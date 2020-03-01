Ирина проводит ещё 7 экскурсий

Мы отправимся туда, где обитают неформалы из разных уголков земного шара. Здесь есть буддисты, живущие в пещерах. А есть растаманы, довольствующиеся навесом. Да и просто фрики с невероятно располагающими улыбками=)) Обещаю, знакомство с этими людьми станет интересным опытом!

Что вас ожидает

Никогда не видели нудистов? – спустимся к морю! На пляжах Италии это, кстати, запрещено законом!

Все обитатели «Лунной долины» очень дружелюбно относятся к туристам и могут смастерить вам на память фенечку или дать себя сфотографировать за символическую плату. Во время прогулки я расскажу вам, как здесь устроена жизнь и покажу все самое интересное.

«Лунная долина» находится в труднодоступном месте, поэтому идти к ней лучше всего либо до полуденного зноя, либо во второй половине дня. Я вас заберу от вашего отеля.