Likhota I. проводит ещё 6 экскурсий

Считается, что трюфель в основном господствует только в самых роскошных и дорогих ресторанах мира. Несомненно это так, но это не значит что нужно быть богатым, чтобы отведать этот деликатес.

Если Вы не сторонники длительных прогулок по лесу 🌲, но желаете начать знакомство с этим удивительным даром природы, тогда это предложение для Вас!

В этой экскурсии 🧭 мы посетим небольшое хозяйство династии охотников за трюфелями, расположенное буквально в 30/40 минутах от Пизы.

Кто знает, что это за чудо гриб, тот знает, что об эффекте можно даже не беспокоиться. Достаточно один раз вкусить, а дальше.... осознаешь что он тебе начинает нравиться.

Кстати, Александр Дюма про трюфеля высказывался с полным знанием дела: "Они, при известных обстоятельствах, способны сделать женщину более ласковой, а мужчину – более горячим".

Возможно, свойства трюфеля и преувеличены, так часто случалось со многими продуктами в прошлом. Но, попробовав его однажды, многие не могут забыть его запах.

В хозяйстве Вас ждёт элегантно накрытый дегустационный зал.

Во время дегустации (около 1. 30мин. ) Вы узнаете о разновидностях трюфеля, о способе консервации, сможете удовлетворить ваши вкусы дегустируя Ассорти продуктов на основе трюфеля.

После дегустации Вы можете приобрести свежий трюфель, натуральные продукты производимые в хозяйстве: изделия с трюфелем, соусы из трюфелей, трюфельные крем-пюре, трюфельный мёд и многие другие деликатесы.

Точное время согласуется с хозяйством и зависит от возможности принять группу. Минимальное количество от 4 человека.

Время визита и дегустации в хозяйстве около 2-х часов

Время тура с заказом трансфера 5 часов (учитывая место проживания от Тиррения, Форте дей Марми, Лукка, Ливорно, Пиза)