рода и легенды города
В этой экскурсии речь идет о романтичном месте, корнями уходящем в средневековье, о Кастельсардо. Город основан в 11 веке знатной итальянской фамилией. Вы узнаете необычную историю этой семьи, а также посетите родовое гнездо ее членов — замок Дориа, который венчает скалу. За замком шлейфом тянется красочная мозаика домиков. Уже издали картина обосновавшегося на скале города притягивает взгляд и хочется непременно туда отправиться!

Необычные маршруты по Ольбии

Джип-тур по северной СардинииДжип-тур по северной СардинииДжип-тур по северной Сардинии
250 за экскурсию
8 часов
Панорамные места Галлуры, местные легенды и обед в усадьбе
Северная провинция Сардинии — Галлура — изобилует впечатляющими пейзажами, однако добраться до лучших мест региона не так просто. На джипе вы подниметесь на вершины прибрежных гор, с которых вам откроются великолепные виды, отыщете убежище сардинских бандитов и услышите интересные истории о них. В городке Анжус вас ждет рассказ о вендетте «глухонемого из Галлуры», а на усадьбе знаменитого итальянского певца вы познакомитесь с галлурезской кухней.

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