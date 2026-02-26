Найдено 3 экскурсии в категории « Трансфер » в Палермо на русском языке, цены от €76. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.

1 чел. По популярности На машине Трансфер в/из аэропорта На микроавтобусе 1 час 1 отзыв Индивидуальная до 8 чел. Трансфер из аэропорта Палермо до города на минивэне Быстро и с комфортом добраться до места отдыха «Если вам нужен трансфер в другой город Сицилии, пожалуйста, напишите мне» €80 за всё до 8 чел. На машине 11 часов Индивидуальная до 8 чел. Из Палермо - в Эриче с панорамными остановками (поездка без экскурсии) Борго Паррини, Кастелламмаре-дель-Гольфо, Трапани и средневековый Эриче в облаках Начало: У места вашего проживания «Трансфер проходит на Mercedes Vito с чистым салоном, исправным кондиционером и вместительным багажником» €500 за всё до 8 чел. На машине Трансфер в/из аэропорта 1 час Индивидуальная до 3 чел. Выгодный трансфер в Палермо Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт Начало: В указанной вами точке «Водитель отслеживает задержки рейса в пределах 12 часов и корректирует время прибытия трансфера» €76 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Палермо Последние отзывы на экскурсии Е Евгения Трансфер из аэропорта Палермо до города на минивэне Все прошло отлично: трансфер был пунктуальным, поездка- комфортной и спокойной. По нашей просьбе без проблем предоставили детское сиденье. Водитель вежливый и аккуратный. Спасибо за высокий уровень сервиса и приятное впечатление от поездки.

