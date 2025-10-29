Мои заказы

Необычные дома в Падуя

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Падуя на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Падуя - город трех «без»
Пешая
3.5 часа
128 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Падуя - город трех «без»
Откройте для себя Падую: от Прато делла Валле до кафе Педрокки. Узнайте, почему этот город так притягателен для туристов и местных жителей
Начало: Prato della Valle
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
€140 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Падую с первого взгляда
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Падую с первого взгляда
Падуя - город, где византийские купола соседствуют с романскими фасадами. Прогуляйтесь по средневековому рынку и узнайте историю знаменитых базилик
Начало: У базилики Святой Иустины
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Падуя
Пешая
3 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Падуя: экскурсия по главным достопримечательностям
Посетите Палаццо-дель-Бо, Прато-делла-Валле и базилику святого Антония на уникальной экскурсии
Начало: Prato della Valle
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€140 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • е
    евгения
    29 октября 2025
    Падуя - город трех «без»
    Первый раз были семьей в Падуэ, и нам очень повезло с экскурсоводом и погодой! Экскурсия с Ольгой пролетела незаметно, хотя гуляли по городу 3,5 часа, заходя в разные исторические места. Очень приятная прогулка с огромным количеством интересной информации 👍
  • B
    Boris
    27 октября 2025
    Влюбиться в Падую с первого взгляда
    Привет!. Наш гид Ольга -отличный гид. Мы провели 3 часа на высшем уровне. Многое увидели везде побывали по плану. Очень рекомендую. Планируем встретиться в 2026.
  • З
    Зоя
    15 октября 2025
    Падуя - город трех «без»
    Очень понравилась экскурсия с Ольгой по красивейшему городу Падуя. Много узнала интересного, материал был преподнесен доходчиво. После рассказа Ольги я влюбилась в этот древний город. Время пролетело незаметно, сведений получено достаточно. Спасибо огромное за чудесное времяпровождения.
    Очень понравилась экскурсия с Ольгой по красивейшему городу Падуя. Много узнала интересного, материал был преподнесен доходчивоОчень понравилась экскурсия с Ольгой по красивейшему городу Падуя. Много узнала интересного, материал был преподнесен доходчивоОчень понравилась экскурсия с Ольгой по красивейшему городу Падуя. Много узнала интересного, материал был преподнесен доходчивоОчень понравилась экскурсия с Ольгой по красивейшему городу Падуя. Много узнала интересного, материал был преподнесен доходчиво
  • Y
    Yelena
    8 октября 2025
    Падуя - город трех «без»
    Прекрасная экскурсия! Время пролетело незаметно!
    Спасибо, Ольга!
    Прекрасная экскурсия! Время пролетело незаметно!Прекрасная экскурсия! Время пролетело незаметно!Прекрасная экскурсия! Время пролетело незаметно!Прекрасная экскурсия! Время пролетело незаметно!Прекрасная экскурсия! Время пролетело незаметно!Прекрасная экскурсия! Время пролетело незаметно!Прекрасная экскурсия! Время пролетело незаметно!Прекрасная экскурсия! Время пролетело незаметно!Прекрасная экскурсия! Время пролетело незаметно!
  • А
    Александр
    1 октября 2025
    Падуя - город трех «без»
    Большое спасибо Ольге за экскурсию! Когда историческое образование совмещается с умением рассказчика и любовью к предмету - что может быть лучше? Однозначная рекомендация!
  • А
    Анна
    27 сентября 2025
    Падуя - город трех «без»
    Огромное спасибо Ольге за интересную и очень познавательную экскурсию! За 4 часа мы узнали невероятно много. Более того, полученная информация
    читать дальше

    побудила нас к более глубокому изучению истории не только города, но и всего региона. У Ольги нашлись ответы на все наши многочисленные вопросы. Сразу видно, что она профессионал, искренне любящий и свою работу, и город, о котором рассказывает. Кроме того, она учитывает уже имеющиеся знания клиентов, их интересы и настроение.

  • С
    Сергей
    15 сентября 2025
    Падуя - город трех «без»
    Я был с двумя любознательными дочками на экскурсии у Ольги и все было замечательно - хороший темп, интересные истории, увлекательное повествование и чувство, когда нужно переключиться на следующую тему и двигаться дальше. Нам понравилось, рекомендую.
  • А
    Анна
    18 августа 2025
    Падуя - город трех «без»
    Спасибо большое Ольге!
    Великолепная рассказчица!
    Влюбила нас в город!
    Прогулка получилась душевная, легкая, интересная!
    Ольга по доброму опекала наш приезд в Падую. Мы ехали
    читать дальше

    из Вероны. Удобно для нас подобрала расписание автобуса. Встретила и проводила. Дала множество полезных советов!
    Всем рекомендуем данную экскурсию и Гида Ольгу!
    Удачи Вам!

