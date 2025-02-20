Экскурсии проходящие только летом в Перудже

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Перудже на русском языке, цены от €153, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Путешествие по городам Винной дороги Сагрантино (на вашем автомобиле)
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по городам Винной дороги Сагрантино (на вашем автомобиле)
Эногастрономическая поездка по городам Перуджи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 10 чел.
Этрусский город Перуджа
Пешая
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Этрусский город Перуджа
Прогулка по исторической столице Умбрии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Перуджа
Пешая
2.5 часа
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Перуджа
Исследовать исторический центр столицы Умбрии
Завтра в 10:00
11 мар в 10:00
€153€170 за всё до 10 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Перудже в категории «Летние»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие по городам Винной дороги Сагрантино (на вашем автомобиле)
  2. Этрусский город Перуджа
  3. Знакомьтесь, Перуджа
Сколько стоит экскурсия по Перудже в марте 2025
Сейчас в Перудже в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 153 до 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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