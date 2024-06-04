Экскурсии Палермо об истории и архитектуре

Найдено 6 экскурсий в категории «История и архитектура» в Палермо на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Магия вечернего Палермо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Вечерняя прогулка по Палермо: от кафедрального собора до театра Массимо
Погрузитесь в атмосферу средневекового Палермо, прогуливаясь по его историческому центру под вечернее освещение
Начало: У церкви Санта-Мария-делла-Катена
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
134 за всё до 4 чел.
По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
29 отзывов
По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи - историческая экскурсия
Погрузитесь в историю итальянской мафии с экскурсией в Корлеоне и Чинизи, где реальность переплетается с легендами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
170 за всё до 4 чел.
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
Посетите средневековый Эриче и древнюю Седжесту на индивидуальной экскурсии. Оцените красоту древних памятников и насладитесь местными деликатесами
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
170 за всё до 4 чел.
Из Палермо - в Дуомо Монреале
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Из Палермо в Дуомо Монреале: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя мозаики и архитектуру Дуомо Монреале, великолепный собор на склонах горы Капуто
Начало: у вашего отеля или в удобном для вас месте в Палер...
17 июня в 09:30
24 июня в 09:30
167 за всё до 4 чел.
Одно из самых причудливых зданий Сицилии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Одно из самых причудливых зданий Сицилии
Путешествие к вилле Палагония, в которую были влюблены Гёте, Дюма и Антониони
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Палермо - панорамный и королевский
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Палермо - панорамный и королевский: индивидуальная экскурсия
Погружение в атмосферу древнего Палермо: прогулка по кварталам, панорамные виды, посещение Королевского дворца и Кафедрального собора
Начало: Старый город Палермо
24 июня в 09:30
25 июня в 09:30
от 200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • о
    олег
    4 июня 2024
    Магия вечернего Палермо
    времени в Палермо у нас было мало, но благодаря Марии мы провели его наилучшим образом. она рассказала и показала все
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    самое важное, впечатление от города осталось сильное и приятное. захотелось приехать в Палермо на подольше. в общем, гиду 5 баллов)) И еще плюс за приятное общение

  • А
    Александр
    26 мая 2024
    Магия вечернего Палермо
    Отлично проведенный тур. Мария-превосходный и знающий свое дело экскурсовод и очень приятный в общении человек. Рекомендуем, не пожалеете
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Магия вечернего Палермо
    Отличная экскурсия по вечернему Палермо! Мария зарядила нас своей любовью к Сицилии. Двух часов, конечно, бесконечно мало, потому что тема неисчерпаемая, но Мария задала нам основные направления, дала основу. Захотелось дополнительно взять литературу, посмотреть фильмы. Мария дала нам список рекомендаций. Спасибо))
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
    Огромное спасибо Инне за насыщенную экскурсию, Инна подобрала под нас экскурсионный тур исходя из наших желаний и возможностей. Мы открыли
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    очень много нового для себя, были удивлены историей Сицилии через призму мафиозных разборок. Помимо экскурсии Инна подсказала где можно вкусно пообедать, как легче добраться до Палермо и была с нами на связи весь день.

  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Из Палермо - в Дуомо Монреале
    Совместили в один день 2 экскурсии "Знакомство с Палермо" (пешая экскурсия) и "из Палермо - в Дуомо Монреале". Очень удобно,
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    по времени заняло 5 часов, но это время пролетело незаметно, так как были увлечены интересными, познавательными рассказами гида Катерины. Катерина- прекрасный гид, создала тёплую, дружественнуюатмосферу общения во время экскурсий, информацию подаёт легко, интересно, многогранно. . Ответила на все многочисленные вопросы на абсолютно разные темы о Сицилии и дала советы. . Наш экскурсионный день прошёл на одном дыхании и оставил "море" незабываемых впечатлений, благодаря Катерине! ❤️ Рекомендую обе экскурсии к посещению, особенно в сопровождении Катерины!! 🥰

  • В
    Вадим
    29 апреля 2024
    Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
    Инна замечательный рассказчик и знаток Сицилии. Мы очень благодарны Инне за первое знакомство с этим удивительным островом.
  • И
    Ирина
    20 марта 2024
    По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
    Благодарим Инну за экскурсию, Инна влюблена в Сицилию и вы обязательно полюбите тоже. Потому что Инна расскажет вам все все
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    про данный остров. Он потрясающе интересен и красив. Я рада, что выбрала именно Инну. Она открыла нам остров с внутренней стороны

    Благодарим Инну за экскурсию, Инна влюблена в Сицилию и вы обязательно полюбите тоже. Потому что ИннаБлагодарим Инну за экскурсию, Инна влюблена в Сицилию и вы обязательно полюбите тоже. Потому что ИннаБлагодарим Инну за экскурсию, Инна влюблена в Сицилию и вы обязательно полюбите тоже. Потому что ИннаБлагодарим Инну за экскурсию, Инна влюблена в Сицилию и вы обязательно полюбите тоже. Потому что ИннаБлагодарим Инну за экскурсию, Инна влюблена в Сицилию и вы обязательно полюбите тоже. Потому что Инна
  • А
    Александра
    14 марта 2024
    Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
    Благодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактов о Сицилии, но и про сегодняшнюю жизнь, обычаи, негласные правила. Инна подстраивалась под наш темп, не давая нам ни устать, ни заскучать.
    Благодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактовБлагодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактовБлагодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактовБлагодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактовБлагодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактов
  • L
    Luba
    20 ноября 2023
    Палермо - панорамный и королевский
    Катя замечательный гид. Очень познавательная экскурсия.
  • О
    Ольга
    21 октября 2023
    По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
    Замечательеый гид🙌 Мы были в круизе с осиановкой на один день в палермо. Лучшей возможности понять сицилию, как ни через гида,
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    не увидели. День прошел наполненно, весело, много шуток и историй. Инна помогала с покупками вкусняшек. Кормила вкусной едой. Интересная рассказчица. С выбором гида попали « в яблочко»

Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «История и архитектура»

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  1. Магия вечернего Палермо
  2. По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
  3. Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
  4. Из Палермо - в Дуомо Монреале
  5. Одно из самых причудливых зданий Сицилии
Сколько стоит экскурсия по Палермо в июне 2024
Сейчас в Палермо в категории "История и архитектура" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 134 до 200. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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