Ну что друзья, появилось огромное желание вдохнуть аромат леса? Вспомнить как когда-то в детстве ходили по грибы да по ягоды? И сразу вопрос - где собирать? С кем и за какими грибами?

Каким он будет, первый гриб? Что это за гриб и кто его найдёт ? Конечно это будет ТРЮФЕЛЬ и это будет Вами найденный гриб, но помогут Вам в этом охотник за трюфелями и его собачка.

В 10:00 утра встреча в хозяйстве и сразу отправимся в лес 🌳 самое интересное - охота за трюфелями!

Конечно, настоящие герой "охоты за трюфелями "это специально обученная собака.

Руководствуясь инстинктом четвероногого друга и прогуливаясь в дубовой роще и лесах орешника, мы даже не заметим как пролетит время. Это и прогулка 👣, и в тоже время познавательный урок этого необычайного мира обитания трюфелей и растительности, с которой они растут в симбиозе.

Вы узнаете много интересного про черные и белые трюфеля, про их типичные места обитания, о биологическом цикле трюфеля и технике его сбора.

После такой прогулки вы непременно захотите перекусить.

По возвращению Вас ждёт сытная дегустация на основе продуктов с трюфелём. Сюрприз - десерт 🍪 с трюфелем. Вино 🍷, вода и кофе включено. Многие продукты на основе трюфеля можно купить магазине при хозяйстве.

Понравилась? Тогда поторопитесь, именно на эту прогулку самый большой спрос.

В стоимость экскурсии 🧭 не включен трансфер, учитывая что многие туристы передвигаются самостоятельно на своем авто. Если вам потребуется трансфер с места вашего проживания, мы предоставим вам машину с водителем и вместе поедем к месту мероприятия.