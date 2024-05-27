А Анна Палермо как на ладони Катерина - великолепный гид, увлеченный Палермо и Сицилией, преподносящий материал с огромной любовью и глубокими знаниями, и подстраивающийся под разные интересы! Маршрут выстроен идеально, мы великолепно провели время и насладились погружением в местную атмосферу! Очень рекомендую и благодарю!

М Марина Палермо как на ладони Хорошо составлен маршрут, удобно совмещены пешеходная и автомобильная экскурсия. Катерина интересно рассказывает, грамотная речь. Спасибо!

Ю Юлия По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи читать дальше очень много нового для себя, были удивлены историей Сицилии через призму мафиозных разборок. Помимо экскурсии Инна подсказала где можно вкусно пообедать, как легче добраться до Палермо и была с нами на связи весь день. Огромное спасибо Инне за насыщенную экскурсию, Инна подобрала под нас экскурсионный тур исходя из наших желаний и возможностей. Мы открыли

С Сергей Палермо как на ладони Катерина очень профессионально провела экскурсию! Мы получили максимально много полезной информации не только о тех местах, которые посещали, но и о жизни на Сицилии. Я рекомендую Катерину как отличного гида!

Е Елена Из Палермо - в Дуомо Монреале читать дальше по времени заняло 5 часов, но это время пролетело незаметно, так как были увлечены интересными, познавательными рассказами гида Катерины. Катерина- прекрасный гид, создала тёплую, дружественнуюатмосферу общения во время экскурсий, информацию подаёт легко, интересно, многогранно. . Ответила на все многочисленные вопросы на абсолютно разные темы о Сицилии и дала советы. . Наш экскурсионный день прошёл на одном дыхании и оставил "море" незабываемых впечатлений, благодаря Катерине! ❤️ Рекомендую обе экскурсии к посещению, особенно в сопровождении Катерины!! 🥰 Совместили в один день 2 экскурсии "Знакомство с Палермо" (пешая экскурсия) и "из Палермо - в Дуомо Монреале". Очень удобно,

В Вадим Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии Инна замечательный рассказчик и знаток Сицилии. Мы очень благодарны Инне за первое знакомство с этим удивительным островом.

M Maria Этна - действующий вулкан Сицилии читать дальше Инне можно было обратиться с разнообразными вопросами и она поможет, будь то организовать ресторан на вечер или помочь выбрать отель/ побережье для дальнейшей остановки. Посоветует, что посетить,и на что обратить особое внимание! Это было чудесно, что нам на Сицилии, попалась такой замечательный человек! Она вдыхал в нас дух каждой достопримечательности,которую мы встречали на пути! Если мы сюда вернёмся, то обязательно обратимся к ней! Инна замечательный экскурсовод, кладезь знаний, фактов, истории, особая изюминка мифы/легенды/придания! Прекрасный рассказчик и собеседник! Не давала скучать и всегда на позитиве! К

м марина Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек Это была очень неординарная программа)) рекомендую, мозаика впечатлений от острова в целом будет дополнена ярким пятном, краешком глаза захватываешь жизнь местных итальянцев. Ксения, спасибо за компанию и ваши истории)

И Ирина По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи читать дальше про данный остров. Он потрясающе интересен и красив. Я рада, что выбрала именно Инну. Она открыла нам остров с внутренней стороны Благодарим Инну за экскурсию, Инна влюблена в Сицилию и вы обязательно полюбите тоже. Потому что Инна расскажет вам все все