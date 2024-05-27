Экскурсии по Палермо на машине с гидом

Найдено 8 экскурсий в категории «На машине» в Палермо на русском языке, цены от €167. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
29 отзывов
По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи - историческая экскурсия
Погрузитесь в историю итальянской мафии с экскурсией в Корлеоне и Чинизи, где реальность переплетается с легендами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
170 за всё до 4 чел.
Палермо как на ладони
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Палермо как на ладони: историческое и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Палермо: от секретов Старого города до панорамных видов с высоты. Индивидуальная экскурсия раскроет город по-новому
Начало: Старый город Палермо
17 июня в 09:30
24 июня в 09:30
от 294 за всё до 4 чел.
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
Посетите средневековый Эриче и древнюю Седжесту на индивидуальной экскурсии. Оцените красоту древних памятников и насладитесь местными деликатесами
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
170 за всё до 4 чел.
Из Палермо - в Дуомо Монреале
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Из Палермо в Дуомо Монреале: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя мозаики и архитектуру Дуомо Монреале, великолепный собор на склонах горы Капуто
Начало: у вашего отеля или в удобном для вас месте в Палер...
17 июня в 09:30
24 июня в 09:30
167 за всё до 4 чел.
Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Сицилийские страсти: мистическая вилла и антикварный музей игрушек в Палермо
Погрузитесь в мир аристократии и тайн с экскурсией по вилле «монстров» и антикварному музею игрушек
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
270 за всё до 3 чел.
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии с гидом
Отправьтесь в путешествие по западной Сицилии и откройте для себя уникальные места, от солончаков Трапани до горного городка Эриче
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
460 за всё до 4 чел.
Этна - действующий вулкан Сицилии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Восхождение на вулкан Этна: незабываемое приключение в сердце Сицилии
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес, посетив вулкан Этна. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления
Начало: Чинизи
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
210 за всё до 4 чел.
Дегустация вина на винодельне близ Палермо
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия с дегустацией вин близ Палермо
Погрузитесь в мир сицилийского виноделия на индивидуальной экскурсии. Узнайте о секретах виноделия, попробуйте лучшие вина и насладитесь местными закусками
17 июня в 10:30
24 июня в 10:30
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Палермо как на ладони
    Катерина - великолепный гид, увлеченный Палермо и Сицилией, преподносящий материал с огромной любовью и глубокими знаниями, и подстраивающийся под разные интересы! Маршрут выстроен идеально, мы великолепно провели время и насладились погружением в местную атмосферу! Очень рекомендую и благодарю!
  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Палермо как на ладони
    Хорошо составлен маршрут, удобно совмещены пешеходная и автомобильная экскурсия. Катерина интересно рассказывает, грамотная речь. Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
    Огромное спасибо Инне за насыщенную экскурсию, Инна подобрала под нас экскурсионный тур исходя из наших желаний и возможностей. Мы открыли
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    очень много нового для себя, были удивлены историей Сицилии через призму мафиозных разборок. Помимо экскурсии Инна подсказала где можно вкусно пообедать, как легче добраться до Палермо и была с нами на связи весь день.

  • С
    Сергей
    6 мая 2024
    Палермо как на ладони
    Катерина очень профессионально провела экскурсию! Мы получили максимально много полезной информации не только о тех местах, которые посещали, но и о жизни на Сицилии. Я рекомендую Катерину как отличного гида!
    Катерина очень профессионально провела экскурсию! Мы получили максимально много полезной информации не только о тех местахКатерина очень профессионально провела экскурсию! Мы получили максимально много полезной информации не только о тех местахКатерина очень профессионально провела экскурсию! Мы получили максимально много полезной информации не только о тех местахКатерина очень профессионально провела экскурсию! Мы получили максимально много полезной информации не только о тех местах
  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Из Палермо - в Дуомо Монреале
    Совместили в один день 2 экскурсии "Знакомство с Палермо" (пешая экскурсия) и "из Палермо - в Дуомо Монреале". Очень удобно,
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    по времени заняло 5 часов, но это время пролетело незаметно, так как были увлечены интересными, познавательными рассказами гида Катерины. Катерина- прекрасный гид, создала тёплую, дружественнуюатмосферу общения во время экскурсий, информацию подаёт легко, интересно, многогранно. . Ответила на все многочисленные вопросы на абсолютно разные темы о Сицилии и дала советы. . Наш экскурсионный день прошёл на одном дыхании и оставил "море" незабываемых впечатлений, благодаря Катерине! ❤️ Рекомендую обе экскурсии к посещению, особенно в сопровождении Катерины!! 🥰

  • В
    Вадим
    29 апреля 2024
    Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
    Инна замечательный рассказчик и знаток Сицилии. Мы очень благодарны Инне за первое знакомство с этим удивительным островом.
  • M
    Maria
    29 марта 2024
    Этна - действующий вулкан Сицилии
    Инна замечательный экскурсовод, кладезь знаний, фактов, истории, особая изюминка мифы/легенды/придания! Прекрасный рассказчик и собеседник! Не давала скучать и всегда на позитиве! К
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    Инне можно было обратиться с разнообразными вопросами и она поможет, будь то организовать ресторан на вечер или помочь выбрать отель/ побережье для дальнейшей остановки. Посоветует, что посетить,и на что обратить особое внимание! Это было чудесно, что нам на Сицилии, попалась такой замечательный человек! Она вдыхал в нас дух каждой достопримечательности,которую мы встречали на пути! Если мы сюда вернёмся, то обязательно обратимся к ней!

  • м
    марина
    28 марта 2024
    Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
    Это была очень неординарная программа)) рекомендую, мозаика впечатлений от острова в целом будет дополнена ярким пятном, краешком глаза захватываешь жизнь местных итальянцев. Ксения, спасибо за компанию и ваши истории)
  • И
    Ирина
    20 марта 2024
    По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
    Благодарим Инну за экскурсию, Инна влюблена в Сицилию и вы обязательно полюбите тоже. Потому что Инна расскажет вам все все
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    про данный остров. Он потрясающе интересен и красив. Я рада, что выбрала именно Инну. Она открыла нам остров с внутренней стороны

    Благодарим Инну за экскурсию, Инна влюблена в Сицилию и вы обязательно полюбите тоже. Потому что ИннаБлагодарим Инну за экскурсию, Инна влюблена в Сицилию и вы обязательно полюбите тоже. Потому что ИннаБлагодарим Инну за экскурсию, Инна влюблена в Сицилию и вы обязательно полюбите тоже. Потому что ИннаБлагодарим Инну за экскурсию, Инна влюблена в Сицилию и вы обязательно полюбите тоже. Потому что ИннаБлагодарим Инну за экскурсию, Инна влюблена в Сицилию и вы обязательно полюбите тоже. Потому что Инна
  • А
    Александра
    14 марта 2024
    Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
    Благодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактов о Сицилии, но и про сегодняшнюю жизнь, обычаи, негласные правила. Инна подстраивалась под наш темп, не давая нам ни устать, ни заскучать.
    Благодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактовБлагодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактовБлагодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактовБлагодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактовБлагодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактов

Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «На машине»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
  2. Палермо как на ладони
  3. Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
  4. Из Палермо - в Дуомо Монреале
  5. Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
Сколько стоит экскурсия по Палермо в июне 2024
Сейчас в Палермо в категории "На машине" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 167 до 460. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Палермо (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год на машине, 103 ⭐ отзыва, цены от €167. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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