  • А
    Алла
    4 августа 2025
    Падуя - город трех «без»
    Ольга, еще раз огромное спасибо! Лучше и придумать нельзя. Порекомендую всем, кто хочет узнать и полюбить Падую, как полюбили ее мы.
  • A
    Aleksandr
    24 июля 2025
    Падуя - город трех «без»
    Ольга действительно великолепный экскурсовод. Прекрасное преподнесение материала. Глубочайшее знание истории и предмета. Очень интересный и сбалансированный маршрут. Даже моменты отдыха за чашкой кофе проходят в историческом кофейне.
    Ольга действительно великолепный экскурсовод. Прекрасное преподнесение материала. Глубочайшее знание истории и предмета. Очень интересный и сбалансированныйОльга действительно великолепный экскурсовод. Прекрасное преподнесение материала. Глубочайшее знание истории и предмета. Очень интересный и сбалансированныйОльга действительно великолепный экскурсовод. Прекрасное преподнесение материала. Глубочайшее знание истории и предмета. Очень интересный и сбалансированныйОльга действительно великолепный экскурсовод. Прекрасное преподнесение материала. Глубочайшее знание истории и предмета. Очень интересный и сбалансированныйОльга действительно великолепный экскурсовод. Прекрасное преподнесение материала. Глубочайшее знание истории и предмета. Очень интересный и сбалансированный
  • С
    Семён
    20 июля 2025
    Падуя - город трех «без»
    Мы с женой получили огромное удовольствие от экскурсии вообще и от общения с Ольгой в частности!
    Эрудиция, увлекательная форма изложения и
    читать дальше

    любовь Ольги к своему делу сделали эту прогулку незабываемой!
    Ольга обладает редкой способностью рассказатъ о многом не перенасыщая речь цифрами и датами.
    Живой рассказ, который останется с тобой надолго, а не выветрится из головы на следующий день. (И если бы это было не так, я бы пошел на эту экскурсию еще раз:)
    Очень рекомендую!

  • А
    Алла
    17 июля 2025
    Падуя - город трех «без»
    Ольга - прекрасный экскурсовод. В течении всей экскурсии, рассказ Ольги переносил нас в то или иное столетие, связанное с историей города Падуа. Мы благодарны Ольге за полученные впечатления!
  • Е
    Екатерина
    9 июля 2025
    Падуя - город трех «без»
    Большое спасибо Ольге за экскурсию. Мы отлично провели время и много узнали про историю города. Ольга прекрасный экскурсовод.
  • К
    Кристина
    29 июня 2025
    Падуя - город трех «без»
    Мне понравилось что Ольга действительно любит город в котором живет. К ее манере разговора нужно привыкнуть, но когда мы разговорились, оказалось в этом есть даже шарм. Вообще Падую нужно посетить и обязательно с гидом, самостоятельно мало поймете.
    Мне понравилось что Ольга действительно любит город в котором живет. К ее манере разговора нужно привыкнутьМне понравилось что Ольга действительно любит город в котором живет. К ее манере разговора нужно привыкнутьМне понравилось что Ольга действительно любит город в котором живет. К ее манере разговора нужно привыкнутьМне понравилось что Ольга действительно любит город в котором живет. К ее манере разговора нужно привыкнутьМне понравилось что Ольга действительно любит город в котором живет. К ее манере разговора нужно привыкнутьМне понравилось что Ольга действительно любит город в котором живет. К ее манере разговора нужно привыкнутьМне понравилось что Ольга действительно любит город в котором живет. К ее манере разговора нужно привыкнутьМне понравилось что Ольга действительно любит город в котором живет. К ее манере разговора нужно привыкнуть
  • А
    Антон
    26 июня 2025
    Падуя - город трех «без»
    Мы получили огромное удовольствие от экскурсии по Падуе! Ольга - настоящий профессионал, прекрасно знает город и его историю. Она рассказала
    читать дальше

    нам множество интересных фактов, показала Падую с разных сторон и дала много полезных практических советов. Мы остались очень довольны - Ольга отличный гид, всем рекомендуем!

  • Н
    Николай
    29 мая 2025
    Падуя - город трех «без»
    Увлекательный тур по легендарному городу, при этом не самому туристическому и потому еще более интересному.
    Ольга - опытный и приятный местный гид!
    Спасибо большое!
  • I
    Irina
    29 мая 2025
    Падуя - город трех «без»
    Ольга провела очень легко и с юмором содержательную и увлекательную экскурсию.
    Вся группа была в восторге!
  • И
    Ирина
    7 мая 2025
    Падуя - город трех «без»
    Приятная, познавательная экскурсия. Ольга - историк по образованию и это говорит о многом: в легкой форме нас познакомили с историей города, его отличительными чертами и характером горожан.
  • О
    Оксана
    3 мая 2025
    Падуя - город трех «без»
    Ольга прекрасный специалист, знает о Падуе всё. Маршрут был хорошо составлен, деталями нас не перегружали, на наши просьбы Ольга сразу откликалась. Рекомендуем взять эту экскурсию, без нее вы о городе мало что узнаете. Было интересно, весело, время пролетело незаметно.
  • А
    Анна
    30 апреля 2025
    Падуя - город трех «без»
    Великолепная экскурсия!!! Это нужно увидеть, словами сложно описать!

Ответы на вопросы от путешественников по Падуя в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Падуя
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Падуя - город трех «без»
  2. Влюбиться в Падую с первого взгляда
  3. Знакомьтесь, Падуя
Сколько стоит экскурсия по Падуя в декабре 2025
Сейчас в Падуя в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 200. Туристы уже оставили гидам 153 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Падуя (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные дома», 153 ⭐ отзыва, цены от €140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль