Гастрономические экскурсии в Ольбии

Что вас ожидает

Усадьба среди пробковых лесов и гор Сардинии

Вы отправитесь в усадьбу знаменитого певца и барда Фабрицио ди Андре, который долгое время был культовой фигурой итальянской эстрады. Это спокойное и уютное место находится неподалеку от городка Темпио в горах Сардинии. Я расскажу вам о жизни и творчестве Фабрицио, о криминальной истории его семьи. Путь к усадьбе пролегает по живописным дорогам и пробковым плантациям, поэтому вы успеете насладиться местной природой, а заодно узнаете, как появляется обычная винная пробка и необычные изделия из нее: из пробки на Сардинии шьют сумки и платья, делают мебель и украшения, которые вы сможете, при желании, увидеть в местном ателье.

Приятное знакомство с сардинской кухней

После прогулки по усадьбе, мы остановимся в местном ресторанчике, где прекрасно готовят традиционные блюда сардинской кухни. Я сориентирую вас в гастрономических тонкостях местной кухни, расскажу о традиционных ликерах, а после отвезу обратно в отель. Меню здесь фиксированное — это значит, что вам не придется ломать голову над выбором блюд. Вас ждут вкуснейшие местные сыры и другие холодные закуски, горячие блюда, вкуснейший сиадас на десерт и, конечно же, кофе. Останется выбрать лишь вино!