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Охота за трюфелями с дегустацией”

Likhota I.
Likhota I. – Гид из Пизы
Охота за трюфелями с дегустацией”
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Охота за трюфелями с дегустацией”
Охота за трюфелями с дегустацией”

Что вы увидите

  • частная собственность на территории хозяйства
Ну что друзья, появилось огромное желание вдохнуть аромат леса? Вспомнить как когда-то в детстве ходили по грибы да по ягоды? И сразу вопрос - где собирать? С кем и за какими грибами?
Каким он будет, первый гриб? Что это за гриб и кто его найдёт ? Конечно это будет ТРЮФЕЛЬ и это будет Вами найденный гриб, но помогут Вам в этом охотник за трюфелями и его собачка.
В 10:00 утра встреча в хозяйстве и сразу отправимся в лес 🌳 самое интересное - охота за трюфелями!
Конечно, настоящие герой "охоты за трюфелями "это специально обученная собака.
Руководствуясь инстинктом четвероногого друга и прогуливаясь в дубовой роще и лесах орешника, мы даже не заметим как пролетит время. Это и прогулка 👣, и в тоже время познавательный урок этого необычайного мира обитания трюфелей и растительности, с которой они растут в симбиозе.
Вы узнаете много интересного про черные и белые трюфеля, про их типичные места обитания, о биологическом цикле трюфеля и технике его сбора.
После такой прогулки вы непременно захотите перекусить.
По возвращению Вас ждёт сытная дегустация на основе продуктов с трюфелём. Сюрприз - десерт 🍪 с трюфелем. Вино 🍷, вода и кофе включено. Многие продукты на основе трюфеля можно купить магазине при хозяйстве.
Понравилась? Тогда поторопитесь, именно на эту прогулку самый большой спрос.
В стоимость экскурсии 🧭 не включен трансфер, учитывая что многие туристы передвигаются самостоятельно на своем авто. Если вам потребуется трансфер с места вашего проживания, мы предоставим вам машину с водителем и вместе поедем к месту мероприятия.
Что входит
  • услуги гида
  • перевод
Что не входит
  • стоимость самого мероприятия с егерем 90 евро как для взрослых так и для детей. Трансфер к месту проведения мероприятия и обратно.
Начало
🚩 по договорённоти
Место завершения
🏁 по договорённости
Охота за трюфелями с дегустацией”
Охота за трюфелями с дегустацией”
Охота за трюфелями с дегустацией”

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Likhota I.
Likhota I.
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