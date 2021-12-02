Между морем и небом. Монтепеллегрино, Святая Розалия, Монделло

Между морем и небом

Индивидуально
для 4 чел.
Между морем и небом.

Монтепеллегрино, Святая Розалия, Монделло
Между морем и небом. Монтепеллегрино, Святая Розалия, Монделло
Между морем и небом. Монтепеллегрино, Святая Розалия, Монделло
Между морем и небом. Монтепеллегрино, Святая Розалия, Монделло
Между морем и небом. Монтепеллегрино, Святая Розалия, Монделло
Между морем и небом. Монтепеллегрино, Святая Розалия, Монделло
Между морем и небом. Монтепеллегрино, Святая Розалия, Монделло

Что вы увидите 🤩

  • Палермо
  • Монделло
  • Монтепеллегрино
  • Сантуарий Святой Розалии
  • смотровая площадка
  • Парк Фаворита.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Туристы, которые приезжают в Палермо, в первую очередь осматривают старый центр города. Конечно, как можно не посмотреть всемирно известную Палатинскую Капеллу, не зайти в Театр Массимо и не полюбоваться мозаиками Мартораны.
Но после прогулки по узким улочкам, оставшимся от арабов, вам наверняка захочется простора, свежего воздуха, голубого неба и синего моря.
Я предлагаю вам подняться на гору Монтепеллегрино, посетить Сантуарий Святой Розалии – покровительницы Палермо, увидеть Палермо со смотровой площадки и сделать великолепные фотографии, вдохнуть свежего прохладного воздуха, увидеть, как море сливается с небом и загадать желание, которое обязательно сбудется (гарантия Святой Розалии). Я расскажу вам историю Святой Розалии, которая тесно связана с историей Палермо. После этого по дороге, проходящей через бывшие Королевские охотничьи угодья, мы поедем в Монделло. Это бывшая рыбацкая деревня, где сейчас находится городской пляж, красивая набережная и множество рыбных ресторанчиков, закусочных и баров. Здесь вы можете купаться, загорать, гулять по набережной, пробовать местную еду и отдыхать, сколько захотите.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид забирает гостей на машине в согласованном месте
  • везет по маршруту экскурсии и проводит экскурсию
  • затем привозит их в Монделло
  • где экскурсия заканчивается. Если туристы не хотят посещать Монделло
  • то гостей отвозят по окончании экскурсии в Палермо.
Что не входит
  • Если туристы остаются в Монделло
  • то на этом экскурсия заканчивается. В Палермо туристы возвращаются самостоятельно (такси, автобус). По согласованию гид может заехать за ними позже и отвезти в Палермо за дополнительную плату (50 евро).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем гостей на машине (в Палермо)
Завершение: Монделло или Палермо (согласуется дополнительно).
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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