Likhota I. проводит ещё 6 экскурсий

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Дегустация трюфеля

Likhota I.
Likhota I. – Гид из Пизы
Дегустация трюфеля
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €250 за экскурсию

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Дегустация трюфеля
Дегустация трюфеля
Считается, что трюфель в основном господствует только в самых роскошных и дорогих ресторанах мира. Несомненно это так, но это не значит что нужно быть богатым, чтобы отведать этот деликатес.
Если Вы не сторонники длительных прогулок по лесу 🌲, но желаете начать знакомство с этим удивительным даром природы, тогда это предложение для Вас!
В этой экскурсии 🧭 мы посетим небольшое хозяйство династии охотников за трюфелями, расположенное буквально в 30/40 минутах от Пизы.
Кто знает, что это за чудо гриб, тот знает, что об эффекте можно даже не беспокоиться. Достаточно один раз вкусить, а дальше.... осознаешь что он тебе начинает нравиться.
Кстати, Александр Дюма про трюфеля высказывался с полным знанием дела: "Они, при известных обстоятельствах, способны сделать женщину более ласковой, а мужчину – более горячим".
Возможно, свойства трюфеля и преувеличены, так часто случалось со многими продуктами в прошлом. Но, попробовав его однажды, многие не могут забыть его запах.
В хозяйстве Вас ждёт элегантно накрытый дегустационный зал.
Во время дегустации (около 1. 30мин. ) Вы узнаете о разновидностях трюфеля, о способе консервации, сможете удовлетворить ваши вкусы дегустируя Ассорти продуктов на основе трюфеля.
После дегустации Вы можете приобрести свежий трюфель, натуральные продукты производимые в хозяйстве: изделия с трюфелем, соусы из трюфелей, трюфельные крем-пюре, трюфельный мёд и многие другие деликатесы.
Точное время согласуется с хозяйством и зависит от возможности принять группу. Минимальное количество от 4 человека.
Время визита и дегустации в хозяйстве около 2-х часов
Время тура с заказом трансфера 5 часов (учитывая место проживания от Тиррения, Форте дей Марми, Лукка, Ливорно, Пиза)
Что входит
  • Услуги гида
  • рассказ и перевод
Что не входит
  • Дегустация трюфеля в хозяйстве - 60 евро с чел.
  • Транспорт с водителем от/до Форте дей Марми, Лукка, Ливорно, Пиза, Тиррения от 150 до 200 евро с группы
  • Дополнительный час работы услуг трансфера - 50 евро.
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 по договорённости
Дегустация трюфеля
Дегустация трюфеля
Дегустация трюфеля

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Likhota I.
Likhota I.
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