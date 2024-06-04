1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка по Палермо: от кафедрального собора до театра Массимо
Погрузитесь в атмосферу средневекового Палермо, прогуливаясь по его историческому центру под вечернее освещение
Начало: У церкви Санта-Мария-делла-Катена
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи - историческая экскурсия
Погрузитесь в историю итальянской мафии с экскурсией в Корлеоне и Чинизи, где реальность переплетается с легендами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
Посетите средневековый Эриче и древнюю Седжесту на индивидуальной экскурсии. Оцените красоту древних памятников и насладитесь местными деликатесами
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Из Палермо в Дуомо Монреале: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя мозаики и архитектуру Дуомо Монреале, великолепный собор на склонах горы Капуто
Начало: у вашего отеля или в удобном для вас месте в Палер...
17 июня в 09:30
24 июня в 09:30
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Одно из самых причудливых зданий Сицилии
Путешествие к вилле Палагония, в которую были влюблены Гёте, Дюма и Антониони
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Палермо - панорамный и королевский: индивидуальная экскурсия
Погружение в атмосферу древнего Палермо: прогулка по кварталам, панорамные виды, посещение Королевского дворца и Кафедрального собора
Начало: Старый город Палермо
24 июня в 09:30
25 июня в 09:30
от €200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- оолег4 июня 2024времени в Палермо у нас было мало, но благодаря Марии мы провели его наилучшим образом. она рассказала и показала все
- ААлександр26 мая 2024Отлично проведенный тур. Мария-превосходный и знающий свое дело экскурсовод и очень приятный в общении человек. Рекомендуем, не пожалеете
- ННаталья20 мая 2024Отличная экскурсия по вечернему Палермо! Мария зарядила нас своей любовью к Сицилии. Двух часов, конечно, бесконечно мало, потому что тема неисчерпаемая, но Мария задала нам основные направления, дала основу. Захотелось дополнительно взять литературу, посмотреть фильмы. Мария дала нам список рекомендаций. Спасибо))
- ЮЮлия15 мая 2024Огромное спасибо Инне за насыщенную экскурсию, Инна подобрала под нас экскурсионный тур исходя из наших желаний и возможностей. Мы открыли
- ЕЕлена5 мая 2024Совместили в один день 2 экскурсии "Знакомство с Палермо" (пешая экскурсия) и "из Палермо - в Дуомо Монреале". Очень удобно,
- ВВадим29 апреля 2024Инна замечательный рассказчик и знаток Сицилии. Мы очень благодарны Инне за первое знакомство с этим удивительным островом.
- ИИрина20 марта 2024Благодарим Инну за экскурсию, Инна влюблена в Сицилию и вы обязательно полюбите тоже. Потому что Инна расскажет вам все все
- ААлександра14 марта 2024Благодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактов о Сицилии, но и про сегодняшнюю жизнь, обычаи, негласные правила. Инна подстраивалась под наш темп, не давая нам ни устать, ни заскучать.
- LLuba20 ноября 2023Катя замечательный гид. Очень познавательная экскурсия.
- ООльга21 октября 2023Замечательеый гид🙌 Мы были в круизе с осиановкой на один день в палермо. Лучшей возможности понять сицилию, как ни через гида,
Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Палермо в июне 2024
Сейчас в Палермо в категории "История и архитектура" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 134 до 200. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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