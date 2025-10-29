е евгения Падуя - город трех «без» Первый раз были семьей в Падуэ, и нам очень повезло с экскурсоводом и погодой! Экскурсия с Ольгой пролетела незаметно, хотя гуляли по городу 3,5 часа, заходя в разные исторические места. Очень приятная прогулка с огромным количеством интересной информации 👍

B Boris Влюбиться в Падую с первого взгляда Привет!. Наш гид Ольга -отличный гид. Мы провели 3 часа на высшем уровне. Многое увидели везде побывали по плану. Очень рекомендую. Планируем встретиться в 2026.

З Зоя Падуя - город трех «без» Очень понравилась экскурсия с Ольгой по красивейшему городу Падуя. Много узнала интересного, материал был преподнесен доходчиво. После рассказа Ольги я влюбилась в этот древний город. Время пролетело незаметно, сведений получено достаточно. Спасибо огромное за чудесное времяпровождения.

Y Yelena Падуя - город трех «без» Прекрасная экскурсия! Время пролетело незаметно!

Спасибо, Ольга!

А Александр Падуя - город трех «без» Большое спасибо Ольге за экскурсию! Когда историческое образование совмещается с умением рассказчика и любовью к предмету - что может быть лучше? Однозначная рекомендация!

У Ольги нашлись ответы на все наши многочисленные вопросы. Сразу видно, что она профессионал, искренне любящий и свою работу, и город, о котором рассказывает. Кроме того, она учитывает уже имеющиеся знания клиентов, их интересы и настроение. Огромное спасибо Ольге за интересную и очень познавательную экскурсию! За 4 часа мы узнали невероятно много. Более того, полученная информация побудила нас к более глубокому изучению истории не только города, но и всего региона.

С Сергей Падуя - город трех «без» Я был с двумя любознательными дочками на экскурсии у Ольги и все было замечательно - хороший темп, интересные истории, увлекательное повествование и чувство, когда нужно переключиться на следующую тему и двигаться дальше. Нам понравилось, рекомендую.

А Анна Падуя - город трех «без»

Великолепная рассказчица!

Влюбила нас в город!

Прогулка получилась душевная, легкая, интересная!

Ольга по доброму опекала наш приезд в Падую. Мы ехали из Вероны. Удобно для нас подобрала расписание автобуса. Встретила и проводила. Дала множество полезных советов!
Всем рекомендуем данную экскурсию и Гида Ольгу!
Удачи Вам!

Всем рекомендуем данную экскурсию и Гида Ольгу!

А Алла Падуя - город трех «без» Ольга, еще раз огромное спасибо! Лучше и придумать нельзя. Порекомендую всем, кто хочет узнать и полюбить Падую, как полюбили ее мы.

A Aleksandr Падуя - город трех «без» Ольга действительно великолепный экскурсовод. Прекрасное преподнесение материала. Глубочайшее знание истории и предмета. Очень интересный и сбалансированный маршрут. Даже моменты отдыха за чашкой кофе проходят в историческом кофейне.

С Семён Падуя - город трех «без»

Эрудиция, увлекательная форма изложения и читать дальше любовь Ольги к своему делу сделали эту прогулку незабываемой!

Ольга обладает редкой способностью рассказатъ о многом не перенасыщая речь цифрами и датами.

Живой рассказ, который останется с тобой надолго, а не выветрится из головы на следующий день. (И если бы это было не так, я бы пошел на эту экскурсию еще раз:)

А Алла Падуя - город трех «без» Ольга - прекрасный экскурсовод. В течении всей экскурсии, рассказ Ольги переносил нас в то или иное столетие, связанное с историей города Падуа. Мы благодарны Ольге за полученные впечатления!

Е Екатерина Падуя - город трех «без» Большое спасибо Ольге за экскурсию. Мы отлично провели время и много узнали про историю города. Ольга прекрасный экскурсовод.

К Кристина Падуя - город трех «без» Мне понравилось что Ольга действительно любит город в котором живет. К ее манере разговора нужно привыкнуть, но когда мы разговорились, оказалось в этом есть даже шарм. Вообще Падую нужно посетить и обязательно с гидом, самостоятельно мало поймете.

Мы получили огромное удовольствие от экскурсии по Падуе! Ольга - настоящий профессионал, прекрасно знает город и его историю. Она рассказала нам множество интересных фактов, показала Падую с разных сторон и дала много полезных практических советов. Мы остались очень довольны - Ольга отличный гид, всем рекомендуем!

Н Николай Падуя - город трех «без» Увлекательный тур по легендарному городу, при этом не самому туристическому и потому еще более интересному.

Ольга - опытный и приятный местный гид!

Спасибо большое!

I Irina Падуя - город трех «без» Ольга провела очень легко и с юмором содержательную и увлекательную экскурсию.

Вся группа была в восторге!

И Ирина Падуя - город трех «без» Приятная, познавательная экскурсия. Ольга - историк по образованию и это говорит о многом: в легкой форме нас познакомили с историей города, его отличительными чертами и характером горожан.

О Оксана Падуя - город трех «без» Ольга прекрасный специалист, знает о Падуе всё. Маршрут был хорошо составлен, деталями нас не перегружали, на наши просьбы Ольга сразу откликалась. Рекомендуем взять эту экскурсию, без нее вы о городе мало что узнаете. Было интересно, весело, время пролетело незаметно.