Likhota I. проводит ещё 5 экскурсий

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Мастер-класс в лаборатории шоколадной долины "Tuscan Chocolate Valley"

Likhota I.
Likhota I. – Гид из Пизы
Мастер-класс в лаборатории шоколадной долины "Tuscan Chocolate Valley"
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €200 за экскурсию

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Мастер-класс в лаборатории шоколадной долины "Tuscan Chocolate Valley"
Мастер-класс в лаборатории шоколадной долины "Tuscan Chocolate Valley"
Для знакомства с местным шоколадом мы отправимся в одну из самых знаменитых шоколадных лабораторий провинции Пизы.
Любовь тосканцев ко всему прекрасному и вкусному заложена в ДНК, но в Тоскане у шоколада нет собственной древней кондитерской традиции. Однако, сегодня, территорию в низине реки Арно между Пизой и Прато, Монсуммано Терме и Альяна окрестили «Tuscan Chocolate Valley»
И не случайно эта холмистая местность носит английское название. В этих местах свои фабрики имеют шоколатье - ремесленники международной славы и молодые, подающие надежды мастера, которые поддерживают честь итальянского шоколада.
В отличие от ревниво хранящего традиции соседнего Пьемонта, главного шоколадного центра Италии, где особо ценится лесной орех, шоколатье из Тосканы экспериментируют с самыми разными вкусами, добавками и рецептами. И как доказательство сего, мы посетим одну из лабораторий по производству шоколада. Это самая молодая группа производителей в провинции Пизы, которым принадлежит плантация в Венесуэле, откуда и доставляются бобы наилучшего качества.
Во время мастер - класса Вы окунетесь в увлекательный мир, узнаете о различных этапах обработки, как из бобов образуется шоколадная масса, сможете попробовать какао на его пути трансформации от семян до плитки на всех стадиях изготовления. Сами будете участвовать в рождении плитки традиционного шоколада, а затем насладитесь дегустацией.
Что входит
  • Услуги гида, перевод во время мастер-класса
Что не входит
  • Стоимость мастер - класса 100 €/чел
  • Транспорт с водителем от/до ближайших городов Монтекатини, Форте дей марми, Пиза Ливорно, Тиррения. Стоимость зависит от места проживания от 150 до 200 евро
  • Дополнительный час работы гида - 40 евро.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Мастер-класс в лаборатории шоколадной долины "Tuscan Chocolate Valley"

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Likhota I.
Likhota I.
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