Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из аэропорта Палермо до города на минивэне
Быстро и с комфортом добраться до места отдыха
«Если вам нужен трансфер в другой город Сицилии, пожалуйста, напишите мне»
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
€80 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Палермо - в Эриче с панорамными остановками (поездка без экскурсии)
Борго Паррини, Кастелламмаре-дель-Гольфо, Трапани и средневековый Эриче в облаках
Начало: У места вашего проживания
«Трансфер проходит на Mercedes Vito с чистым салоном, исправным кондиционером и вместительным багажником»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€500 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Палермо
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
«Водитель отслеживает задержки рейса в пределах 12 часов и корректирует время прибытия трансфера»
Завтра в 00:00
16 апр в 00:00
€76 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения26 февраля 2026Все прошло отлично: трансфер был пунктуальным, поездка- комфортной и спокойной. По нашей просьбе без проблем предоставили детское сиденье. Водитель вежливый и аккуратный. Спасибо за высокий уровень сервиса и приятное впечатление от поездки.
Сколько стоит экскурсия по Палермо в апреле 2026
Сейчас в Палермо в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 76 до 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Палермо (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Трансфер», 1 ⭐ отзыв, цены от €76. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь