  1. Италия
  2. Экскурсии

Ботанический сад Падуи + обзорная по городу

Светлана
Светлана – Гид из Падуя
Ботанический сад Падуи + обзорная по городу
Задать вопрос
Ботанический сад Падуи + обзорная по городу
Ботанический сад Падуи + обзорная по городу

Что вы увидите

  • Ботанический сад
  • Падуанский университет
  • Дворец Правосудия
  • Площадь Трав
  • Площадь Фруктов
  • Площадь Синьории
  • Соборная площадь
  • еврейское гетто
  • могила Антенора
  • дом Галилео Галилея
  • собор Святого Антонио
Ботанический сад Падуи является самым старым непрерывно действующим ботаническим садом в мире. Он признан UNESCO прародителем около 800 ботанических садов на всех континентах нашей планеты. Необходимость выращивать и изучать лечебные растения возникает благодаря медицинской кафедре Падуанского университета в XVI в. Идеологом проекта назначена выдающаяся личность, бывший посол Светлейшей Республики Венеция, Даниеле Барбаро. Ренессансный сад, обнесенный стеной по типу hortus conclusus, символизирует совершенство мироздания.
Четверо ворот и четыре квадрата гряд несут в себе значение 4х стихий, 4 сторон света, 4 сезонов природы. Позже вокруг сада возникает «романтический парк». Кстати настоящий романтик И. В Гете посетил Падуанский ботанический сад, где его поразила пальма 🌴 и ее необыкновенные листья (как известно в Германии пальмы не растут).
«И снится могучему кедру Она —
Прекрасная пальма Востока…»
Помимо ядовитых, лечебных, насекомоядных растений, вы сможете посетить великолепный современный комплекс с экспозициями флоры различных континентов.
После посещения ботанического парка наша экскурсия ⛳ пройдет по историческому центру города, где мы осмотрим самые культовые туристические места: Падуанский университет, Дворец Правосудия, Площадь Трав, Площадь Фруктов 🍎, Площадь Синьории, Соборная площадь, еврейское гетто, могила Антенора, дом Галилео Галилея, собор Святого Антонио.
Что входит
  • Обзорная пешая экскурсия с русскоязычным гидом
  • Осмотр главных достопримечательностей исторического центра
  • Экскурсия в Ботаническом саду
Что не входит
  • Входной билет в ботанический сад - 10 Евро
Начало
🚩 y кафе " Pedrocchi", улица Via VIII Febbraio, 15
Место завершения
🏁 у входа в Ботанический сад, Via Orto Botanico, 15
Ботанический сад Падуи + обзорная по городу
Ботанический сад Падуи + обзорная по городу
Ботанический сад Падуи + обзорная по городу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Светлана
Светлана
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Светлана проводит ещё 2 экскурсии

Обзорная экскурсия по Падуе. Легендарный город трех "без"
130
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Падуе. Легендарный город трех "без"
Обзорная по городу с экскурсией по университету Падуи
220
3 часа
Обзорная по городу с экскурсией по университету Падуи

Еще несколько необычных экскурсий в Падуя

Падуя — город трех «без»
100
3.5 часа
Падуя — город трех «без»
47 отзывов
Проникнуться духом средневекового города без туристического ажиотажа
Знакомьтесь, Падуя!
100
3.5 часа
Знакомьтесь, Падуя!
5 отзывов
История, архитектура и судьбы знаменитых жителей на обзорной экскурсии
Исследовать Падую за 3 часа
100
3 часа
Исследовать Падую за 3 часа
3 отзыва
Экскурсия-квест по самым интересным местам города для детей и взрослых
Индивидуальная прогулка по Падуе
120
3 часа
Индивидуальная прогулка по Падуе