Гастрономические экскурсии в Ольбии

  1. Италия
  2. Экскурсии

  3. Романтический ужин в горах Сардинии

Побывать в усадьбе знаменитого певца и оценить блюда сардинской кухни

Владимир
Задать вопрос
Владимир – ваш гид
Если вы уже успели насладиться лазурным морем Сардинии, самое время прочувствовать вечернюю романтику острова! Я отвезу вас в спрятанное от суетливых туристов живописное место, окруженное горами, где когда-то жил и творил знаменитый итальянский бард Фабрицио ди Андре.

Вы прогуляетесь по лужайке с бокалом хорошего вина, услышите звуки водопада, увидите зеленые плантации пробковых деревьев и насладитесь лучшими блюдами сардинской кухни.
300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Романтический ужин в горах Сардинии
Романтический ужин в горах Сардинии

Что вас ожидает

Усадьба среди пробковых лесов и гор Сардинии
Вы отправитесь в усадьбу знаменитого певца и барда Фабрицио ди Андре, который долгое время был культовой фигурой итальянской эстрады. Это спокойное и уютное место находится неподалеку от городка Темпио в горах Сардинии. Я расскажу вам о жизни и творчестве Фабрицио, о криминальной истории его семьи. Путь к усадьбе пролегает по живописным дорогам и пробковым плантациям, поэтому вы успеете насладиться местной природой, а заодно узнаете, как появляется обычная винная пробка и необычные изделия из нее: из пробки на Сардинии шьют сумки и платья, делают мебель и украшения, которые вы сможете, при желании, увидеть в местном ателье.

Приятное знакомство с сардинской кухней
После прогулки по усадьбе, мы остановимся в местном ресторанчике, где прекрасно готовят традиционные блюда сардинской кухни. Я сориентирую вас в гастрономических тонкостях местной кухни, расскажу о традиционных ликерах, а после отвезу обратно в отель. Меню здесь фиксированное — это значит, что вам не придется ломать голову над выбором блюд. Вас ждут вкуснейшие местные сыры и другие холодные закуски, горячие блюда, вкуснейший сиадас на десерт и, конечно же, кофе. Останется выбрать лишь вино!

Организационные детали

  • Отдельно от экскурсии оплачивается ужин в ресторане: стоимость фиксированная — 40 евро с персоны.
  • Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля.
Романтический ужин в горах Сардинии
Романтический ужин в горах Сардинии
Романтический ужин в горах Сардинии
Романтический ужин в горах Сардинии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Владимир
Владимир
Живу на Сардинии 15 лет. Люблю именно ее северную часть, где летом можно получить от жизни все 100% наслаждений: яхты и клубы, вертолеты и мишленовские рестораны, виллы, VIP-пляжи и изумрудное чистое море! Всё это ждет вас в Сардинии, а я с большим удовольствием и профессионализмом помогу наполнить ваш отдых самыми яркими впечатлениями.
Напишите мне

Гастрономические экскурсии в Ольбии

Дегустация вин СардинииДегустация вин СардинииДегустация вин Сардинии
150 за экскурсию
3 часа
Оказаться на заводе, вина которого отправляют в Кремль, и попробовать местную продукцию
Не бойтесь покупать вина в любом магазине Италии – здесь они все хорошие! Но куда любопытнее вкусить настоящего вина с винодельного завода. Если вам интересно разобраться в различных сортах и марках, научиться распознавать оттенки вкусов – приглашаю на дегустацию.
Итальянская кухня из сердца СардинииИтальянская кухня из сердца СардинииИтальянская кухня из сердца Сардинии
От 72 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Поужинать так, как это делают на Сардинии, и узнать всё о местной кухне
Очевидно, что лучшая кухня в мире – итальянская. Помните, даже героиня Джулии Робертс в фильме «Ешь, молись, люби» за кулинарными приключениями отправилась именно в Италию! Также и мы с вами поужинаем в ресторане, отнюдь не туристического толка. Приглашаю вас туда, где получают удовольствие от еды сами итальянцы. Сразу оговорюсь: сардская кухня значительно отличается от континентальной, и перед ужином я вам о ней все расскажу.

Выбирайте и другие экскурсии в Ольбии

За городомГрупповыеОбзорныеВ другой городНа автомобилеГастрономическиеТрансферыПешкомНеобычные маршрутыВсеМода и винтажСо скидкойИндивидуальные