Ботанический сад Падуи является самым старым непрерывно действующим ботаническим садом в мире. Он признан UNESCO прародителем около 800 ботанических садов на всех континентах нашей планеты. Необходимость выращивать и изучать лечебные растения возникает благодаря медицинской кафедре Падуанского университета в XVI в. Идеологом проекта назначена выдающаяся личность, бывший посол Светлейшей Республики Венеция, Даниеле Барбаро. Ренессансный сад, обнесенный стеной по типу hortus conclusus, символизирует совершенство мироздания.

Четверо ворот и четыре квадрата гряд несут в себе значение 4х стихий, 4 сторон света, 4 сезонов природы. Позже вокруг сада возникает «романтический парк». Кстати настоящий романтик И. В Гете посетил Падуанский ботанический сад, где его поразила пальма 🌴 и ее необыкновенные листья (как известно в Германии пальмы не растут).

«И снится могучему кедру Она —

Прекрасная пальма Востока…»

Помимо ядовитых, лечебных, насекомоядных растений, вы сможете посетить великолепный современный комплекс с экспозициями флоры различных континентов.

После посещения ботанического парка наша экскурсия ⛳ пройдет по историческому центру города, где мы осмотрим самые культовые туристические места: Падуанский университет, Дворец Правосудия, Площадь Трав, Площадь Фруктов 🍎, Площадь Синьории, Соборная площадь, еврейское гетто, могила Антенора, дом Галилео Галилея, собор Святого Антонио.