Likhota I. проводит ещё 5 экскурсий

Для знакомства с местным шоколадом мы отправимся в одну из самых знаменитых шоколадных лабораторий провинции Пизы.

Любовь тосканцев ко всему прекрасному и вкусному заложена в ДНК, но в Тоскане у шоколада нет собственной древней кондитерской традиции. Однако, сегодня, территорию в низине реки Арно между Пизой и Прато, Монсуммано Терме и Альяна окрестили «Tuscan Chocolate Valley»

И не случайно эта холмистая местность носит английское название. В этих местах свои фабрики имеют шоколатье - ремесленники международной славы и молодые, подающие надежды мастера, которые поддерживают честь итальянского шоколада.

В отличие от ревниво хранящего традиции соседнего Пьемонта, главного шоколадного центра Италии, где особо ценится лесной орех, шоколатье из Тосканы экспериментируют с самыми разными вкусами, добавками и рецептами. И как доказательство сего, мы посетим одну из лабораторий по производству шоколада. Это самая молодая группа производителей в провинции Пизы, которым принадлежит плантация в Венесуэле, откуда и доставляются бобы наилучшего качества.

Во время мастер - класса Вы окунетесь в увлекательный мир, узнаете о различных этапах обработки, как из бобов образуется шоколадная масса, сможете попробовать какао на его пути трансформации от семян до плитки на всех стадиях изготовления. Сами будете участвовать в рождении плитки традиционного шоколада, а затем насладитесь дегустацией.