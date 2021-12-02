Туристы, которые приезжают в Палермо, в первую очередь осматривают старый центр города. Конечно, как можно не посмотреть всемирно известную Палатинскую Капеллу, не зайти в Театр Массимо и не полюбоваться мозаиками Мартораны.

Но после прогулки по узким улочкам, оставшимся от арабов, вам наверняка захочется простора, свежего воздуха, голубого неба и синего моря.

Я предлагаю вам подняться на гору Монтепеллегрино, посетить Сантуарий Святой Розалии – покровительницы Палермо, увидеть Палермо со смотровой площадки и сделать великолепные фотографии, вдохнуть свежего прохладного воздуха, увидеть, как море сливается с небом и загадать желание, которое обязательно сбудется (гарантия Святой Розалии). Я расскажу вам историю Святой Розалии, которая тесно связана с историей Палермо. После этого по дороге, проходящей через бывшие Королевские охотничьи угодья, мы поедем в Монделло. Это бывшая рыбацкая деревня, где сейчас находится городской пляж, красивая набережная и множество рыбных ресторанчиков, закусочных и баров. Здесь вы можете купаться, загорать, гулять по набережной, пробовать местную еду и отдыхать, сколько захотите.